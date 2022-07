Eesti jäätisepäev oli küll juba kuuendal juulil aga jäätist süüakse ju igal ajal ja eri maitsete valik poelettidel võtab silme eest kirjuks.

Oma lemmikmaitse leiab endale kindlasti igaüks. Peale tavapärase vanilje- või šokolaadijäätise on kümneid põnevaid külmi maiusi, küll mitte nii uhkeid kui välismaal. Jaapanis näiteks võib leida kalmaarimaitselist jäätist, USA-s saab nautida pitsa- või homaarimaitselist jäätist ja eks neid põnevamat sorti maitseid saab ka kodus luua.

Üks põnev alternatiiv poejäätisele on jahutav maius endale ise teha, retsepte ja mooduseid on väga palju, toome välja neist kõige huvitavamad.

Kõige lihtsam on valmistada kodune mahlapulk väikelastele mõeldud tuubipüreedest. Vali välja mistahes maitse ja vala vormi, paari tunni pärast saab juba valmis maiust nautida ja pingutama selleks eriti ei pidanudki. Peale selle pakutakse poes ka jäätisepulbreid, millest jäätise valmistamine on imelihtne. Vaja läheb vaid mikserit ja sügavkülmikut.

Jahutav jääkohv. Foto Demi Deherrera, unsplash.com

Lisa mahlapulgale lemmikmarjad. Foto Daniel Oberg, unsplash.com

Smuutipulgad, tervislik maius. Foto pexels.com

Lemmikšokolaadi tükkidega jäätis. Foto Joshi Bhushan, unsplash. com

Siin mõned retseptid, mis ei vaja jäätisemasina olemasolu.

Banaani-maasikajäätis, kogus viiele

3 küpset banaani

500 g tükeldatud maasikaid

umbes 4 spl vett

75 g kookoshelbeid

2 spl mett

Püreesta segu blenderi abil ühtlaseks, vala vormidesse ja lase vähemalt öö läbi külmuda. Tarbi kohe pärast külmikust võtmist!

Jäätise moodi maius pere pisematele

Viiluta banaan ketasteks. Pane tunniks-paariks sügavkülma. Tarbi kohe pärast külmikust võtmist.

Lemmikšokolaadi tükkidega jäätis

6 dl vahukoort (35%)

1 purk suhkruga kondenspiima

sinu lemmikšokolaad

Vahusta vahukoor nii, et pinnale jäävad tipud. Lisa kondenspiim ja vahusta, kuni moodustub ühtlane segu, tükelda sisse šokolaad ja sega hoolega läbi. Pane jäätisemass vähemalt kuueks tunniks sügavkülma.

Kerge jogurtijäätis

4 dl mustikaid või vaarikaid

1 banaan

4 dl kreeka jogurtit

1 tl mett

Püreesta koostisosad ühtlaseks massiks, aseta vähemalt viieks tunniks sügavkülma.

Astridi mustikamaius

umbes 400 g külmutatud kultuurmustikaid

0,5–1 klaasitäit jahvatatud india pähkleid

1–2 tl vedelat mett (kui teed metsamustikatega, võid soovi korral mett veel lisada)

1–2 sl vett

Püreesta segu ühtlaseks massiks ja naudi kohe!

Troopiline kookosejäätis

300 ml kookospiima

4 banaani

350 ml ananassimahla

Püreesta kõik koostisosad ühtlaseks massiks, aseta vähemalt neljaks tunniks sügavkülma.

Vitamiinirikas pohlamaius

150 g külmutatud pohli

4 dl vahukoort (35%)

2 sl mett

Püreesta pohlad, lisa vahukoor ja mesi ning sega ühtlaseks vahuks. Serveeri ja tarbi kohe!

Kreemjas jääkohv

1 tass kondenspiima

2 spl jahvatatud kohvi

1/3 tassi suhkrut (soovi korral)

jääkuubikuid

vahukoort

Valmista kohv ja sega see suhkru ja kondenspiimaga korralikult läbi. Vala kohv klaasidesse, lisa jääkuubikud ja kaunista vahukoorega.

Heeringajäätis

Et välismaistele jäätisemaailma üllatajatele mitte alla jääda, on palaval suvepäeval traditsioonilise sooja kastme asemel värske kartuli kõrvale võimalik pakkuda ka näiteks heeringajäätist. Nii saab lausa kahel käigul jäätist nautida.

200 g heeringafileed

2 keedetud muna

aedtill

murulauk

1 sibul

200 g hapukoort

2 dl vahukoort (35%)

sidrunimahl

sool

pipar

Haki heeringas, muna, maitseroheline ja sibul peeneks ning sega hapukoorega. Lisa vahustatud vahukoor. Maitsesta soola, pipra ja sidrunimahlaga. Hoia jäätist üleöö sügavkülmas ning sega esimese paari tunni jooksul mõned korrad läbi, et vältida veekristallide teket. Paku koos kuumade värskete kartulitega. Head isu!