Poolsaare Ärimaja OÜ arendab Iru-Maardu piirkonnas uut multifunktsionaalset ärihoonet, mis peaks lisaks tootmis- ja logistikaettevõtete seas populaarsele asukohale, tooma piirkonda ka kaubanduse ja teenindusega tegelevaid ettevõtteid.

Iru Ärimaja rajatakse suure liiklusega perspektiivikasse piirkonda – Vana-Narva mnt ja Saha-Loo tee ristumiskohta. Esinduslik Iru Ärimaja kontseptsioon oma suurte klaasfassaadide, valguslahendustega, arvukate parkimiskohtade ja kohe maja ees asuva bussipeatusega toetab just antud piirkonnas enneolematut kaubandus- ja teenindusettevõtete arengupotentsiaali.

“Kui seni on Maardu-Iru piirkond olnud peamiselt tootmis- ja logistikaettevõtetele atraktiivne ja mugav ning teada on fakt, et lähiaastatel lahendatakse antud ristmik ringliiklusega, mis muudab infrastruktuuri veelgi kaasaegsemaks ja tiheda liikluse sujuvamaks, siis otsustasime Iru Ärimaja näol fookuse suunata kaubandus- ja teenindusettevõtetele sobivale multifunktsionaalsele kontseptsioonile”, selgitab Poolsaare Ärimaja OÜ arendaja Tarmo Küla.

Iru Ärimaja suletud netopind on 3688 m2. Ärihoonesse on planeeritud 7 ruumikat äripinda: 3 kaubanduspinda ja 4 stock-office tüüpi äriboksi. 3 kaubanduspinda on suurusega: 486,2 m2; 448,4 m2 ja 404,3 m2. 4 stock-office tüüpi äripinda on suurusega 586 m2, 587,1 m2, 588,8 ja 587,1 m2.

Tulevastel üürnikel on võimalik erineva suurusega äripindu vastavalt soovile kasutada kaubandus-, kontori-, lao- ja tootmispinnana või kombineerida hoopis vastavalt vajadusele neid kõiki omavahel.

Iru Ärimaja juurde luuakse 95 parkimiskohta, piirkonnas on korralik ühistranspordiühendus: bussipeatus asub kohe maja ees.

Iru Ärimaja arendaja: Poolsaare Ärimaja OÜ, info@viimsiarimaja.eu

Iru Ärimaja rendipindade info: Mark Shein, 517 6505, mark.shein@restate.ee

Iru Ärimaja rendipindade detailne info: www.iruärimaja.ee