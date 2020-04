Rootsi mööblimüüja IKEA, kellel on juba Tallinnas avatud väljastuspunkt ning kes on peagi Eestis avamas ka oma esimest kauplust, avaldas internetis oma ikooniliste Rootsi lihapallide ja kastme retsepti, et IKEA fännid saaksid neist rõõmu tunda isegi siis, kui Ikea kauplused jäävad COVID-19 ohu tõttu suletuks.

Valmistamisõpetus on antud IKEA mööbli kokkupanemisjuhendile omases stiilis piltide abil – ja nende valmistamine on lihtsamast lihtsam! Oleme selle teie jaoks tõlkinud eesti keelde, et kõigil oleks võimalik neid kuulsaid lihapalle ise kodus järele teha.

“Karantiiniaeg on meile kõigile keeruline, selle retsepti avaldamisega soovime inimeste elu veidigi lihtsamaks ja nauditavamaks teha. Head isu! Või Smaklig måltid nagu ütlevad rootslased,” sõnas Ikea Suurbritannia ning Iirimaa piirkonna toidujuht Lorena Lourido.

