Eelmisel aastal 70-aastaseks saanud Helle Vaga jõud ei taha raugeda. Daami tunnustati kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi poolt väljaantava kultuuri- ja spordivaldkonna aastapreemiaga silmapaistva tegevuse eest Raasiku rahvamaja juhatajana.

Raasikul sündinud ja kasvanud Helle Vaga on kätt proovinud nukkude maalijana Salvos, rekvisiitorina Noorsooteatris, ketrajana Harju teeninduskombinaadis ja kassiirina raudteel.

Pikemaks kutsumuseks kujunes Rahvatööndusettevõte Kodu Kehra jaoskond, kuhu Helle asus tööle 1980. aastal. Aja jooksul korduvalt nimesid vahetanud ettevõttesse jäi ta kolmeks kümnendiks.

“Õppisin selgeks, kuidas käsitrükki tehakse, aga peale selle olin ma kolorist. Ma ju kujundasin kunstnike asju. Mis ei meeldinud, sai uuesti tehtud. Tavaliselt oli ühel laudlinal või kardinal kolm või neli värvivarianti,” meenutab ta Kehra aega.

Oluline on järjepidevus

2009. aastal otsustas Margit Eerik lahkuda Raasiku rahvamaja juhataja kohalt. Kuulutati välja konkurss uue juhataja leidmiseks. Nii Margit Eerik kui ka vallavanem Andre Sepp soovitasid Hellel kandideerida.

“Minuga on nii, et midagi peab kogu aeg toimuma, elu ei tohi liiga argiseks minna. Kirjalikult tuli esitada oma visioon. Kes komisjonis olid ja kes otsustasid, ma ei tea, aga igal juhul ma osutusin valituks,” meenutab Helle.

“Oluline on järjepidevus. Mitte midagi ära jätta, ükskõik kui keeruline kõik see ka on. Tuleb ringijuhtidega suhelda, nende eest seista, et neile meeldiks siin käia. Nemad ju hoiavad kõike seda koos, et rahvamaja töötaks,” toob ta välja oma kreedo.

Pärastlõunal esmaspäevast neljapäevani antakse Raasiku rahvamajas huvialakeskus Pääsulind tunde. Liis-Marii Vendt õpetab solfedžot, muusikaajalugu ja bände, Piret Sternhof solfedžot.

Kui jõuab kätte õhtu, alustavad tööga huvialaringid. Nii juhendab Janne Kuuskla naistantsurühma Rõõmulised, memmede rahvatantsurühma Krõõt ja beebikooli. Heret Ameljušenko käe all tegutseb tantsuklubi Figuret. Guido Trees juhendab koroonaringi, Pille Trolla seenioride võimlemist, Egle Jürisalu line-tantsuringi.

Piret Sternhofi käe all käib koos väikekandlering, Virve Tederi juhendamisel kangakudumisring. Marju Kondratjev veab laste keraamikaringi, Eha Altmäe joogat. Rahvamaja on kooskäimise kohaks ka noortekeskusele, mida veab Angela Allik. “Näiteringi olen ma ise pusinud teha,” lisab Helle.

Rahvamajas korraldatakse muusikakooli kontserte, isetegevuslaste pidu, perepäeva, vastlapäeva, lastekaitsepäeva, pensionäride pidusid, laulu- ja tantsupäevi, teatripäevi ja mitmeid muid üritusi.

Kultuuri eest tuleb seista

Alalisi töötajaid on rahvamajal kõigest kolm. Helle Vaga ise, noorsootöötaja Angela Allik ja koristajatädi Salma Sõmer.

Raasiku rahvamaja aastaeelarve on 117 250 eurot. Seda numbrit teab juhataja täpselt, sest see kinnitati hiljuti vallavolikogu poolt. “Iga asja eest tuleb võidelda,” lisab ta.

Mitte midagi ära jätta, ükskõik kui keeruline kõik see ka on.

Võidelda tuleb ka remondi nimel, sest 1964. aastal valminud rahvamaja vajab kõpitsemist kord siit, kord sealt. Praegu on murelapseks katus, mis lumerohke talvega on läbi jooksma hakanud.

Eelmise aasta ja käesoleva aasta täiendavaks kitsaskohaks on koroona. “Me ei saa ju kutsuda inimesi ja inimesed ei tule ka, kui inimesed kardavad. Osa inimesi elavad hirmu all,” arvab ta.

Mullu peatus huvitegevus koroona tõttu pooleks aastaks. Praegu rahvamaja ringid küll töötavad, kuid pole kindlust, mida toovad kaasa võimalikud uued piirangud. Seetõttu on rõhku pandud väliürituste läbiviimisele.

Silmapaistev töö

Sellest, et ta on pälvinud kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi poolt väljaantava kultuuri- ja spordivaldkonna aastapreemia, sai Helle Vaga teada Facebooki kaudu.

“Siis tuli mulle koju suur ümbrik. Ma mõtlesin, et jälle on mingi reklaam. Ma õnneks seda ära ei visanud, sest ma olen üsna uudishimulik,” räägib naine.

Mis ikkagi tõi tunnustuse? “Ma küsisin ka ja mulle vastati, et ma olevat lihtsalt silma paistnud selle pika aja jooksul,” naerab Helle.

Eelmise aasta 30. septembril täitus tal 70. eluaasta. Tarmukas daam on ema, vanaema ja juba vanavanaemagi. Kaua on kavatsus Raasiku rahvamaja juhatajana jätkata?

“Sinnamaani, kuni mu enda hambad on suus ja enda juuksed on peas, kuni mu selg on sirge, kuni mulle kannatab otsa vaadata ja mul on tahtmine inimestega suhelda, kuni mu tegevus mulle õnnetunnet pakub,” arvab Helle.