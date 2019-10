Ilm on küll sügavalt sügisene, aga ka tumedaima pilve taga on alati päike. Nii arvab personaaltreener Ketlin Kuuskne. Tumedate pilvede ja päikese, aga ennekõike inimeste kohta. Pole kunagi lootusetut olukorda, lootusetut figuuri – lootusetu võib olla ainult inimese mõtteviis – alati saab kõike täiuslikumaks, paremaks muuta.

Miks pöörduvad inimesed tänapäevasel interneti ajastul, kui kõik on nii impersonaalne just presonaaltreeneri poole – kas poleks lihtsam otsida treenimiseks, omaenese välimuse muutmiseks juhiseid arvutist, küsida nõu masinalt.

“Ehk sellepärast pöördutaksegi personaaltreeneri poole, et kõik on impersonaalne,” naerab Ketlin oma säravat naeratust. Ja tõsineb siis: “Keegi ei taha riskida oma kehaga!”

See tähendab, et inimene, kes on otsustanud oma keha käsile võtta, figuuri või sportlikku võimekust parandada, peab aru saama – parem on tegemata jätta kui valesti teha. Millest aga alustada, et soov iseend täiuslikumaks treenida ei saadaks kedagi ambulantsi või haiglasse…

“Tervisliku eluviisi edendamiseks, iseenda ja oma keha treenimiseks peab inimene aduma ja oskama omavahel seostada kolme põhifaktorit. Need on treening, toitumine ja mõtteviis,” käib presonaaltreener Ketlin Kuuskne välja oma kreedo. Nagu kolmainsuse.

Kolmainsus on kohustuslik

“Mina näen nii, et need kolm faktorit on nagu kolm hammasratast, mis ideaalselt töötavad ainult siis, kui kõik kolm on korraga töös. Kui üks hakkab jupsima ja jukerdama, või mingil põhjusel koostööst välja lülitub, ei toimi enam midagi õigesti,” räägib treener keha ja vaimu treenimisest, rõhutades just vaimu, mõtteviisi osa.

Toitumise ja treeningu seostest kõneldakse palju, sellest saavad kõik aru – tahad olla heas vormis, terve, siis pead treenima ja tervislikult toituma. Aga see, mida pole näha ja millest ka ei räägita, on protsessid meie peas, muutused meie mõtteviisis. Kui ka tervislik toitumine ja regulaarne trenn on plaanitud ja paigas, aga mõtteviis on katki või vildakas, siis ei tule tervislikust eluviisist midagi välja, arvab personaaltreener, kes keskendub lisaks inimese füüsilisele poolele ka vaimsele tervisele. Stress, ärevus ja negatiivsed mõtted on just need, mis ei lase soovitud tulemustel tulla. Treenima hakates peab inimene teadma, miks ja mille pärast mingid protsessid tema kehas toimuvad, mis seosed neil on – ainult siis on treeningust kasu, ainult siis võivad toimuda soovitud muutused.

Kuidas alustada?

“Endale tuleb selgeks teha, mis on treeningu eesmärk. See ei pea olema konkreetne kaalunumber või vööümbermõõdu sentimeeter, tuleb endale leida laiem eesmärk ja see kuskile ka talletada nii, et see oleks kogu aeg silme ees. Ja siis tuleb teha reaalne plaan selle eesmärgi saavutamiseks,” kõneleb treener esimestest sammudest sügisesest süngusest päikese poole.

Et aga esimesi samme astuma hakata, on vaja tihtipeale esmalt mugavustsoonist välja astuda. Kuidas seda teha, treener ühest valemit, ühtset retsepti soovitada ei saa. Seda pole lihtsalt olemas. Lähtuda tuleb alati sellest, millised on kellelegi võimalused ja harjumused, mis ka inimesele meeldib.

“Mina kaardistan alati hetkeolukorra, lasen inimesel kirjutada välja toitumispäeviku mõne päeva ulatuses, selgitan, millised on olnud õpilase senised eluviisid,” kõneleb nõustaja.

Ketlin Kuuskne võistlemas

Inimene keha kohaneb füsioloogiliselt sellega, milleks ja kuidas teda kasutada. See tähendab: meie keha muutub selliseks, milline on meie eluviis. See ei toimu küll päevapealt, see on protsess, nii heas kui halvas.

Toitmisanalüüsi eesmärk ongi selgitada, kuidas oleme oma kehaga senini käitunud, millist mustrit tuleb hakata treeningutel lahti murdma. Ühtset treenimisviisi kõigile anda pole. Kõik algab minu jaoks inimese tundmaõppimisest, selguse saamisest, milline rütm talle sobiks. Ei saa öelda, et käi näiteks neli korda trennis, kui inimene töötab kolmel kohal ja kasvatab nelja last. Selline soovitus tooks inimesele ainult stressi juurde. Stress on aga hea figuuri saavutamisel eesmärgi vaenlane,” teab Ketlin täpselt.

Mõnele inimesele sobib hoopis kodune treening. Näiteks üksikemale nelja lapsega, kes soovis oma füüsilise vormi parandamist kodust lahkumata, tegi personaaltreener treeningkava vastavalt oludele ja võimalustele: mõneks harjutuseks oli beebi tõstmine, siis kummilintide venitus; treening jagunes mitmele korrale päevas – nii jäi emal aega ka lapsi kantseldada, toob Ketlin näite oma igapäevatööst.

Olulisim treeningsaalis

Mida peab tingimata teadma aga ikkagi inimene, kes otsustab minna jõusaali ilma treenerita? “Esimene asi – valida tuleb jõukohased harjutused ja sooritada neid nii, et ennast mitte vigastada,” teab personaaltreener Ketlin Kuuskne, kel endal on nii rahvusvaheline kui ka Eestis väljastatud treeneri tegevuslitsents ja seega kõik õigused õpetamiseks ja treenimiseks.

Teine tarkus: et keha muuta, peab treening olema piisava koormuse, raskusastmega. See tähendab, et füüsiliselt peab treeningul toimuma eneseületus, ainult see annab kehale kindla impulsi, et tuleb progresseeruda.

Ja kolmas, ehk kõige olulisemgi tarkus: vähemalt esimestel jõusaali treeningutel võtta treener kõrvale. Sest tähtis on ka see, et harjutuste sooritamise tehnika oleks õige, ainult õigesti sooritatud piisava füüsilise koormusega treeningharjutused viivad treenija eesmärgi suunas.

Tingimusteta armastus

Toitumispäevikute põhjal tehtud analüüsid näitavad nii mõnigi kord, et ülekaaluline inimene, tahtes saavutada kiiresti maksimaalset tulemust, hakkab hüperaktiivselt treenima, hoides keha samal ajal praktiliselt näljarežiimil.

“Selline tegevus on ükskõik millise tulemuse saavutamiseks täiesti vastunäidustatud,” kõneleb Ketlin Kuuskne. Ja põhjendab: kui organismil tekib kahtlus, et ta on toitainepuuduses, näljarežiimil, hakkab ta vastureaktsioonina elus püsimiseks korjama rasva, sest keha jaoks on tähtsaim olla elus ja terve. Kui energiat ei tule enam aga piisavalt, siis loob ta säästukonto ja kõik sissetulev energia konverteeritakse ühtsesse valuutasse nimega rasv, kõneleb personaaltreener ilmekalt ebaõige toitumisega seonduvatest ohtudest. Ja milleni see lõpuks viib: kui inimorganismis hakkavad rasvad ladestuma, läheb inimene stressi, muutub närviliseks. Ja siis ei ole ka ükskõik kui intensiivsetest treeningutest kasu.

Ketlin Kuuskne treeningul

“Kõike võib tarbida, aga mõõdukalt,” annab Ketlin Kuuskne lahke soovituse. Kui on ikka kohutav magusa isu, tuleb sellele leida lihtsalt kvaliteetne väljund.

Tegelikult tuleb kehale pakkuda piisavalt toitu, erinevaid toiduaineid, et keha toimiks normaalselt, inimene oleks rõõmus, energiline ja tegus. Kõik algab oma keha armastusest. Tingimusteta armastusest, ainult siis hakkab keha ideaalselt tööle, jagab kogemusi ka ise fitnessivõistlustel edukalt osalenud Ketlin Kuuskne.

Alustada tuleb kohe

Ei tasu mõelda, et kevadeni on veel aega, jõuan rannahooajaks oma keha ära trimmida. Ei tasu mõelda sedagi, et olen liiga vana, milleks mulle enam füüsilised treeningud – kunagi ega kellelgi pole hilja alustada.

“Olen treeninud ka koolieelikuid,” räägib treener oma kogemustest koolieelikutega. Vanematel oli mure, et kooli minev laps ei saa kehalise kasvatuse tunnis järsku hakkama. Otsisid siis personaaltreeneri üles. Koolimineku ajaks oli noorhärra väga hea vormis, ei andnud klassikaaslastele silmi ette ainult matemaatikas, võis kõigiga võrdselt võistelda ka staadionil.

Kunagi ega kellelegi pole hilja treeningutega alustada. Aga tähtis on ka tahtmine. Ja õige toitumine. Ja vähemalt alguses inimene, kes oskab head nõu anda.