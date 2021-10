Harku vallas on loodud portaal visitharku.com, mida haldab ja kelle juhatuse tööd koordineerib kutseline fotograaf Rene Mitt. Allpool on tema nägemus vabatahtlike portaali tegevusest ja tulevikust. Ehk leiavad teisedki siit mõne mõtte, mida võiks kodukandi heaks ära teha.

Ühingu põhieesmärk on tegutseda Harku valla kogukonna heaks ning arendada turismivaldkonda Harku vallas.

Ühingu eesmärk on pakkuda ja vahendada turismiteenuseid ning arendada kogukonnasisest turismi ja Harku valla ettevõtluskeskkonda. Soovime, et Harku valla külade elanikud teaksid ka, mis naaberkülas vaadata ja teha oleks. Peamine sihtgrupp on Harku valla elanik.

VisitHarku suurimad saavutused

Suurim saavutus on Harku valla turismiteemalise veebikeskkonna loomine: www.visitharku.com.

Oleme jõudumööda kaardistanud külade kaupa matkarajad ja vaatamisväärsused.

Sotsiaalmeediakonto loomine Facebookis (1177 jälgijat) ja Instagramis (553 jälgijat).

Oleme kaardistanud ja üles laadinud 14 matkarada koos Google Mapsi kaartidega ja objektide tutvustustega.

Google Mapsi on üles laetud ka 360 kraadi virtuaaltuurid.

Visitharku.com lehel oleme koos piltidega esile toonud kõik vaatamisväärsused Harku vallas.

Tutvustame VisitHarku keskkonnas Harku valla tooteid ja teenuseid

Kui vaatame maailmas ringi, siis igal suuremal linnal või piirkonnal on olemas oma portaal, mis aitab infot leida.

VisitHarku portaali luues alustasime just turismisektorist – kuna esimesed aastad on jäänud COVID-19 ajajärku, siis meil oli võimalik palju looduses liikuda ja otsida välja Harku valla turismimagnetid: matkarajad ning vaatamisväärsused. Ja neid on Harku vallas palju.

Nüüd, kui me oleme juba väga suure osa Harku valla vaatamisväärsustest VisitHarku portaalis ära registreerinud ja saavutanud sellega portaali külastatavuse 5000 inimest kuus, plaanime astuda sammu edasi ning hakkame kaardistama Harku vallas registreeritud ettevõtteid. Esimene tähelepanu läheb ennekõike kohaliku toidu pakkujale. Otsime kontakti kõikide Harku valla ettevõtetega, kes tegelevad toidu tootmise ja/või müümisega.

Soov on neid kõiki VisitHarku portaalis esile tõsta. Ootame kõiki Harku vallas registreeritud ettevõtteid meiega ühendust võtma ja koostööd alustama.

Me näeme juba praegu oma kodulehe statistikast, kuidas VisitHarku portaali kaudu liiguvad külastajad ettevõtete kodulehtedele, helistavad neile või kirjutavad e-kirju. See annab meile kindlustunnet, et teeme õiget asja ja viime kliendid kohalike ettevõteteni, aidates neil sellega müüki suurendada. VisitHarku portaalis saab iga ettevõte ise ennast tutvustavat lehte hallata ja sellega toimetada. Ligipääs kontole on neil 24/7. Samuti võimaldab VisitHarku keskkond korraldada eripakkumisi ja kampaaniaid. Usume, et VisitHarku portaal on kohalikule ettevõtjale lisavõimalus.

2021. aasta suvehooajal müüsime VisitHarku e-kaubamaja kaudu üle 300 matkapileti. Aastal 2022 soovime laiendada Harku valla e-kaubamaja tootevalikut ning aidata sellega kaasa kohalike ettevõtjate müügiedule.

Huvilistel tasub juba nüüd meiega ühendust võtta.

VisitHarku portaali haldab ja administreerib MTÜ VisitHarku.