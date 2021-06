Siiani pole eksamitulemused teada, kuid mul on paar mõtet, mida edasi õppima minna. Aga eelkõige ootan eksamitulemused ära. Hetkel on mõttes inseneri eriala, teedeehitus või ehitiste projekteerimine.

Eksamitega olen üldjuhul rahul, kartsin hullemat. Eksameid sooritades ei tundnud, et mul oleks raske olnud või et oleks ikka pidanud rohkem õppima. Distantsilt õppimine kohati sobis mulle ja suutsin õppematerjali ilusti omandada.

12 aasta jooksul on õppeainetest kõige raskemad olnud keeled. Mul oli raske enda jaoks keeltes seoseid leida ning uued õpitud sõnad läksid kiiresti meelest. Head hinded matemaatikas ja reaalainetes tulid see-eest ilma suurema vaevata.

Janeli Toomet on üks kuuest noorest, kes lõpetab tänavu Jüri gümnaasiumi kuldmedaliga. Ta vastas Harju Elu küsimustele nädala alguses.

Harjumaa omavalitsuste liidul on traditsioon tunnustada maakonna parimaid lõpetajaid. Sel aastal saab koolidesse toimetatud väike meene õpilasele ja tema klassijuhatajale/mentorile.

Sel aastal on medaliga lõpetajaid Harju maakonna 16 gümnaasiumi peale kokku 78. Kuldmedaleid on 34 ja hõbemedaleid 44.

