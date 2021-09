10.–13. septembrini toimus Austria linnakeses Abtenaus festival “Tere tulemast Alpidesse”, kus Eestist osales Harjumaa keelpilliorkester 36-liikmelise koosseisuga.

Dirigent Imre Rohuväli taktikepi all anti kaks tunnist kontserti linna keskväljakul. Kõlas tuntud klassikute teoseid ja filmimuusikat. Rahvusvahelised festivalid on suurepärane võimalus tutvustada Eesti heliloojate muusikat.

Keelpilliorkestri esituses kõlasid Boris Kõrveri, Arvo Pärdi, Piret Rips Laulu ja Rasmus Puuri teosed.

Orkestri koosseisus osalesid lapsed ja õpetajad Saku, Tabasalu, Saue, Viimsi, Kehra, Tallinna, Rae, Tabasalu, Keila, Juuru ja Rapla muusika-, huviala- ja kunstikoolidest.

Lisaks proovidele ja kontsertidele jõudsid noored muusikud külastada Salzburgi, matkata mägedes ja nautida ilusat ilma imekaunis Abtenaus. On suur rõõm, et muusika on taas avanud maailma uksed!