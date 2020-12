26. novembril anti Anija mõisas üle tänavused aasta tegijate, nominentide ning kaunite kodude tunnustused. Et aeg on COVID-19 viirusest tulvil, toimus kogu üritus maskides ning inimeste distantsihoidmist jälgides.

“Tunnustamine pole vaid kiitmine. See on pühendumise märkamine ja tänamine. On õnn, et Harjumaal on nii palju tunnustamist väärivat, selle märkajaid ja inimesi, keda pühendumise eest tänada!” rääkis üks konkursi korraldajatest, Kodukant Harjumaa juhatuse esinaine Anneli Kana.

Värskelt, 16. novembril sai ka just tema kodanikupäeva aumärgi.

Tunnustused, aukirjad ning laternad andsid üle HOL-i, Kodukant Harjumaa ning HEAK-i juhid.

2020. aastal laekus tublimate tunnustamiseks üheksas kategoorias 81 ettepanekut. Lisaks anti välja kaks tunnustust tervise kategoorias. Tervisetegijale kandideeris 15 ning terviseteole 16 nominenti.

Harjumaa aasta tegija on konkurss, mille raames Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Harjumaa Leader tegevusgrupid ja Kodukant Harjumaa tunnustavad silmapaistvaid tegusid Harjumaal ning tänavad inimesi, kogukondi, vabaühendusi, ettevõtteid ja asutusi, kes panustavad maakonna arengusse. Konkursi läbiviimist toetavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Harjumaa tegijaid on tunnustatud aastast 2003, erinevates kategooriates on kokku välja antud 116 tunnustust. Täpsem info www.heak.ee/harjumaa-aasta-tegija.

Aasta tegu ehk Padise kloostri korrastamine Lääne-Harju vallas.

Vabatahtlik päästja Jõelähtme vallast ehk Rait Killandi Kaberneeme depoohoone rajamise eest saadud autasuga.

Ellamaa seltsid võtsid vastu vabaühenduse tunnustuse. Fotol Marje Suharov (paremal) ja Merike Palts.

Muusikalisi vahepalasid esitasid Meelika Hainsoo ja Lauri Õunapuu.

Prangli kiirabipunkt oli Aasta tervisetegu.

Aasta küla on Viskla Kose vallast. Esindajad Kristel Kadapik ja Erkki Karjamaa auhindadega.

Ettevõtja ning Anija volikogu esimees Jaanus Kalev võttis vastu Alavere Poe ehk aasta panustaja tiitli.