Padise kloostri varemete korrastamise ning külastuskeskuse avamine on Aasta tegu. Foto Allar Viivik

“Tunnustamine pole vaid kiitmine. See on pühendumise märkamine ja tänamine. On õnn, et Harjumaal on nii palju tunnustamist väärivat, selle märkajaid ja inimesi, keda pühendumise eest tänada!” ütleb üks konkursi korraldajatest, Kodukant Harjumaa juhatuse esinaine Anneli Kana.

2020. aastal laekus tublimate tunnustamiseks üheksas kategoorias 81 ettepanekut.

Konkursi korraldajate ühise otsusena tunnistati

• aasta vabaühenduseks Ellamaa Külaarenduskeskus ja Loodusselts (Saue vald),

• aasta sädeinimeseks Aivar Aasamäe (Rae vald),

• aasta külaks Viskla küla (Kose vald),

• aasta panustajaks OÜ Alavere Pood (Anija vald),

• parimaks Leader koostööprojektiks Leader liigub Rae, Jõelähtme ja Viimsi vallas (Põhja-Harju Koostöökogu),

• parimaks Leader elukeskkonna projektiks Kaberneeme depoohoone ehitus (Jõelähtme vald)

• parimaks Leader ettevõtlusprojektiks Cuce-Camp OÜ (Põhjala Catering) kohalikku toorainet väärtustava toidu tootmine (Kose vald)

• aasta teoks 2020 on Padise kloostri varemete konserveerimine ja külastuskeskuse taasavamine (Lääne-Harju vald).

Aasta tegu eripreemia 2020 kriisiaastal pälvis Põhja Päästekeskus.

Harjumaa Turvalisuse nõukogu poolt tunnistati

parimaks siseturvalisusse panustavaks organisatsiooniks Rae Noortekeskus (Rae vald).

Harjumaa tervisenõukogu poolt tunnistati

tervisetegijaks 2020 Lääne-Harju vallas tegutsev aktiivne tervisedenduse ja tervisespordi entusiast Madis Vaikmaa, kes on loonud Lääne-Harju vallas olulisi tervisespordi harrastamise tingimusi, olles üheltpoolt nii eestvedajaks, parimate lahenduste otsijaks kui ka sageli käe külgepanijaks. Laureaat on tervisespordi juurde toonud palju uusi harrastajaid ja loonud soodsa pinnase kohalike elanike terviseteadlikkuse tõusuks.

Tervisetegu 2020 tiitli pälvis

Prangli saarele loodud Kiirabipunkt, mis loob nii kohalikele elanikele kui turistidele senisest oluliselt suurema turvatunde saarel viibimise ajal. Välja on koolitatud viis kohalikku esmase abi andjat, kellele on aprillist alates lahendamiseks olnud juba 40 erinäolist väljakutset (sh mitu elutähtsat). Kiirabipunkt aitab oluliselt kokku hoida seniseid meedikute ja varustuse saatmise kulusid mandrilt saarele, tagades kiire abi andmise võimaluse kohapeal. Saare külastajatele ja elanikele on tegemist väga olulise toega nii koroonaperioodil kui tavatingimustes.

Harjumaa aasta tegija on konkurss, mille raames Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Harjumaa Leader tegevusgrupid ja Kodukant Harjumaa tunnustavad silmapaistvaid tegusid Harjumaal ning tänavad inimesi, kogukondi, vabaühendusi, ettevõtteid ja asutusi, kes panustavad maakonna arengusse. Konkursi läbiviimist toetavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Tänavuse aasta tublimaid autasustatakse 26. novembril Anija mõisas.

Harjumaa Aasta tegijaid on tunnustatud aastast 2003, erinevates kategooriates on kokku välja antud 116 tunnustust. Täpsem info.