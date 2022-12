„Tõstkem kõik korraks käed üles,“ sõnas mikrofoni Harjumaa ettevõtlike inimeste kokkukutsuja, Harjumaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees, Andrus Umboja. Käed tõusid. „Teid on nii palju,“ jätkas Umboja. „Siin on vähemalt 200 kätepaari. Ja võib liialdamata öelda – need käed on midagi tõsist ära teinud!“

22. novembril toimus Viimsi hiljuti avatud kultuuri- ja hariduskeskuses Artium Harjumaa aasta tegijate pidulik tunnustusüritus. Pidulikust kontserdist ja vastuvõtust Viimsi Artiumis võttis osa üle 200 kutsutud külalise. Kokkutulnud külalisi tervitas Viimsi vallavanem Illar Lemetti.

Saali küttis kuumaks moeshow. Lavale kõndisid modellid kalanahkades. Toimus moekunstnik Cärol Otti kalanahkadest kollektsiooni esitlus, mis on inspireeritud Prangli saare rõivastest. Seda meeleolukat showd on näinud ka Pariisi mainekad moelavad.

Alati särtsakas Laura Põldvere.

Siis hakati aga lavale kutsuma ükshaaval ja mitmekaupa – nii nagu auhinnad antud olid – neid, kes olid laureaadi tiitli sel aastal ära teeninud. Kokku laekus Harjumaa aasta tegija konkursile sel aastal 11 kategoorias 97 ettepanekut. Enim nominente esitati Kuusalu ja Rae vallast. Traditsiooniliselt oli kõige rohkem sädeinimese kandidaate, seekord 21.

Konkursi läbiviimist on ikka toetanud Euroopa regionaalarengu fond ja Kodanikuühiskonna sihtkapital. Sel aastal pani õla alla ka Viimsi vald. Harjumaa omavalitsuste liit on koos Harjumaa ettevõtlus- ja arenduskeskusega tunnustanud Harjumaa aasta tegijaid aastast 2003.

Keda tunnustati?

Kui tavaliselt aitab küla või kogukond mõnd inimest, siis Rae vallas elab ka teistsuguseid mehi. Aasta panustaja tiitli pälvis Urmas Leeman, kes ehitas Jüri alevikku sulgpallihalli. „Mis siin kõnelda,“ ütles Urmas Leeman lühidalt, „tulge mängima, hall sai maailma parim!“

Tulise aplausi – vähemalt sama tulise kui saunakeris – pälvisid Klooga ujuvsauna ehitajad. Kogu poolt ehitatud ujuvsaun Klooga Kosk ujub ringi saunalistega Klooga järvel.

MTÜ Lilleoru Keskus juhatuse esimehele Ave Oitile annavad tänukirja üle Põhja-Harju Koostöökogu avalike suhete juht Signe Valdmann (vasakul) ja Eesti LEADER Liidu

juhatuse esimees Rafael Milerman.

Rõõmusõnum tuli vastu võtta Leesi küla edendajatel. See, et Leesi sai Harjumaa aasta küla tiitli, tähendab, et järgmisel aastal hakkab küla konkureerima Eestimaa teiste küladega Eestimaa aasta küla tiitlile. Eriti märgiti žürii poolt ära kogukonna poolt avatud ja majandatav Leesi pood.

Harjumaa terviseteoks valitud Ülemiste linnakus rajati kõnnikoosoleku rada, kus saavad kõik ümbruskaudsed ettevõtted oma koosolekuid pidada kõndides. On vaja vaid seadmeid, mis tagaksid kuuldavuse.

Raja pikkuseks on kaks kilomeetrit ja rada ümbritsevad terveid eluviise propageerivad väljapanekud. Rada on kogukonna poolt väga hästi vastu võetud.

Aasta tervisetegijana tunnustati Anli Aja Viimsi vallast. Anli Aja koordineerib tervisealast liikumist Harjumaa koolides ja lasteaedades. „Ma ise kuulun Randvere kooli tervisemeeskonda ja aitan korraldada lasteasutuste ühisüritusi. Praegu on noortel suurimad probleemid vaimse tervisega,“ kõneles värske laureaat.

Lilleoru alternatiivse eluviisi keskus tunnistati parimaks Leaderi ettevõtlusprojektiks. „Lilleoru keskus on tegutsenud rohkem kui 20 aastat. Küllap meid märgati Harjumaal nüüd selle pärast, et oleme aktiivselt kirjutanud projekte, rahadest ehitanud oma uue keskuse peamaja, mis on ühtlasi mõeldud ka koolituste läbiviimiseks. See on meil väga hästi õnnestunud,“ kõneles MTÜ Lilleoru Keskus juhatuse esimees Ave Oit.

Pakuti ka meelelahutust

Külalisi rõõmustasid sel korral kohalikud, Viimsiga seotud esinejad. Laura Põldvere esines koos Villu Veskiga, Viimsi muusikakooli BigBändi esinejatelt kõlasid nii juba populaarseks saanud lood kui uudislooming. Meeleolukas oli kohaliku tunnustamata geeniuse August Luusmani – elas Viimsi vallas, täpsemalt Aksi saarel 1885 kuni 1933 – taas ellu kutsumine Rannarahva muuseumi poolt.

Vaade Artiumi saalile. Need tõusnud käed on aidanud palju Harjumaa heaks ära teha. Fotod Rene Mitt, FOTOAkadeemia

Tänusõnu, aukirju ja lilli jagasid silmapaistvate tegude eest Harju ettevõtlus- ja arenduskeskus, Harjumaa omavalitsuste liit, Harjumaa Leaderi tegevusgrupid ja Kodukant Harjumaa.

„Väga meeleolukas, stiilselt välja peetud üritus oli,“ arvas Põhja-Harju koostöökogu kommunikatsioonispetsialist Signe Valdmann. „Mulle meeldis eriti Rae vallavanem Madis Sarik – tema ootas kõiki laureaate roosikimbuga saali ukse juures. Tänas kõiki nii ka valla poolt!“

Võitjaid – aga ka kõiki teisi – ootasid peale üritust ees šampusepokaalid.

Harjumaa aasta tegija 2022 laureaadid on

• Aasta sädeinimene: Bärbel Salumäe (Rae vald),

• Aasta vabaühendus: Rae valla alevike- ja külavanemate selts,

• Aasta panustaja: Urmas Leeman (Rae vald),

• Parim Leaderi koostööprojekt: isamaaline piknikupäev Viimsis „Aktiivne ja sidus Viimsi kogukond“, koostöös Viimsi ettevõtlike daamide assotsiatsiooni, naiskodukaitse, Hoolimine MTÜ, Viimsi vallavalitsuse ja Eesti sõjamuuseumiga (Viimsi vald),

• Parim Leaderi elukeskkonna projekt: kogukondlik ujuvsaun Klooga Kosk, Restuudio MTÜ (Lääne-Harju vald),

• Parim Leaderi ettevõtlusprojekt: Lilleoru keskuse arendamine, Lilleoru MTÜ (Rae vald),

• Aasta tegu: Paldiski LNG Terminal, eestvedajad Heiti ja Marti Hääl (Lääne-Harju vald),

• Aasta küla: Leesi küla (Kuusalu vald),

• Parim siseturvalisusse panustav organisatsioon: Riigikaitse Rügement MTÜ,

• Harjumaa tervisetegija: Anli Aja (Viimsi vald),

• Harjumaa tervisetegu: Ülemiste linnaku väljas töötamise ala, kõnnikoosolekurada ja terviseteemaline välinäitus (Tallinn).

Leaderi liikumise pikaaegse edendamise eest tunnustati Põhja-Harju koostöökogu juhatuse liiget Arno Kannikest (Jõelähtme vald).

Tunnustused anti üle ka Harjumaa omavalitsuste liidu poolt korraldatud „Eesti kaunis kodu” konkursi võitjatele Maarika ja Margus Varresele (Raasiku vald), Terje Liivasele ja Madis Lepikule (Kiili vald), Ülle Koskile ja Matti Immonenile (Viimsi vald).