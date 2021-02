23. veebruaril avaldati vabariigi presidendi otsus tänavuste riiklike teenetemärkide kohta. Ühtekokku tänati vabariigi 103. sünnipäeva eel 152 tublit Eesti inimest ning sõpru piiri tagant.

Autasustatute hulgas on ka mitmeid teenekaid ja tublisid harjukaid.

Rahvatantsujuht Linda Pihu Rae vallast pälvib Valgetähe V klassi. Ta on juhendanud laste-, noorte- ja täiskasvanute rahvatantsu- ja võimlemisrühmi. Lisaks veel rahvatantsu- ja rahvamuusikajuhtide Harjumaa ühenduse juhatuse liige.

“Olete esimene, kellelt ma uudise kohta teada saan. Huvitav, et mind on märgatud ja lava peale torgatud,” on naine Harju Elu teatest rõõmus. “Kolleegid just ütlesid, et ma olevat näost kohe muutunud. Justkui saanuks koroonavaktsiini doosi.”

Tantsujuht ja toimetaja

Kes võis tantsujuhti ning -korraldajat teenetemärgile esitada, pole Linda Pihul aimu.

“Eks ikka Harju rahvatantsuseltskond, ma arvan. Aga täpselt ei kujuta ette,” arutleb ta.

Kuidas rahvatants ja tantsurühmad praeguses rangete piirangute ajas elavad? “Raskelt, aga püüame. Eks see asi väheke väsitav ole. Eile just toimus Jüris naiste treening õues,” räägib Pihu.

Sama klassi Valgetähega vääristatakse Rae vallas elavat kirjandustoimetajat ning tõlkijat Hille Saluäärt. “Rõõm on suur. Hea, et märgati seda pikajalist tähenärimise tööd,” ütleb Saluäär umbes 40 minutit pärast uudise teadasaamist. 20 aastat tagasi pälvis Valgetähe teenetemärgi ka tema ema, tõllkija, kultuuritalletaja ning toimetaja Anu Saluäär.

Hea, et märgati seda pikajalist tähenärimise tööd.

Lisaks teenetemärgile on Saluääre tööd lähiminevikus veelgi teisegi tunnustusega vääristatud. Nimelt sai mullu sügisel parima selge sõnumiga tarbeteksti auhinna “Eesti inimarengu aruanne 2019/2020”. Selle üks toimetajatest oli ka Hille Saluäär.

Topelttunnistus sakulannale

Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professor ning Eesti demograafia keskuse vanemteadur Merike Sisask pälvis preemia sotsiaalteaduste alal tööde tsükli “Vaimse tervise ja heaolu ning sellega seonduva riskikäitumise (eelkõige suitsiidikäitumise) sotsiaalsed mõjutegurid” eest. Seega on sakulannal tänavu topeltrõõm, sest lisaks teaduspreemiale pälvib ta ka Valgetähe IV klassi. “Tõepoolest on selline suur tunnustus. Üritan nüüd ära kanda,” on naine õnnelik. Ta ütleb, et on paari tunniga saanud telefonikõnesid, Facebooki-õnnitlusi ja e-kirju.

Kellele oleks ta ise teenetemärke andnud? “Inimesi on kordi rohkem, kui nimekirja mahtus. Kasvõi minu ja kolleegide vaimse tervise valdkonnas,” arutleb Merike Sisask.

Veel pälvivad Harjust Valgetähe teenetemärgid teiste hulgas Jõelähtme vallas elav telesaatejuht ja -toimetaja Karmel Killandi, Kuusalu vallas elav karikaturist, Eesti Ekspressi pikaaegne kaasautor Aivar Juhanson ning samas valla tegutsev tõuloomakasvatuse edendaja Tanel-Taavi Bulitko. Samuti Viimsi vallas elav telesaatejuht ja -toimetaja Andres Kuusk. Kotkaristi IV klassi pälvib PPA Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo talituse juht Meelis Niinemets.

See, millal toimub tänavuste tunnustuste üleandmine, sõltub viiruskriisi olukorrast.