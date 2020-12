Tihtipeale ei soovita teha koostööd nendega, kel riiklikud maksud maksmata või aruanded esitamata. Näiteks kui soovite saada pangalt uut laenu või liisingut, tuleb aruandlus korda teha, sest muidu pole mõtet panga poole samme seada. Kohustuste mittetäitmine ei näita ettevõtja soliidsust, pigem vastupidist. Samuti võib kohustustest kõrvale hiilimine tuua varem või hiljem kaasa juhatuse liikmete või äriühingu trahvimise. Kui olemasolev ettevõtlus pole tulus, ei tasu pead liiva alla peita, vaid vaadata faktidele otsa. Ka nende jaoks on meil väljapääs olemas, pakkudes nõustamist. Ettevõtluse päästmiseks on mitmeid mooduseid, aga selleks tuleks meiega ühendust võtta. Asume Tallinnas ja saame tänu moodsale tehnikale osutada raamatupidamis-ja finantsteenuseid üle Eesti.

Mõni ei soovi väidetavalt oma häid majandustulemusi teistele näidata, kartes koostööpartnerite hinnaga survestamist. Teistele ei meeldivat üldsusele näidata, kui omakapital on alla seaduses nõutud määra vms. Seda vaadates jääb vägisi mulje, et umbes 29% ettevõtetest vajab meie abi. Tegutseme finants-raamatupidamisteenuste alal aastast 1999 ning oleme klientide jaoks olemas. Kui pole soovi tunda piinlikkust majandusaasta aruande esitamatajätmise pärast, tasub meiega ühendust võtta.

Maksuameti andmetel on majandusaasta aruanded esitanud vaid 71% aruandekohustuslastest. Põhjuseid tegemata jätmiseks leiab alati.

