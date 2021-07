Parimaks Eesti õpilasfirmaks valitud ning äsja Euroopa õpilasfirmade võistluselt eriauhinna koju toonud Spotter tegijad ei kavatse oma ettevõtet pidada üksnes kooliprojektina. Plaanis on jätkata oma kettagolfi jälitusseadmete arendamist ning juba osaletakse ka järgmistel rahvusvahelistel võistlustel.

Kolme Tallinna 21. kooli ja ühe Tallinna Saksa Gümnaasiumi noormehe õpilasfirma Spotter valmistab discgolfi ketastele jälitusseadmeid. Noored pälvisid parima Euroopa õpilasfirma võistluse žürii poolt eriauhinna oma leidliku idee ning julge pealehakkamise eest. Samuti hinnati kõrgelt noormeeste ärimeelt ning võimet entusiastlikult takistusi ületada.

“Meil on väga hea meel, et meie puhul hinnati julget pealehakkamist! Oleme just seda meelt, et kusagilt tuleb peale hakata ning tahame innustada kõiki firmasid, kes alustavad järgmisel aastal, olema julged, astuma tundmatusse ja mitte kartma eksida,” kommenteerisid Spotteri tegijad võistlustel osalemist ja oma ideesse uskumist.

Noormeeste sõnul on nad saanud inspiratsiooni idufirma Wise’i loost ning kavatsevad kindlasti oma firmaga ka jätkata. Juba on ettevõte pääsenud edasi teise vooru Samsungi Baltikumi-ülesel võistlusel Solve for Tomorrow. Võistluse auhinnafondi suuruseks on 18 000 eurot ning võidu korral aitaks see oluliselt noorte ettevõttel edasi areneda.

“Ootasimegi oma võistlusele noorte ideid, mis aitaks tuua tagasi tasakaalu digitaalse ja reaalse elu vahele. Ideed võisid olla täiesti seinast seina ehk alates uuest mobiilirakendusest kuni kasvõi teatrietenduseni või lauamänguni. Spotteri idee eriti sobilik, kuna oma leidlikkuses on see ka imelihtne – nad ei ole leiutanud midagi uut, aga on nutikalt ühendanud erinevad juba olemasolevad tehnoloogiat uueks kasutusalaks,” selgitas Samsungi digiharidusprogrammi Solve for Tomorrow juht Egle Tamelyte.

Baltikumi-ülese võistluse esimesest faasist pääses edasi kokku kümmekond Eesti noorte võistkonda ning sügisel jätkavad järgmisesse vooru pääsenud võistkonnad oma ideede arendamist. Selleks pakub Samsung noortele võimalust saada osa mentorlusest, konsultatsioone ja töötube, et innustada võistkondi looma võimalikku prototüüpi või idee edasiarendust.

Oktoobri lõpus tuleb kokku rahvusvaheline žürii, kes valib välja parimad ja suurema potentsiaaliga võistlustööd, mis pääsevad Baltikumiülesesse finaali. Igast riigist valitakse lõppvõistlusele peaauhinnale kandideerima välja viis parimat tööd.

Solve for Tomorrow finaali auhinnafondi suuruseks on 18 000 eurot. Esikoha võistkond pälvib 5000 eurot ning lisaks 5000 euro eest Samsungi seadmeid. Teise koha auhind koosneb 5000 euro eest valitud Samsungi seadmetest ning kolmanda koha auhind 3000 euro väärtuses seadmetest.

Lisaks Samsungi ekspertidele löövad võistluse mentoritena ja žüriis Eestist kaasa TalTechi, Mektory, Startup Estonia, Study in Estonia, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Lift99, Junior Achievement Estonia ja mitmete teiste hariduse ja innovatsiooniga seotud ettevõtete esinidajad.

Kogu informatsiooni Solve for Tomorrow võistluse ja tingimuste kohta leiab veebilehelt www.solvefortomorrow.ee ning kõik uudised ja teated leiab programmi Facebookist. Programmi kodulehelt leiab ka hulgaliselt õppevideoid, mis on valminud Digitaalne IQ programmi jooksul.