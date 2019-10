16. oktoobril pälvis Euroopa ettevõtliku kooli tiitli Tabasalu ühisgümnaasium. Tunnustus võeti vastu Helsingis ettevõtlusõppe eestvedajalt ehk Junior Achievement Europe´i korraldatud Euroopa alg- ja keskkoolide tänuüritusel. Harku valla Tabasalu koolis on tavaõppetöö ühendatud ettevõtluse õppega ning seda saavad juba algkoolilapsedki.

Viiendat aastat välja jagatava tunnustuse pälvis teiste seas ka Tabasalu ühisgümnaasium (TÜG).

Euroopa ettevõtliku kooli auhind on Euroopa ettevõtlikemate koolide tunnustamissündmus, millel osalevad eelnevalt välja valitud 22 Euroopa riigi parimad õppeasutused.

Auhind anti üle 16. oktoobri õhtul pidulikul sündmusel Helsingis. Kokku pälvis Euroopa ettevõtliku kooli tiitli 34 õppeasutust 22 riigist. Eestist on varem selle nimetuse pälvinud Kiviõli 1. Keskkool, Tallinna 21. Kool ning Kuressaare Ametikool

Miks langes valik just TÜG-ile? Junior Achiement Eesti( JA) direktor Kersti Loor ütles Haju Elule, et nemad esitasid Euroopa ettevõtliku kooli tiitlile ühe kooli ehk siis Tabasalu ühisgümnaasiumi. “TÜG paistab Eestis silma selle poolest, et majandus- ja ettevõtlusõpe on algklassidest kuni gümnaasiumini kõigis kooliastmetes õppekavas sees, koolis tegutsevad mini-minifirmad II kooliastmes, minifirmad III kooliastmes ning õpilasfirmad gümnaasiumis. Samuti õpetatakse koolis meie algklasside programmi esimesest klassist alates,” põhjendas JA Eesti juht.

Pikk ja hoolas töö

Tema sõnul tasub Tabasalu kooli seada teistele eeskujuks, sest ta pakub võimalusi ka teistele. “Tabasalu ühisgümnaasiumi koolilaat on avatud teiste koolide õpilasfirmadele ning kooli eestvedamisel toimus selle aasta kevadel esmakordselt mini-minifirmade üle-eestiline laat,” kiitis Kersti Loor.

JA Eesti valib kõigi Eestis tegutsevate koolide hulgast igal aastal ühe kooli Euroopa ettevõtlikuks kooliks. Eelmisel õppeaastal kasutas JA ettevõtlus- ja majandusõppe programme erinevates kooliastmetes kokku 220 kooli.

TÜG-i ettevõtlusõpetaja Krista Savitsch rõõmustas, et pikaajaline ja usin töö, mida on varasemalt ka maakonna ja riigi tasemel tunnustatud, on nüüd jõudnud ka sellise rahvusvahelise tiitlini. “See innustab meid kindlasti jätkama sama usinalt ettevõtlusmaastikul,” rääkis Savitsch.

Ka õpetaja toob suure plussina selle, et ettevõtluses ja selle õppes osaleb kogu kool. Paljudes koolides tegutsevad mini- ja õpilasfirmad. “Aga mini-minifirmad ehk algaste puudub. Meil on nad olemas. Kevadel korraldasime ka esimese üleriigilise mini-minifirmade laada,” rääkis Savitch.

Paljud on panustanud

Kuigi ettevõtlusega toimetab terve kool, oli selline üleeuroopaline tunnustus TÜG-ile ikkagi üllatus. Favoriitidena arvestati Tartu Hugo Treffneri kooli ja Tallinna Reaalkooli. Need on suured ja mainekad koolid, kus õpib palju ettevõtlikke noori. Aga tiitli pälvis ikkagi Harku valla ainus gümnaasium.

“Meie pikkade aastate suure töö vili. Tiitlisse on panustanud õpetajad, õpilased, vanemad ja kogukond,” tänab Savitch. Samuti on koolil mitmeid mentoreid, näiteks Karin Maripuu nii ettevõtja kui ka hoolekogu liikmena. “Muraste kogukonna aktivist Andrus Saliste aitas meil sellel alal toimetada. Kohalikud ettevõtjad ka,” tänas õpetaja. Lisaks Krista Savitschile on TÜG-is ettevõtlust õpetanud või õpetavad Triinu Loigom ning Jane Tamm.