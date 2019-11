Elron sooritas 18. novembril edukalt esimese katsesõidu Turbasse, liinil alustatakse regulaarset rongisõitu 8. detsembrist. Viimati sõitis rong Turbasse septembris 1995.

“Turba ja Tallinna vahel hakkab kummaski suunas sõitma 11 rongi päevas,” ütles Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg BNS-ile. Hetkel on käimas testsõidud, mille raames testitakse infrastruktuuri töökindlust.

Elroni avasõit Turbasse väljub Balti jaamast 8. detsembril kell 10.04 ning rong alustab Turbast Tallinna teed kell 11.28.

Esimene rong Turbast Tallinna hakkab väljuma hommikul kell 6.20 ja viimane kell 20.32. Esimene rong saabub Turbasse kell 9.06 ning viimane kell 22.24.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) väljastas 19. novembril Riisipere-Turba raudteele kasutusloa. Kasutusluba väljastati 6,1 km pikkusele uuele rööbasteele, mille omanikuks on Eesti Raudtee. Lisaks rööbasteele on TTJA väljastanud uuele raudteelõigule veel 8 kasutusluba, millega lubati kasutusse kontaktvõrk, Turba ooteplatvorm, Riisipere veoalajaam, kaks ülesõidukohta, kaks ülekäigukohta ning raudteeviadukt. Lisaks on TTJA-d teavitatud kolme raudteetruubi kasutusele võtmisest.

Valitsus kiitis Turba-Riisipere veidi enam kui kuuekilomeetrise raudteelõigu ehitamise heaks 2017. aasta mais täiendavate taristuinvesteeringute programmi raames. Ehituse kogumaksumuseks on kavandatud ligi 8 miljonit eurot. Projektkiirus lõigul Riisipere-Turba on 140 kilomeetrit tunnis.

Uus Riisipere-Turba raudteeliin asub Harju maakonnas Saue valla territooriumil ning pikendab Eesti Raudtee tänast läänesuunalist elektrifitseeritud raudteetaristut.