Luminor ja IBM teatasid täna uuest viieaastasest lepingust, mille kohaselt toetab IBM Luminoril digiülemineku kiirendamist ning samuti turbe- ja õigusnõuete vastavusega seotud protsesside tõhustamist. Selleks viib pank oma IT-taristu üle IBM Cloudi finantsteenustele mõeldud pilvelahendusse. IBMi abiga kiirendab Luminor hübriidses pilvekeskkonnas järgmise põlvkonna tehnoloogia ning digipõhiste ja kliendikesksete lahenduste kasutuselevõttu.

Pärast klientide üleviimist Luminori uuele ühtsele ja endistest emapankadest sõltumatule pangandusplatvormile on pank jõudnud ümberkujundamise järgmisesse etappi. Selles keskendutakse rohkem kliendirahulolule ning digiüleminekule ja -arengule, tugevdades ühtlasi valdkonnas nõutud turbe ja regulatiivseid protsesse.

Luminor loob uue digiplatvormi, millest saab panga kasvu ja digiuuenduste ning dünaamilise ja nõuetekohase IT-keskkonna arenduse põhikomponent. Platvorm põhineb finantsteenuste jaoks mõeldud IBM Cloudi pilvelahendusel. See hõlmab sisseehitatud pilvepõhiseid turbe- ja vastavuskontrolle, mis võimaldavad finantsasutustel töötada välja ning majutada olulisi rakendusi ja programme konfidentsiaalselt.

IBM Services hakkab pakkuma Luminori IT teenuste haldust ning kujundab tehisintellektil põhineva mudeli abil ümber panga peamise pangandus- ja integratsiooniplatvormi. Lisaks pakutakse Luminorile üksikasjalikku valdkonnapõhist oskusteavet ning juurdepääsu pilve-, tehisintellekti ja turbevaldkonna viimastele tehnoloogilistele uuendustele, mis aitavad välja töötada uusi tooteid ja digiteenuseid.

Lisaks lähevad lepingu alusel kõigi Balti riikide peale kokku ligi 200 Luminori tehnoloogiaüksuse töötajat üle IBMi.

Luminori tegevjuhi Peter Boseki sõnul on strateegiline partnerlus Luminori ümberkujundamise programmi järgmise kasvuetapi jaoks väga oluline. “Töö IBMiga parandab märkimisväärselt meie tehnoloogilist dünaamilisust ja kiirendab meie ettevõtte digitaliseerimist. Üleminek IBMi finantsteenuste pilvelahendusele võimaldab meil täiustada klientidele pakutavaid tooteid ja teenuseid ning tuua Baltikumi pangandusturule uuenduslikud üleilmsed pangandustooted,” lisas Bosek.

Luminori tehnoloogiajuht Ilja Sovetov lisas, et pangal on hea meel teha IBMiga selle mitmeaastase lepingu raames koostööd. “IBMil on tipptehnoloogiline suutlikkus nii tehnoloogiliste toimingute tegemise kui ka konkreetsete pangandusalaste vastavus-, turbe- ja vastupidavusnõuete järgimise valdkonnas. Lisaks kiirendab see programm edasijõudnud küberturbe-, vastavuskontrolli- ja regulatiivsete lahenduste rakendamist,” rääkis Luminori tehnoloogiajuht.

IBMi Baltikumi esinduse juhi Rima Valentukeviciene sõnul näevad nad, et finantsorganisatsioonid otsivad võimalusi liituda pilvelahendustega, et kiirendada ümberkujundamist ja vastata tänapäevase digikliendi vajadustele. “IBM pakub aastakümnete pikkust valdkondlikku ja juhtimiskogemust turbe alal, et aidata Luminori sarnastel pankadel teha uuendusi, järgides ühtlasi valdkonna keerulisi turbe- ja õigusnõudeid. Meie tugevate sisseehitatud kontrollide abil saavad pangad eesmärkide täitmise jaoks olulised programmid ja rakendused konfidentsiaalselt pilve üle viia,” täpsustas ta.

Luminor on suuruselt kolmas finantsteenuste osutaja Baltimaades, pakkudes pangandus- ja finantsteenuseid üksikisikutele, äriühingutele ja asutustele. Luminor on umbes 900 000 kliendi ja 2355 töötajaga suuruselt kolmas finantsteenuste osutaja Baltimaades, kellel on 2020. aasta septembri lõpu seisuga 16,3 % hoiuste ja 17,4 % laenude turuosa. Panga omakapitali maht on 1,6 miljardit eurot, mis tagab Luminori kapitaliseerituse 22 % tasemel esimese taseme põhiomavahenditega (CET1).

IBM on üks suurimaid ettevõtteid, mis pakub üleilmsele finantsteenuste tööstusharule pilve-, andme- ja tehisintellektipõhiseid hübriidlahendusi. Lugege lähemalt IBMi lahenduste ja üleilmse pangandustööstuse kohta veebisaidilt www.ibm.com/industries/banking-financial-markets.

Lisateave finantsteenuste jaoks mõeldud pilvelahenduse IBM Cloud kohta leiate veebileheküljelt www.ibm.com/cloud/financial-services.

Lisainfo Karel Hanni, Luminori avalike suhete juht Eestis, + 372 5557 5270, karel.hanni@luminorgroup.com