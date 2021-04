Kodumaine Coop Pank kaotas oma suurima kliendiarvuga arveluspaketis Rahn üle 55-aastaste klientide jaoks kuutasu ja lubab neil edaspidi kasutada kõiki olulisemaid igapäevapanganduse teenuseid tasuta.

Üle 55-aastastele klientidele nüüdsest tasuta pakutavasse Rahnu paketti kuuluvad arvelduskonto, tasuta Euroopa maksed ning tasuta ostukindlustusega pangakaart, millega saab ühtlasi soodsaimad hinnad Coopi kauplustes. Samuti saab kasutada tasuta sularaha sisse- ja väljamakseid 330 Coopi kaupluses ning võtta sularaha ilma teenustasuta välja kõigist Eesti ja Euroopa pangaautomaatidest.

Coop Panga erakliendipanganduse juhi Rasmus Heinla sõnul on arveluspaketi kuutasu kaotamine püsiv ja kehtib nii olemasolevatele kui uutele klientidele. “Tegime muudatuse, kuna hindame 55+ ehk nn uue keskea vanusegrupi kliente väga kõrgelt ja soovime neid kutsuda senisest rohkem kasutama meie igapäevapanganduse teenuseid nii Eestis kui Euroopas reisides,” ütles Heinla.

Rahnu arvelduspaketi kuutasu kaotati ka kõigile alla 27-aastatele, et vastata paremini noorte klientide ootustele. Ülejäänud klientidele maksab pakett 2,49 eurot kuus.

Coop Panga kodulehe kaudu saab endale arvelduskonto avada mugavalt vaid mõne minutiga ja pangakaart saadetakse kliendile koju postiga. See tähendab, et Coop Panga kliendiks saamine on lihtne ja selleks ei ole vaja külastada pangakontorit.

Coop Pank kujundas alates 1. aprillist ümber ka oma eraklientidele mõeldud pakkumise. Peamised muudatused olid järgmised:

• Uus arveldusteks mõeldud tasuta Väikerahnu pakett neile, kes pangakaarti või sularahateenuseid ei vaja, aga soovivad Coop Panga teenust tasuta proovida või vajavad täiendavat arvelduskontot, kuid ei soovi selle eest maksta.

• Piiramatus mahus Euroopa maksed Väikerahnu, Rahnu või Rändrahnu paketiga liitunud klientidele ilma täiendava tasuta.

• Rahnu ja Rändrahnu klientidele on sularaha väljavõtmine tasuta üle Euroopa.

• Kõikide Coop Panga eraisiku pangakaartidega kaasnev tasuta ostukindlustus.

• Lisavõimalusena 4,49-eurose kuumaksega reisikindlustus tervele perele.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 90 900 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo Katre Tatrik, Coop Panga kommunikatsioonispetsialist, +372 5151 859, katre.tatrik@cooppank.ee