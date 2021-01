Circle K hakkab müüma aastaringselt mootoribensiine, mis ei sisalda enam etanooli, et vastata Eesti tarbijate ootustele ja nõudmistele. Seadusest tuleneva taastuvenergia kohustuse täidab Circle K parafiinse diislikütuse (HVO) osakaaluga diislikütuses ja Circle K teenindusjaamades olevate elektriautode avalike kiirlaadijate rohelise elektriga.

“Nii Maksu- ja Tolliameti avaldatud statistika kui ka Circle K praktika näitab, et ligi 50% mootoribensiini klientidest kasutavad hetkel mootoribensiini 98, kuna see ei sisalda etanooli. Me ei pea õigeks, et tarbijad, kes eelistavad etanoolita kütust, on olnud sunnitud kasutama kõrgema oktaanarvuga bensiini 98, kuigi nende sõidukile on soovituslik mootoribensiin 95, mis on ühtlasi tarbijale ka soodsam,” selgitas Circle K Eesti AS peadirektor ja juhatuse liige Kai Realo.

Realo rõhutas, et lisaks eelnevale, ei ole tänases pandeemia-olukorras mõistlik taastuvenergia nõuete täitmiseks konkureerida tervishoiuasutustega etanooli kasutamisel ning uues olukorras tuleb seetõttu rakendada pikemas perspektiivis terviklikke ja jätkusuutlikke lahendusi.

“Etanool on desinfitseerimisvahendite peamine koostisosa, mille järgi on aasta jooksul nõudlus hüppeliselt kasvanud. Kuna konkureerimine etanooliturul tõstaks ka etanooli hinda, siis ei ole uues olukorras etanooli jätkuv kasutamine mootorikütustes otseselt ühegi riigi ega tarbija huvides,” nentis Realo.

Ilma etanoolita mootoribensiini 95 müüki toomise võimaldas ellu viia 2020. aastal vastu võetud Vedelkütuse seaduse uus redaktsioon, millega muudeti kütusemüüjatele seatud tingimusi taastuvenergia osakaalu nõude täitmisel paindlikumaks – taastuvkütuste 10%-osakaalu nõue tuleb täita kütuse maaletooja põhiselt ühe aasta jooksul ja taastuvenergia kohustust iga kütuseliigi liitris enam ei ole.

“Vastutustundliku ettevõttena võtame aina karmistuvaid taastuvenergia osakaalu ja CO2 vähendamise nõudeid väga tõsiselt. Circle K täidab seadusest tuleneva 10% taastuvenergia osakaalu kohustuse läbi keskkonnasäästlikuma parafiinse diislikütuse ehk HVO lisamise diislikütusele, elektriautode avalike kiirlaadijate rohelise elektri kasutamise ja elektriautode laadimisvõrgustiku arendamise,” selgitas Realo, kes avaldas lootust, et nüüdseks on tihe seadusemuutmiste etapp selja taga ning lähiaastatel seadustes taastuvkütuste sisaldusele esitatavaid nõudeid ei muudeta.

Ta lisas, et elekter on sõidukite tulevikukütus, mistõttu on oluline arendada kaasaegset avalike kiirlaadijate taristut, et suurendada võimalusi üle Eesti kiireks laadimiseks ja seeläbi keskkonnasäästlike elektriautode laialdaseks kasutuselevõtuks.

Alates jaanuarist hakkas Circle K oma teenindusjaamadesse tarnima lisaks etanoolivabale bensiin 98 milesPlusile ka etanoolivabu mootoribensiine 95 miles ja 95 milesPlus. Plaani kohaselt peaks kõikides teenindusjaamades täielikult etanoolivaba mootoribensiin 95 olema saadaval hiljemalt veebruari lõpus – märtsi alguses. Vastava märgistuse 95E0 (ei sisalda etanooli) märgistuse saavad siis ka kõik tankurid.

Talveperioodil on kõikides Circle K teenindusjaamades saadaval ka -32°C kraadise külmataluvusega diislikütused, mis ei sisalda biodiislit FAME.