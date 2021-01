Swedbank tõusis möödunud aastal investeerimisteenuste turu liidriks kasvatades aasta jooksul Balti börsitehingute arvu seitse korda ja tehingute koguväärtust 254%. Kokku vahendas pank kohalikul börsil möödunud aastal ligi 430 000 aktsiatehingut koguväärtusega rohkem kui 336 miljonit eurot olles sellega suurim maakler Nasdaq Balti börsil.

“Esimesena Balti börsil tehingutasudest loobudes, olime kindlad, et see tõstab aktsiatesse investeerimise populaarsust. Hoolimata keerulisest börsiaastast on aktsiatehingute hulk kasvanud ligi seitse korda, mis ületab ka kõige positiivsemad ootused,” ütles Swedbank Marketsi valdkonnajuht Andres Suimets. “Rõõm on näha, et huvi investeerimise vastu sai keerulisel aastal hoogu juurde. Kasvas oluliselt nende investorite arv, kes tegid tehinguid kohalikul börsil, kuid märgatavalt suurenes tehinguaktiivsus ka välisaktsiatega.”

Swedbanki statistikat vaadates näeb Suimetsa sõnul, et möödunud aastal kasvas oluliselt uute väärtpaberikontode avamiste arv. See tähendab, et suure kasvu taga ei ole ainult olemasolevad, vaid ka täiesti uued investeerimishuvilised, kes on toonud Tallinna börsile uue hingamise. “Kui alles 2017. aastal oli Eestis 24 000 väärtpaberikontot, siis tänaseks on see pea kahekordistunud.” Lisaks toob Suimets välja, et möödunud aastal vedasid uute kontode avamist just nooremad uued investorid, mis näitab, et investeerimine on muutumas aina rohkem osaks elustiiliks, millega alustatakse võimalikult noorena.

Veel ühe investeerimisele hoogu juurde andnud tegurina toob Suimets välja Leedu energiaettevõte Ignitis Grupi börsile toomise sügisel. See näitas ettevõtte tugevat usku kohalikku investorisse ning Baltikumi läbi ajaloo suurima aktsiaemissioonina tugevdas Balti börsi positsiooni ka rahvusvahelises investeerimismaailmas, mis loob tugevat pinnast uute ettevõtete börsile tulemiseks

Olulist aktiivsust üles näidanud uutele väikeinvestoritele soovitas Suimets siiski säilitada ettevaatlikkus. Hoolimata erakordsetest hinnaliikumistest aktsiaturgudel ja rekordilisest kauplemisaktiivsusest on määramatust lähituleviku majandusväljavaadete osas jätkuvalt palju ja nii peaks iga investeerimisotsust põhjalikult kaaluma.

Kokku kasvas möödunud aastal Tallinna, Riia ja Vilniuse börsil tehingute arv ligi viis korda ja tehingute koguväärtus 170%. Kolme riigi võrdluses on kõige aktiivsemad börsiaktsiatesse investeerijad Eestis, kus Swedbank vahendas ligi 55% oma klientide Balti börsiaktsiate tehingute väärtusest.

Lisainfo Kaarel Kutti, ettevõtete panganduse kommunikatsioonijuht

