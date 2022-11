Viljandi Pärimusmuusika Aidas seitsmendat korda toimuv konkurss ootab demovoorus osalemiseks sooviavaldusi kuni 23. detsembrini 2022.

Konkursile oodatakse noorte pärimusmuusikute ansambleid, kes soovivad süvendada teadmisi ja saada kogemusi muusikamaailmas tegutsemisest, teha harivat koostööd muusikust mentori ja teiste oma ala professionaalidega ning tutvustada lõppkontserdil publikule oma loomingut.

Osalejaid hinnatakse kahes erinevas vanuserühmas: noorem (kuni 18-aastased) ja vanem (19- kuni 26-aastased). Demovoorust on oodatud osa võtma ansamblid, kelle repertuaaris on peamiselt eesti pärimusmuusika pillilood ja laulud ning nende töötlused, kuid kavas võib leiduda ka omaloomingulisi või välismaiseid pärimuspalu.

Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja Tarmo Noormaa sõnul pöörab keskus noorte kaasamisele oma tegevustes väga suurt tähelepanu: „Läbi elavate eeskujude noortele muusikalise traditsiooni edasiandmine on kultuurilise järjepidevuse alus. Selle konkursiga anname me noortele platvormi, kus laiema publikuga kohtuda ning viime nad kokku mentoritega, et saaks toimuda arenguhüpe. Kasvab noorte ühtekuuluvustunne ning läbilöögivõime nii Eesti kui maailmalavadel,“ rääkis Noormaa.

Noor Pärimusbänd 2023 mentorid on Maarja Nuut, Jaan-Eerik Aardam, Mati Tubli ja Merike Paberits. Kõigi eelvoorus osalenud bändide seast valitakse välja finalistid, kes hakkavad mentorite juhendamisel konkursi protsessis lõppvooruks valmistuma. Finalistide kohtumised mentoriga hõlmavad instrumentaalsele meisterlikkusele pühendumist, koosmängu harjutamist ja seadete tegemist, repertuaari valimist ning nõuandeid tehniliste raiderite koostamiseks ja sotsiaalmeediategevuste planeerimiseks.

Lõppkontserdil, mis toimub 5. mail Viljandi Pärimusmuusika Aida suures saalis, esitab iga ansambel lühikese kava, kestusega 12 minutit, millest vähemalt üks lugu/laul peab olema eesti pärimusmuusika hulgast. Kava hindab professionaalne žürii, valitakse ka publiku lemmik.

Peapreemiad on välja pannud Eesti Kultuurkapital, nooremale vanusegrupile 500 eurot ja vanemale 1000 eurot. Vanusegruppide võitjad saavad võimaluse üles astuda Viljandi pärimusmuusika festivali põhiprogrammis, mis tähistab tuleval suvel oma 30. aasta sünnipäeva.

Eelmise, 2022. a. kevadel toimunud konkursi noorema vanusegrupi võitjaks tuli folkansambel Uurikad Kuusalust ning vanema vanuseklassi võitis TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tudengibänd trad.kvintessents. Vaata videot!

Demovoorus osalemise tingimused on kättesaadavad Eesti Pärimusmuusika Keskuse kodulehel.

Lisainfo Kristjan Priks, Eesti Pärimusmuusika Keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht, 516 7730, kristjan.priks@folk.ee