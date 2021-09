MTÜ Raasiku Rajad ehitas Aruküla alevikku MOBO ehk mobiiliorienteerumise raja. Seitse kilomeetrit pikk rada kujutab endast loodusesse hajusalt paigaldatud kontrollpunktide võrgustikku. Asula männikus jalutades võib neid küll kohata, kuid kõikide punktide nägemiseks ja ülesotsimiseks on tarvis vastavat rakendust.

Harju Elule tutvustas rajatist, selle võimalusi ja levikut Harjus ning kaugemalgi Ulvar Kaubi MTÜ-st Raasiku Rajad. “MOBO ehk mobiiliorienteerumise raja ehitas Arukülla MTÜ Raasiku Rajad. Rada kujutab endast loodusesse hajusalt paigaldatud kontrollpunktide võrgustikku. Kõik punktid asuvad männimetsas ja sellega vahetult piirneval avamaastikul. Aruküla männikus jalutades võib neid juhuslikult kohata, kuid kõikide punktide nägemiseks ja ülesotsimiseks on vaja nutitelefoni laadida MOBO rakendus,” ütles Kaubi.

Laadimine on Kaubi sõnul suhteliselt lihtne. “MOBO rakenduse saab alla laadida veebist. Selleks tuleb otsida nutiseadmes märksõna “MOBO” abil õige rakendus või minna veebilehele http://mobo.osport.ee, kus on juba otselingid õige rakenduse kiireks leidmiseks,” õpetas ta.

Rakendus sisaldab orienteerumiskaarti, kompassi ja märkeseadet. Esimese asjana tuleks endale rakenduses kasutajanimi panna, et saaks punkte fikseerida ja lubada asukohta määrata. “Rakenduse menüü nimekirjast tuleb otsida Aruküla MOBO rada, siis avaneb orienteerumisraja kaart, mida saab suurendada ja pöörata endale sobivalt. Selle abil saab rajal liikuda ja otsida üles kontrollpunktid. Need on maastikul tähistatud QR-koodidega varustatud infotahvlitega,” jätkas mees.

Seitse kilomeetrit ja kolm tundi

Märke tegemiseks tuleb samas rakenduses avada QR-koodi lugeja ja tähisel olevat koodi pildistada. Kui telefoniekraanile ilmub punkti number, on see kinnituseks punktis käimise kohta ja võib liikuda edasi järgmist punkti otsima. Kõik läbitud punktid salvestuvad ka rakenduses ja nii hakkab läbitud radadest tekkima ajalugu.

Ulvar Kaubi Aruküla MOBO raja starditahvli avamisel. Fotod erakogu

Kui pikk on Aruküla rada ja kui palju on sellel kontrollpunkte? Kaubi sõnul on alevikus koos stardiga 22 punkti. Kõiki sujuvalt läbides kujuneb raja pikkuseks ligikaudu seitse kilomeetrit.

“Punktid asetsevad huvitavamatel maastikuvormidel ja radade lähistel, mis teeb nende leidmise lihtsamaks. Sörkides kulub raja läbimiseks tund aega, kuid rahulikult jalutades ja esmakordsel kokkupuutel võib punktide otsimiseks kuluda ka kuni kolm tundi,” arvestas ta.

Kuidas rajamise mõte tekkis? Kaubi rääkis, et mullu ehk koroonaajastu alguses tekkis mõte Aruküla männikusse selline rada teha.

“Esialgu sai peast läbi lastud erinevaid asukohti, kuhu seda sobiks rajada ja siis tekkis mõte see olemasoleva terviserajaga siduda,” rääkis Kaubi.

Aasta lõpus esitas MTÜ Raasiku Rajad taotluse Raasiku vallale toetuse saamiseks. Tänu positiivsele otsusele saadi plaanid käiku lasta.

Rajamise raskused

“Põhjalikuma ettevalmistamisega sai algust tehtud sellel kevadel pärast lume sulamist. Aruküla männik sai põhjalikult läbi käidud, et leida veel mõni seni märkamata suur kivi, puu või muu objekt, mille juurde kontrollpunkte teha. Hiljem kaardil punkte üle vaadates sai mõnda asukohta muudetud, et need ei oleks väga lähestikku, vaid üksteisest piisavas kauguses,” kirjeldas Kaubi.

Kui asukohad olid selged ja kontrollpunktide jaoks postid hangitud, algas raskem osa. Maapind on männikus väga rähkne ja paene, mistõttu aiapostipuuriga ei õnnestunud ehitajatel postide jaoks eriti auke puurida. “Paljudes kohtades pidi raudkangiga raiuma ja labidaga augud kaevama. Paari punkti paigaldamisel oli isegi vaja betooniseguga postitald maasse valada. Kõikide tööde peale kulus paari nädala jagu päevi, aga see kõik oli seda väärt,” rõõmustas Ulvar Kaubi.

Kuidas Eesti MOBO-d elavad ning kas üle 70 raja üle Eesti on piisav? “Eestis veab kogu MOBO tehnilise poole tegevust Tarmo Klaar.

Rakenduse veebilehel on näha info kõikide radade kasutamise aktiivsuse kohta ja viimased punktides tehtud märked. Näiteks 1. septembri seisuga on Aruküla rajal tehtud juba 466 korda märkeid,” loetles Kaubi.

Ta usub, et MOBO radasid tuleb juurde. “Teoreetiliselt võiks iga asula lähistele, mis metsaga piirnevad, neid rajada. Kui rakenduses MOBO-radade paiknemist Eesti kaardil vaadata, siis ruumi nende loomiseks on küllalt,” arvas mees.