MTÜ Raasiku Tuletõrjeühingul ning valla vee-ettevõttel OÜ Raven on põhjust rõõmustada. Kuu aja pärast valmib 442 861 eurot maksev Aruküla päästedepoo, kus leiavad koha nii tuletõrjeühingu kustutusautod kui ka Raveni töötajad.

40 aastat vabatahtliku päästjana tegutsenud Harri Aljasmäe sõnul sai Aruküla päästedepoo alguse üleminekuajal. Ettepaneku selle moodustamiseks tegi tolleaegne Raasiku vallavanem Toivo Veenre. “Tuletõrjeautod olid kolhoosis olemas. Kolhoos lagunes ära. Veenre ütles, et võta see asi enda kätte,” meenutab Aljasmäe.

Aruküla päästedepoo esimesed vabatahtlikud olid Harri Aljasmäe ise, tema poeg Reino Aljasmäe ja Jaak Laanisto. Et asjale ametlikumat vormi anda, organiseeruti 1999. aastal koos Raasiku päästedepooga MTÜ Raasiku Tuletõrjeühingu sildi all.

Praegu kuuluvad Aruküla päästedepoo vabatahtlike ridadesse lisaks kolmele eelmainitule veel Harri noorem poeg Heiko Aljasmäe, Risto Kärner, Karin Möls, Tauri Molok ja Rein Koch.

Misso päästedepoo eeskujul

Aruküla päästedepoole kuulub praegu GAZ-66 päästeauto ja Volvo kustutusauto, mis on mõlemad valmistatud 1988. aastal. Neid hoiti varasemalt amortiseerunud laohoones. “Selle hoone seisukord oli jube. Seal ei olnud mingit soojendust. Katus hakkas nii läbi laskma, et autod olid märjad ja pumbad läksid rooste,” kurdab Aljasmäe.

Olukord hakkas muutuma siis, kui Raasiku vald müüs laohoone kõrvalkrundil paikneva Aruküla katlamaja SW Energiale. Varasemalt katlamajas asunud valla vee-ettevõtte OÜ Raven vajas uusi kontoriruume. 2019. aastal tehti otsus ehitada laohoone asemele uus hoone, kus paikneksid nii Raveni töötajad kui ka Aruküla päästedepoo.

Aruküla päästedepoo projekti aluseks on 2018. aastal Võrumaal valminud Misso päästedepoo, mille projekteeris Juhan Kutti. “Kutti käis siin. Me andsime talle oma soovitused, mis me tahame. Natuke sai projekti ümber tehtud,” meenutab Aljasmäe.

Heitgaaside väljaimemise toru päästedepoos. Fotod Andres Tohver

Leping uue hoone ehitamiseks sõlmiti 23. juulil 2020. Koos käibemaksuga on ehitushinnaks 442 861 eurot, millest OÜ Raven katab 56 protsenti, ülejäänud 44 protsenti käivad välja Aruküla päästedepoo ja Raasiku vald. Ehitustööd algasid amortiseerunud laohoone lammutamisega mullu septembris.

Praeguseks on puitkarkassi peale kinnitatud Sandwich paneelidest Aruküla päästedepoo hoone püsti, käivad viimistlustööd. “Peatöövõtja on OÜ Eviko. Tööd peaksid valmima 5. mail,” teatab Raveni juhataja Sergei Kivi.

Hoone esimese korruse pindala on 300 ruutmeetrit, teisel korruse pindala 150 ruutmeetrit. Sellest 56 protsenti läheb Raveni käsutusse. Ülejäänud pinnal hakkab paiknema Aruküla päästedepoo.

Tänapäevane ja ilus

“Ilus maja saab, väärikas maja. Ta tuleb tänapäevane, tuleb igati nõuetekohane. Meeldiv Raveni töötajatele ja ka päästjatele,” kiidab Kivi.

“Raven paigutab hoonesse oma kuue töötajaga kontori, nõupidamissaali, laoruumid, garaaži, töökoja,” lisab Kivi.

Uue hoone väravad on 3,4 meetrit kõrged. “Autod mahuvad ilusti sisse, sellega enam probleemi ei ole,” rõõmustab Aljasmäe.

Päästeautodele mõeldud ruumi laes ripuvad heitgaaside väljaimemise torud. “Kui sa paned autot käima, siis see voolik on sumbutaja otsas ja imeb heitgaasid välja, et sa heitgaaside kätte ära ei sureks,” selgitab Aljasmäe.

Päästedepoos on ka soojasõlm, pesumasinad, pesemisruumid, kapid riiete jaoks, WC, isegi saunanurk.

Ööpäevaringset valvet päästedepoos esialgu ei ole. “Kui häirekeskus helistab, siis me peame 15 minutiga välja sõitma. Kui tulevikus peaks siiski tulema ööpäevaringne valve, saab depoo teisele korrusele ehitada puhkeruumi,” selgitab Aljasmäe.

Praegu teist korrust täies mahus välja ei ehitada, sest selleks ei ole piisavalt raha.