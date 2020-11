Kolm kuud kestnud tervisekeskuste haldusremont läks maksma 44 950 eurot. Raha tööde tarbeks tuli Raasiku valla eelarvest. Vallavanem Andre Sepp tunnistab, et üks remondi põhjuseid oli vandaalitsemine nii Arukülas kui ka Raasikul, mis hoonete välisseinu kahjustas.

Raasiku vald andis 5. augustil teada, et nii Aruküla kui ka Raasiku tervisekeskuse remonttööde teostajaks on riigihankega valitud Bau Ehitus OÜ.

Tööde kestuseks kavandati kolm kuud, maksumuseks 44 950 eurot. “Suvised ehitushanked olid kõik allapoole oodatud hinda,” rõõmustab Raasiku vallavanem Andre Sepp.

Mida tehti?

Arukülas varasemalt Harju TTV-le kuulunud hoones aadressil Piiri 12a tehti uksi ja aknaid. Üheksakümnendatel jäi hoone tühjaks, tervisekeskuseks rekonstrueeriti see aastal 2009. Majja kolisid ambulatoorium, apteek, raamatukogu, perekeskus ja hambaarstid.

“Remonti tehakse tavapäraste ehitusmaterjalidega. Parandati katust, sest lamekatus kipub läbi jooksma ja nii oli ka siin. Tuli natuke puitvoodrit üle värvida. Tuli krohvida otsaseinu, kuhu olid vandaalitsemise tõttu augud sisse tekkinud,” ütleb Sepp Aruküla tervisekeskuse praeguse korrastamise kohta.

Raasiku tervisekeskuse majas Tallinna maantee 19 paiknes varasemalt ETKVL-i söökla. Tervisekeskus sai hoonest sajandi alguses. Hoones paiknevad praegu ambulatoorium, juuksur, apteek, kaks vallale kuuluvat sotsiaalkorterit ja sotsiaaltöötaja vastuvõturuum.

Raasiku tervisekeskus. Fotod Andres Tohver

“Kuna Raasiku tervisekeskus on avalikult käidavas kohas, siis ühel hetkel oli seal suuremalt vandaalitsetud ehk rusikaga löödud penoplasti sisse auke, kistud ära ka piirdeliiste,” kurdab Sepp.

“Uuendada tuli Raasiku tervisekeskuse varikatus, lisada juuksuriosale üks varikatus, mida enne ei olnud. Päästeteenistuse nõue oli, et tervisekeskusele tuleb lisada veel üks uks. Natukene parandasime ka ventilatsiooni,” lisab vallavanem.

Kuidas Sepp Bau Ehituse tehtud töid hindab? “Eks alati saab paremini, aga need on iseenesest lihtsad tööd ja nendega said nad hakkama. Aga ehitusjuht pidi ikkagi igal hommikul läbi käima ja konkreetselt näpuga näitama. Ega soodsat ja head korraga ei saa,” arvab vallavanem.

Kitsaskohaks perearstide nappus

Vallavanem toob välja kitsaskoha: “Perearsti nimistu soovituslik suurus on 1500 inimest, maksimaalne suurus 2000 inimest. Meil on kaks perearsti, mõlema perearsti nimistud on ülekoormatud.”

Valla perearstideks on Helgi Vain Arukülas ja Anna Pristromskaja Raasikul. Kui Vainu nimistus on lausa 2347 inimest, siis Pristromskaja omas paarisaja võrra vähem.

“Tuleb tekitada Raasiku valda kolmas nimistu, kolmas perearst,” arvab Pristromskaja. “Oleme kolmandat perearsti juba kaksteist aastat otsinud, ei ole õnnestunud,” tunnistab ta samas.

Olukorda leevendab pisut, et nii Arukülas kui ka Raasikul käib abiks perearst Araksia Gevorkjan, kuid et Gevorkjan elab Paides, ei soovi ta Raasiku valda täiskohaga perearstiks üle tulla.

Vain loodab siiski, et lähiajal luuakse Raasiku valda kolmas perearsti nimistu. “Ma sain terviseametist kõne, et jälle on võetud see küsimus üles,” muigab ta.