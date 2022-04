Mäng on teadupärast väikese inimese töö ja mis saaks olla veel parem, kui aja veetmine värskes õhus kevadpäikest nautides!

Kuidas teha lapsele koduaias mängimine lõbusaks, aidates samal ajal tema fantaasial lennata? Loomulikult välja mõeldes lõbustusi ja võimalusi mitmesugusteks mängudeks. Esimese asjana tasub aga mõelda, milline on mänguplatsi eelarve, kui suur see olla võiks ja kas on oluline, et saaksid tubaseid toimetusi tehes lastel silma peal hoida. Kui need küsimused on vastatud, oled sammu lõpptulemusele lähemal ning suur osa tööst tehtud.

Mänguväljakute valik on suur.

Ise ehitatud ja kujundatud mänguväljak Tartus. Fotod Raul Oreškin

Mänguväljakuid pakub palju ettevõtteid ja valik võtab silme eest lausa kirjuks. Valida saab mitut masti mängumajade, ronimisatraktsioonide, kiikede ja liumägede vahel nii komplektina, kui ka eraldi. Enamik tootjaid pakub ka konstruktsioonide kokkupanemise teenust ja üle jääb vaid nautimise rõõm, soovi korral ka isikupärastamine värvimise näol.

Eri elemente ükshaaval ostes ja kombineerides on võimalus ehitada mänguväljak hoopiski oma kätega ja teha see täpselt oma maitse järgi. Olgu see siis aiamajake, puuonn, ronila, kiigepuu või hoopiski printsessiloss.

Kui mänguväljak sinu aeda ei mahu, on teisi võimalusi!

Näiteks mudaköök, kus lapsed saavad kokku keeta oma kõige paremad ja hõrgutavamad mudakoogid ning liivaroad. Lihtsaim viis seda ehitada on kasutada euroaluseid, meelepärase värviga viimistleda ja seejärel kombineerida päris köögiriistadega. Potid, pannid, visplid ja lusikad, kõik võib kasutusele võtta! Nii ongi valmis üks vahva kodune kohvik, kus hoolega vaaritama asuda.

Mudaköögis valmivad parimad mudakoogid! Foto Jaanus Kaasik

Poemäng käbide ja kividega. Foto Eesi Raa Oreškin

Peale söögitegemise pakuvad lastele tihti huvi ka poemängud. Nagu mudaköök, on lihtsasti teostatav ka lõbus poemäng, kus rahaks on puulehed ning kaubaks hoopis kivid, käbid ja oksad. Poe juurde saab lisada tahvli, millele saab kirjutada poenimekirja, harjutada tähti ning numbreid ja joonistada niisama lõbusaid pilte.

Ilma kulutusteta võimalused

Aiamänge saab välja mõelda nulleelarvega ja väga lihtsate vahenditega. Paljud kindlasti mäletavad vanu autorehve, mis olid ronimiseks pooleldi maa sisse kaevatud. Kui neid pisut disainida, saab ka tavalise autorehvi oma aeda sobitada. Tajumismängude juures saab kasutada kõike, mida loodusest leiab. Näiteks kivid, liiv, teokarbid, käbid, taimed ja lehed. Vanast põhjatust ämbrist ja üleliigsetest torudest võivad saada pallimängude rajad. Eri kõrgusega puupakke on võimalik kasutada tasakaaluharjutusteks, puude vahele sätitud lina onniks ning varjuteatriks – need on vaid mõned ideed, millega saab lasta lapse piiritul fantaasial lennata.