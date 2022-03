Esimest korda Eestis toimunud konkursil „Aasta tehas“ pälvis 2022. aasta tehase tiitli nutikate elektriseadmete tootja Ensto Building Systemsi Keila tehas.

Konverentsil „Tark tööstus“ auhinna vastu võtnud Ensto Building Systemsi Keila tehase juht Nadežda Dementjeva ütles, et tegemist on ettevõtte jaoks märkimisväärse tunnustusega, mille taga on töötajate suur pühendumus. „Meie meeskonna võimekus olla paindlik ja tuua tulemus ära ka kõige keerulisemates tingimustes, on tõeline maailma tipptase. Tänastes globaalselt ebakindlates tingimustes on meie võimekused korduvalt proovile pandud. Olen tõeliselt tänulik meie tehase suurepärasele meeskonnale, kes on teinud kõik selleks, et saaksime tootmisega jätkata. Ja rohkemgi veel, väljakutsete kõrval oleme suutnud kasvada nii pindalalt kui tootmisvõimsustelt. See on märk tõeliselt pühendunud tiimist.“

Aasta tehase konkursi võitja selgitati välja rahvahääletuse teel ning Ensto Building Systemsi kandidatuuri toetas 40% hääletajatest.

Ensto Building Systems on nutikate elektriseadmete ja -lahenduste tootja, mis valmistab Keila tehases mitmesuguste elektritarvikute kõrval ainsana Eestis ka elektriautode laadimisjaamasid ja nutikaid elektriradiaatoreid. Ettevõte kahekordistas eelmisel aastal alustatud laiendustööde käigus kogu tehasepinna, kasvatas tootmismahte ca 50% võrra ning suurendas ligi kolmandiku võrra töötajate arvu.

Tänavu esimest korda toimunud aasta tehase konkursi algatasid Äripäev ja Tööstusuudised. Konkursi peakorraldaja ja Tööstusuudiste peatoimetaja Harro Puusilla sõnul soovitakse läbi konkursi rõhutada tööstussektori olulisust Eesti majanduses. „On väga oluline, et me räägiksime tööstusest rohkem, sest tegemist on majandusharuga, mis annab tööd igale viiendale inimesele tööealisest elanikkonnast ja on suurim eksportija. „Aasta tehase“ konkurss on tööstusettevõtete jaoks hea võimalus jagada oma tehase arengulugu ja anda suur panus ka tööstuse nähtavuse tõstmisesse, mis peaks oleme sektori ettevõtete ühine missioon. Loodan, et „Aasta tehase“ konkursist saab põhjus, et tööstusest rohkem rääkida,“ ütles Puusild.

Ensto Building Systems toodab Keila tehases nutikaid elektriseadmeid, sealhulgas ainsana Eestis elektriautode laadijaid ja elektriradiaatoreid ning valgusteid. Eestis on ettevõttel tehased Keilas ja Paides, kus töötab kokku 290 töötajat. Ensto Building Systems kuulub alates eelmise aasta novembrist rahvusvahelisse kontserni Legrand. 150-aastase ajalooga Legrand tegutseb ligi 90 riigis ja kontsernis töötab üle 36 700 töötaja. Ettevõtte 2020. aasta käive oli 6,1 miljardit eurot.