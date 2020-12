“Seekordne tulemuste väljakuulutamise sai teoks teleeetri vahendusel, kuid tulemas on ka ülevaatenäitus ning vastavalt eriolukorra võimalustele ka tänuüritus loodusfotograafidele,” lisas ürituse korraldaja Jaan Riis.

Tänavusel konkursil osales kokku 627 fotograafi 4891 fotoga. Fotovõistlust korraldab Looduse Omnibuss koos partneritega, võistlust toetavad Canon, Overall, Fotoluks, Sigma, Viking Line, Kunda Nordic, Stora Enso ja palju teised, samuti Eesti kultuurkapital ja KIK.

Lisaks Suure Hundi tiitlile anti konkursi võitjatele välja 14 Tantsivat Hunti. Kokku pälvis Urmas Tartese juhitud žürii tunnustuse 140 loodusfotot enam kui sajalt autorilt. Kõikidest tunnustatud töödest valmis ka tänavu Loodusfoto Aastaraamat 2020, kus lisaks piltidele on intervjuud fotovõistluse võitjatega ning eessõna võistluse patroonilt Rein Maranilt.

“Sel viisil oli õnne septembrikuu sügavas öös Ida-Virumaal see hundinooruk pildile saada. Esmapilgul ülilihtsana tunduv pildistamise viis on osutunud arvatust oluliselt keerukamaks ja saanud praeguseks juba ainuüksi tehnilisest küljest vaadatuna sportlikuks väljakutseks. Looduse keerdkäikudest rääkimata.”

