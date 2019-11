Eesti Naisliit annab Aasta isa aunimetust välja alates 1998. aastast. Tänavu 10. novembril pälvis Estonia kontserdisaalis selle tunnustuse Arvi Karotam, kes on kasvanud Raasikul ning pidanud ka Anija vallavanema ametit. Harju Elule rääkis ta järgmist:

Andres Tohver: Teil on kaksikutest pojad – Marko ja Tarmo. Kui nad 27. juulil 1981 sündisid, siis mida te tundsite?

Arvi Karotam: Kahtlemata olime koos abikaasaga väga õnnelikud.

Kui te abikaasa Üllega perekonda planeerisite, siis kas kaks last oligi eesmärgiks või lihtsalt juhtus nõnda?

Kui me abiellusime, siis oli loomulik soov, et meie perre sünniksid ennekõike terved lapsed, kellele me saaksime anda edasi oma isa ja ema armastuse. Laste arv ei olnud eesmärk omaette. Pidasime tähtsaks, et saaksime nad üles kasvatada oma peret ja kodu armastavate lastena. Ja rõõm on tõdeda, et nii see on ka läinud.

Kui palju aega teil kaheksakümnendatel ja üheksakümnedatel töö kõrvalt laste jaoks jäi?

Kuna ma olin neil aastatel reisifirma juht, siis tuli mul oma ameti tõttu ka palju Eestist ära olla. Kuid mul on väga mõistev ja tubli abikaasa, kes poiste eest hoolitses ja kui oli vaja, tulid ka vanaemad appi. Ma usun, et sain pere juurest eemalolekut kompenseerida meie ühiste reisidega, mis olid poistele ühtlasi harivad ja kasulikud oma tulevasel haridusteel.

Kas poisse on lihtsam või raskem kasvatada kui tüdrukuid?

Meil pole olnud laste soo osas eelistusi. Meil oli õnn, et sündisid kaksikud poisid, kelle kasvatamisega oleme hakkama saanud ja kõik eluks vajaliku kaasa andnud.

Teie pojad lõpetasid keskkooli USA-s, edasi õppisid nad aga Šveitsis? Miks just sellised valikud?

Hea hariduse andmine oma poegadele on meie perel olnud esmatähtis. Kuna mul eraettevõtjana oli võimalik poegasid hariduse omandamisel majanduslikult toetada, siis otsustasime üheskoos, et poisid lähevad vahetusõpilastena keskkooli viimasesse klassi ingliskeelsesse keskkonda. Eesmärk oli omandada hea inglise keel ja samas õppida tundma maailma eri rahvaste kultuuri ja kombeid. Valik langes USA kasuks. Edasine haridustee viis neid Šveitsi maailma parimatesse hotellide ja restoranide juhte koolitavatesse kõrgkoolidesse. Seda valikut mõjutas poiste sõnul see, et olin olnud edukas turismiettevõtja. Kaasa aitas ka asjaolu, et läksin koos abikaasaga tööle Brüsselisse. Poegadele on teineteise ja vanemate lähedus alati olnud väga oluline.

Kuidas Markol praegu läheb?

Marko on pärast aastaid töötamist Eesti parimate hotellide juhtkonnas pühendunud tööle majutus- ja hotelli nõustamisteenuseid pakkuvas perefirmas. Tänu tema aiandushuvile kasvatab ta maitse- ja ravimtaimi ning puhtas looduskeskkonnas teisi aiasaadusi. Sellest võib välja kasvada tulevikus tema uus ärisuund.

Millega tegeleb Tarmo?

Tarmo on juba 14 aastat olnud tegev kinnisvara investeeringute sektoris ja juhib täna ühte Baltikumi suurimat kinnisvara investeerimisfirmat Baltic Horizon Fund. Tema eduloo ja saadud hea hariduse tõenduseks on asjaolu, et ta on viinud oma juhitud firma Tallinna ja Stokholmi börsile.

Käesoleva aasta märtsis loobusite te Anija vallavanema ametist. Elate koos abikaasa Üllega igapäevaselt Pärnus, kus teil on kena maja ja võrratu aed. Kui tihti te oma poegadega kokku saate?

Marko ajab oma äri ning on igapäevaselt toeks meie kodu hoidmisel ja aia kujundamisel ning hooldamisel. Tarmo töö on rahvusvahelise haardega ning seetõttu on tal oma töö tõttu palju reisimist. Kogu pere saab kokku vähemalt kord kuus, kuid tänu tänastele sidevahenditele oleme tihti ühenduses ja teineteisele igapäevaselt toeks. Pärnu kodus kanname ka ühiselt hoolt 90-aastase vanaema eest.

Mis tunne teid valdas, kui teile 10. novembril Estonia kontserdisaalis teatati, et teie oletegi tänavune aasta isa?

See, et Eesti Naisliit mind aasta isaks valis, oli mulle ootamatu üllatus. Oli ülev tunne kuulda, mida mu pereliikmed minus hindavad ja väärtustavad. Olen saanud paljudelt inimestelt õnnitlusi, kes on tunnustanud minu tööd erinevates ametites. Tunnen selle üle rõõmu, et olen lisaks oma perele ka midagi Eesti rahva heaks saanud teha.

Kui te peaksite andma laste kasvatamise osas nõu noortele isadele, kes alles perekonda loovad, siis millised oleksid teie kolm peamist nõuannet?

Leidkem oma tulevane laste ema, kellega sobite ja keda armastate ning kellega olete valmis kandma ühist vastutust laste kasvatamisel. Kindlasti tuleb enne laste sündi kasuks eelnev paariaastane kooselu, leidmaks ühiseks kooseluks vajalikud pereväärtused ja huvitegevused. Ärge lahkuge kergekäeliselt ja mõtlematult oma pere juurest, loobudes vastutusest oma laste kasvatamisest. Kannatajaks on ennekõike lapsed! Tugev perekond, kus on ema ja isa on Eesti riigi ja meie rahvuse säilimise aluseks.