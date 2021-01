Jõuludeks ja aastalõpuks on paljud inimesed oma kodud kenasti korda teinud, kuid uuel aastal loksub kõik ilmselt taaskord töörütmi ning koristamine võib vajuda tagaplaanile. Siiski töötavad paljud inimesed ka uuel aastal kodukontoritest, mistõttu on oluline meelde tuletada, miks tuleks enda elu- ja töökeskkonda nädalas korra tolmuimejaga puhastada.

Tolmuimeja kasutamine tagab õhu puhtuse

Eriti oluline on õhu puhtus allergikutele. Koduses majapidamises leidub alati tolmu, karvu ning erinevaid allergeene. Regulaarne koristamine aitab neid vähendada ja seeläbi õhku puhtamaks muuta.

Kindlasti tuleks silmas pidada, et tolmuimeja kasutab HEPA-tolmufiltrit, mis püüab kinni ka väikesed tolmuosakesed, mis võivad astmat ja allergiat tekitada ning ei lase neil uuesti toaõhku tagasi sattuda. Moodsatel tolmuimejatel on eraldi ka mootorikaitsefiltrid, mis hoiavad ära mustuse või karvade sattumise süsteemi.

Hoiad tolmulestad ja muud kahjurid kontrolli all

Uuringud on näidanud, et käsitolmuimeja regulaarne kasutamine kodus aitab vähendada mööblil olevate tolmulestade arvu, samuti aitab tolmu imemine diivanilt, tugitoolilt ja voodilt eemaldada surnud naharakke, mis on tolmulestadele meelistoiduks.

“Samsungi juhtmevaba Jet varstolmuimejaga on võimalik saada hõlpsasti ka sinna ligi, kuhu muidu tolmuimejad ei satu, näiteks diivani ja tugitooli vahepragudesse või kattemadratsi alla, kus pesitseb palju tolmulesti,” rääkis Samsungi tootekoolitaja Alari Pennar.

Varstolmuimejaga on hõlbus tolmurullidest või ämblikuvõrkudest puhastada ka kõrgel asuvaid toanurki või kapipealseid.

Koduseadmed tarbivad vähem elektrit

Tolmuga kaetud koduseadmed võivad rohkem elektrit tarbida, mistõttu tuleks ka kodutehnikat regulaarselt tolmust puhastada. Näiteks kui puhastada tolmust külmkapi tagaosas olev kompressor või lauaarvuti korpus, tarbivad need seadmed vähem voolu.

Tavaliselt on elektrikulu suurenemine seotud jahutamisega ehk tolmune seade vajab rohkem jahutust, seega rohkem elektrit. Elektriradiaatori või elektrilise küttekeha puhul aitab selle tolmuvabana hoidmine vähendada ka tulekahju võimalikkust.

“Kindlasti tuleks enne puhastamist seadmed vooluvõrgust eemaldada, siis tolmuimejaga suurem tolm kokku imeda ning seejärel seade kergelt niiske mikrofiibrist lapiga puhtaks teha ja kuivatada,” õpetas Pennar.

“Lauaarvutite puhul vajavad need ka korpuse seest tolmust puhastamist, ent kui te ei ole tehnikaga väga hästi kursis, tasub see töö jätta professionaalidele, et vältida tundlike arvutiosade kahjustumist,” lisas Pennar.

Kodune tööviljakus on suurem

Usu või mitte, aga puhas ja korras kodu tõstab ka tööviljakust. Isegi kui oled boheemlasliku eluviisiga, häirivad kapi otsast alla pudenevad tolmurullid, põrandal vedelevad mänguasjad ning koristamata köök sind alateadlikult ning kodukontoris on raske keskenduda töö tegemisele. Seega aitab tolmuimeja lisaks füüsilisele tervisele korras hoida ka vaimset tervist, samuti on kerge tiir toas mõnusa võimlemistrenni eest.

Info

Inimesed kaotavad 24h jooksul ca miljon surnud naharakku

Iga päev kaotab keskmine pea 50-100 juuksekarva

Kassi- ja koerakarvades peituvad allergeenid võivad olla aktiivsed mitu kuud