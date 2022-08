Viimase kahe aastaga on Alexela kogukonnaprogrammiga Harjumaale istutamiseks kogutud üle 120 000 puu.

Kõikide Eesti maakondade peale on see esimene tulemus, mille taga on nii Harjumaa suurem elanike arv kui ka soov aktiivselt panustada Eesti metsa tervisesse. Looduse heaolu toetavad noored puud seovad Harjumaal oma elu jooksul kokku õhust 72 000 tonni süsinikku. Kokku on kogukonnaprogrammi liikmed kogunud riigi jaoks üle 540 000 puu.

Taavi Ehrpais, viienda põlvkonna metsaomanik, kogukonnaprogrammi metsaistutaja: „Kõigile meeldib rääkida Eestist kui metsarikkast riigist. Tihti aga ei mõelda, et looduse hüvede eest peavad vastutama üksikud metsaomanikud. Me tuleme alati kaasa eraettevõtetega, kes loovad omal initsiatiivil viise, kuidas kõik saaks metsade heaollu panustada ja näpud koos meiega piltlikult öeldes mullaseks teha.“ Ehrpaisi selgitusel muudab kogukonnaprogrammi eriliseks fakt, et puud jõuavad ka mittemetsaaladele. „Üldiselt istutatakse noort metsa Eestis peamiselt raielankidele ja kasutamata maade taasmetsastamine, mis aitab suurendada metsade mahtu, on tagasihoidlik. Kuna kogukonnaprogramm istutab puid ka kasutusest väljas olevatele põllumaadele, loob see kindlustunde, et koos kasvatame oma lastele ja lastelastele terve ja tugeva metsa.“

Kogukonnaprogrammi ülesehituse järgi saab puid koguda ükskõik millisesse maakonda sõltumata sellest, kus programmiga liituja tangib, liikleb või Alexela mugavuspoodi külastab. Igalt kütusepaaki voolavalt liitrilt läheb üks sent puufondi keskkonnamõjude heastamiseks, millele Alexela samuti sendi lisab. Keskmiselt kogutakse iga tangitud paagi eest neli puuistikut.

Kuigi üldiselt eelistavad inimesed oma kodupaika, tuleb sageli ette, et puid kogutakse ka mõnda teise maakonda, mis on eriti südamelähedane. Kogukonnaprogrammi on energiaettevõte kaasanud kogenud metsamehed, kes aitavad iga istutuskoha jaoks valida just sinna kõige paremini sobivad puuliigid. Metsa istutavad Ühinenud metsaomanikud MTÜ, Vardi metsaühistu, Rakvere metsaühistu ja Põlvamaa metsaühistu MTÜ. Kogukonnaprogrammiga saab liituda Alexela kodulehel.