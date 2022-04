Kas Sul on juhtunud, et liigesevalu ja valutavad lihased takistavad kõndimist, jooksmist või mõne muu spordialaga tegelemist? Kui jah, siis jagame siin Sinuga kümmet head soovitust, kuidas looduslike vahendite abil liigeste ja lihaste tervist toetada.

1. Liigesevalu võib tuleneda põletikest, seega söö võimalikult palju toite, millel on põletikuvastane toime, näiteks oomega-3-rasvhappeid sisaldav rasvast kala, kreeka pähkleid, linaseemneid või kõrvitsaseemneid. Menüüs aitab oomega-3-rasvhapete osakaalu suurendada ka igapäevane kalaõli tarvitamine toidulisandina.

2. Et kaitsta rakke vabade radikaalide poolt tekitatud kahjustuste eest, söö rohkelt erksavärvilisi köögi- ja puuvilju, mis sisaldavad olulisi antioksüdante.

3. Väldi selliseid põletike teket soodustavaid toiduaineid nagu rafineeritud ja suhkrurikkaid ja/või kõrge rasvasisaldusega toiduaineid.

Autor: Tomasz Wozniak; allikas: Unsplash

4. Lihasvalu võib tekkida ka veepuudusest, seega joo piisavat vedelikke – näiteks juurviljamahla, vett või taimeteed.

5. Lihaste lõõgastumisele aitab kaasa magneesium, mis toetab ka kaltsiumi imendumist. Seega suurenda oma menüüs magneesiumirikaste toiduainete hulka: rohelised lehtviljad, oad, kaerahelbed ja seemned.

6. Kollageen on kehas kõige laialdasemalt leiduv valk, mis annab nahale, kõõlustele, ligamentidele ja luudele elastsuse. Üheks tuntumaks ja rikkalikumaks kollageeni allikaks on loomade või lindude kontidest keedetud puljong. Hiljutistes uuringutes on leitud, et suukaudselt manustatav kollageen stimuleerib olulisel määral kõhrkoe sünteesi.

7. Ära unusta kasutada oma toidus erinevaid ürte! Ingver, rosmariin, basiilik, kurkum ja küüslauk on tuntud oma põletikuvastaste omaduste poolest.



8. Kas oled kaalunud ka glükoosamiini tarvitamist? Glükoosamiin on aminosuhkur, mida keha toodab kõhrede, kõõluste ja ligamnetide moodustamiseks ning sünoviaalvedeliku niisutamiseks. Kahjuks kaotame palju glükoosamiini tugeva sportimise ja raskuste tõstmise tõttu kehale tekkiva stressi tõttu, kuid ka lihtsalt vananemise tulemusel. Kui soovid glükoosamiini toidulisandina tarvitada, siis vali hästi imenduv N.A.G (N-atsetüül-glükoosamiin) vorm. Kui valid teiste glükoosamiini vormide vahel, siis eelista glükoosamiinhüdrokliriidi glükoosamiinsulfaadile.

9. Et lõõgastada väsinud ja kangeid liigeseid ning lihaseid, eriti peale sportimist või väsitavat füüsilist tööd, võib välispidiselt liigeseid määrida palsamiga, mis sisaldab väävlirikast ühendit MSMi ning glükoosamiini.

10. Peale pingutust nõudvat tegevust pole midagi paremat kui soe vann! Kuumus parandab vereringet ning aitab väsinud ja valutavaid jäsemeid lõõgastada. Vannivette võib lisada ka mineraalsoola.

Rohkem infot http://www.vianaturale.ee