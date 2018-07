Harku valla Pangapealse lasteaia direktor Kairi Tammiste on nördinud. Juuni lõpus vandaalitseti lasteaia territooriumil ja lõhuti heategevuse korras lapsevanema poolt meisterdatud mudaköök.

Mida üks mudaköök endast kujutab? “See on välitingimustes rajatud mänguköök, kus lastel on võimalik kokata, muretsemata tooraine sobiliku valiku või ümbruskonna ning köögi enda määrdumise pärast,” selgitab Tammiste.

“Lapsed saavad mudaköögis lasta fantaasial lennata ning kokata ja valminud “tooteid” kaunistada, mida on meil viimasel ajal ka rohkelt tehtud. Mudaköögi eesmärgiks on, et lapsed saaksid kogeda õuekeskkonna loovat ja arendavat mõju,” räägib direktor.

Mudaköögi ehitas Pangapealse lasteaiale oma vahendite eest üks lapsevanematest. See osutus nii populaarseks, et lasteaia territooriumile tehti teinegi samasugune.

Lõhuti ja lammutati

Millega siis vandaalid hakkama said? “27. juuni hommikul avastasime lõhutud potte, panne ja köögist välja löödud laudu,” teatab Tammiste Harju Elule. Politseisse lasteaed siiski ei pöördunud.

“Vandaalitsemist avastades ei kutsunud me politseid asja lahendama peamiselt seetõttu, et otsest rahalist kahju ei tekitatud ning tekkinud olukord sai kiiresti lahendatud,” selgitab direktor.

“Küsimus on lihtsalt pettumuses ja ehmatuses, et selline asi sai juhtuda. Oleme tänulikud, et lapsevanemad tulevad meile appi ja aitavad rajada uusi projekte, kuid kurvaks teeb, et meie keskel on inimesi, kes seda ei hinda ega väärtusta ning seda lõhuvad,” on Tammiste nõutu.

“Pangapealse lasteaed pooldab uuenduslikke lahendusi. Oma igapäevatöös püüame eeskuju võtta põhjamaade kogemustest. Palju on tehtud, aga plaanid on veel suuremad,” jätkab direktor.

Seikluspark ja kabe

“Lisaks mudaköögile on meil olemas ka palju muud – näiteks seikluspark, mis pole ka päris tavaline asi lasteaia hoovil,” üllatab Tammiste.

Uuenduslik on seegi, et sageli süüakse Pangapealse lasteaias lõuna õues. See paneb lastel põsed heameelest punetama.

Lasteaias on ala, mis jääb rühmaruumidest välja ja mida nimetatakse mängusaareks. “See on meil tegevuskeskusega sisustatud ja kogu ruum on laste päralt,” selgitab direktor.

“Lisaks algavad interaktiivsed tegevused juba majja astudes ja pole harvad juhused, kus lapsevanemad jäävad lapsele järele tulles veel mängima põrandakabet, imetlema ennast kõverpeeglist või otsima kümmet erinevust Arvumaa õppeseinalt,” lõpetab Tammiste.