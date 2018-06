Hoone arhitekt Rein Hansberg vaatab, klomp kurgus, Haabneemes Männi teel tühjana seisvat Viimsi endist koolimaja, mille lammutamisotsuse langetas vald vahetult enne jaanipäeva.

Kooli projekteerimine algas 1975. aastal. Praegu 77-aastane Hansberg töötas siis arhitektina Kirovi kalurikolhoosi projekteerimisbüroos: “Esialgne lahendus oli mõnevõrra teistsugune, aga selle puhul öeldi, et see tuleb juba sama suur kui Pirita purjespordikeskus.”

Pidi kiiresti tegema kompaktsema lahenduse. “See on nagu tagantkätt varrukast võetud, aga funktsionaalselt on see väga korralik,” arvab arhitekt. Esmalt valmis eskiislahendus, siis tööjoonised.

800 õpilasele mõeldud koolimaja nurgakivi pandi 1979. aastal. Hoone avati õppetööks kaks aastat hiljem.

Uudsed lahendused

Viimsi vana kooli üheks eripäraks oli vanema, keskmise ja noorema vanuserühma jagamine hoones. “Need planeeriti autonoomsetena ja samas söökla, võimla, aula ja ka vestibüüli ühiskasutamisega,” ütleb Hansberg.

Ehitati klaasiga kaetud talveaed – sada ruutmeetrit suur –, mis oli seotud botaanika õppeklassi ja vestibüüliga. “Siin kasvas isegi palme,” muigab arhitekt. Hoone keskel olid keemia ja füüsika laboratooriumid. Koolimaja kaunistasid kunstifondist laenutatud maalid.

Hoone ühes korpuses paiknes internaat. “Internaadist pääses õpperuume läbimata sööklasse ja samal ajal ka võimlasse,” ütleb Hansberg.

“Spordisaal rajati suurusega 18×36 meetrit, nii et ka täismõõtmetes korvpalliväljak mahtus sisse,” näitab arhitekt käega eriskummalise rajatise suunas, mis meenutab hiiglaslikku kasvuhoonet. Spordisaali ääristavad riietusruumid ja õppetöökojad.

Nii spordisaali kui talveaia ehitamisel kasutati Kirovi kogemust klaashoonete püstitamisel, sest kolhoosil oli suuremahuline aiand.

“Siia oli planeeritud 25 meetri pikkune ujula. Eskiislahendused olid olemas, aga see jäi paraku ära. Kolhoos hakkas laienema Põhja-Eesti rannikualadel ja siis tõmmati siit järjest ehitusvõimsust ära,” meenutab Hansberg spordihoone otsa juures.

Tosin aastat tühjana

Turumajanduse tulekuga läks hoonekompleks Kirovi kalurikolhoosi järglase AS Esmari kätte. Aastatel 1996-2006 õpiti seal Viimsi valla ja AS Esmari vahel sõlmitud kooli kasutusvalduse lepingu põhjal.

Erimeelsuste tõttu firmaga ehitas vald uue koolimaja Randvere teele, kus lapsed õpivad alates 2006. aasta sügisest. Esmarile kuuluv vana hoone jäi tühjaks, selle talveaed hävis ja mitmed aknadki visti sisse. Praegu kuulub hoonekompleks Brem Kinnisvarale, kus niite tõmbab vastuoluline ärimees Toomas Tool.

Mis tunne arhitekti valdab teades, et tema projekteeritud hoone, kus on õppinud tuhanded lapsed, läheb lammutamisele? “Natuke vastik tunne on. Just selle pärast, et see on niisuguse manipuleerimisega,” arvab Hansberg.

“Ju siis Toomas Tooli närvisusteem ületab oluliselt Eesti kohaliku võimkonna närvisüsteemi tugevust. Asi on selles, et ainuke, kes omaniku tegevust võib piirata, on omavalitsus. Praegusel hetkel on omavalitsus alla andnud,” ohkab arhitekt.

“Tool on järjekindel. Ta teadis, mis ta tegi. Tal olid head advokaadid, kes talle nõu andsid ja ta võib avada šampanjapudeli,” lisab Hansberg kerge kibedusetundega hääles.

Samas hoiatab arhitekt, et kuigi lammutamisele mineva vana Viimsi kooli juurde kuuluv maa on kirjas sotsiaalmaana, ei pruugi sinna sotsiaalobjekti kerkida. “See oli ka sotsiaalmaana mõeldud,” näitab ta käega kortermajadele koolikompleksi ja raamatukogu vahel.

TEADMISEKS: Miks lammutatakse?

• Vana Viimsi kooli lammutusprojekt esitati 9. aprillil 2018. Esitas Crushtec OÜ. Lammutusluba anti 21. juunil. Selle allkirjastas Viimsi valla ehitus- ja kommunaalameti järelvalveteenistuse peaspetsialist Karin Laugas.

• “Lammutamine toimub projekti alusel. Ekspertiisi ei ole tehtud, ehitis ei vasta ehitusseadustiku nõuetele,” väidab valla kommunikatsioonijuht Elis Tootsman.

• Lammutamise täpset aega ei oska komunikatsioonijuht öelda. “Kolm päeva enne lammutamise alustamist tuleb esitada ehr.ee ehitamise alustamise teatis, mis sisaldab ka ehitaja andmeid. Kinnistu omanik korraldab,” selgitab Tootsman.

• Krundi suurus on 37 247 ruutmeetrit, sellel paiknev koolimaja on 5239 ruutmeetrit. “Üldpaleeringu järgi on maa sihtotstarbeks sotsiaalmaa alaliik, ühiskondlike hoonete maa,” lisab Tootsman.

• Vana Viimsi kooli lammutamise kohta Toomas Tooli Brem Kinnisvarahoolduses esindav Risto Mägi kommentaare ei anna.