Reedel, 31. mail avasid Harku valla, MTÜ Tilgu Sadama Jahtklubi, kohalike kutseliste kalurite ja rahastaja esindajad pidulikult Tilgu kalasadama rekonstrueerimise esimese etapi.

Meie vald on alati olnud uhke oma 22 kilomeetri pikkuse merepiiri üle, nüüd saame olla veel uhkemad, sest unistused on saanud reaalsuseks. “1998. aasta juulis, ajal, mil Harku vald sai Piirivalveametile kuulunud Tilgu sadama endale, unistas toonane vallavanem Sulev Roos kaitsemuulist, sadamakaist ja ruumist kohalike kalapaatide jaoks. Loodeti, et ehk 2000. aasta alguseks saab sellest reaalsus … Usun, et 20 aastat ja 11 kuud ootamist oli seda väärt ning nii Sulevi kui ka meie kalurite ja purjetajate unistus on saanud tõelisuseks,” sõnas vallavanem Erik Sandla Tilgu sadama avamisel.

Ka MTÜ Tilgu Sadama Jahtklubi juhatuse liige, iga päev sadama haldamise ja seal teenuste pakkumisega tegeleva jahtklubi kommodoor Raul Kalep kinnitas: “Oleme aastakümneid oodanud ja nüüd saame üheskoos rõõmustada – koostöö on vilja kandnud.”

Piirkonna uhkeim merevärav

Tilgu sadama uuendamine on Harku valla, piirkonna kalameeste ja MTÜ Tilgu Sadama Jahtklubi koostööprojekt, mille tulemusel luuakse ajaga piirkonna rannakaluritele sadamasse paremad tingimused.

Sadama rekonstrueerimise esimese etapi tulemusel valmis piirkonna rannakaluritele Tilgu sadamasse paatide laadimiseks-lossimiseks kai, tuule kaitseks rajati 120 meetri pikkune muul, kaldakindlustus, süvendati merepõhja ligi kaks meetrit ning paigaldati ujuvkaikohad sildumiseks 14 paadile. Samuti loodi head eeldused sadama edasiseks arenguks.

“Oleme möödunud aastal kinnitatud arengukavaga seadnud üheks prioriteediks valla merepiiri avamise. Nüüd saame öelda, et esimesed sammud eesmärgi täitmiseks on astutud. Tilgu sadama arendamise raames on tehtud kõige olulisemad tööd – muuli ehitamine, süvendamine ehk valminud on kogu merepealne osa,” täiendas Sandla.

Vallajuht rõhutas, et sadama ehitamine on olnud pikk protsess ja päris valmis saab sadam ehk aastate pärast: “Oleme võtnud eesmärgi, et esmajärjekorras tagame sadamas kalapaatide teenindamise ja järgmiste etappide raames loome võimalusi ka hobialustele, kaatritele ning jahtidele. Lähiaastatel on plaanis rajada maapealsed rajatised, 40 ujuvkaikohaga lõunamuul ja kogu infrastruktuur. Korralik sadamahoone, mis pakub kõike vajalikke teenuseid, ruume laste purjetamistreeninguteks ja sadamateenuste tarbeks.”

Kalep täiendas, et ideaalis võiks olla head tingimused ka aluste talviseks hoiustamiseks ja remondiks ning vaba aja veetmiseks: “Unistades suurelt – kaugemas tulevikus võiks sadamas kindlasti olla ka meeldiv ja hubane sadamakõrts või restoran, mis ajaloolisele kohale väärtust lisaks.”

Koduks ka purjetajatele

Peale kalurite on Tilgu sadam aastaid olnud koduks ka purjetamist õppivatele lastele ja noortele. “Oleme algaval hooajal väga elevil! Tänu uutele tingimustele saame oluliselt turvalisemalt ja mugavamalt viia läbi laste purjetamistreeninguid ning -võistlusi. Noored purjetajad on juba praegu rõõmsad, et merele minekul või tulekul ei pea enam rinda pistma kaile randunud lainetega,” rääkis Kalep.

Mõlemad osapooled kiidavad nii ehitajaga kui ka omavahelist koostööd. “Sadama avamise teeb eriti rõõmsaks, et planeeritud tööd valmisid kaks kuud varem,” rõõmustas vallajuht. Kalep vahendas aga kasutajate esimesi tänusõnu: “Mõned päevad on saanud ka kohalikud kalurid silduda ja lossida – emotsioonid on positiivsed ning kõik on valminud ehitust kiitnud.”

Tilgu sadama rekonstrueerimise esimese etapi kogumaksumus on koos käibemaksuga ligi 328 000 eurot. Projekti toetatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) Euroopa Liidu Merendus- ja Kalandusfondi meetmest kalasadamate uuendamiseks 200 000 euroga. Harku valla omaosalus on ligi 128 000 eurot.

Sadama taastamise esimese etapi projekti on koostanud OÜ T.T.Asset ja ehitanud OÜ Maitim.

Tilgu sadamasse on oodatud kõik kutselised kalurid, paadiomanikud ja purjetajad!

Sajand Tilgu sadamat

Sadama rajas Vene tsaaririik Peeter Suure merekindluse kompleksi ühe osana. Aastatel 1918–1939 kasutasid sadamat aktiivselt kohalikud kalurid. Nõukogude võim sulges sadama ja põhilised rajatised lammutati aastatel 1950–1955.

Kunagise sadama kohale väikesadama taastamine oli ette nähtud juba Harku valla 1996. aastal kehtestatud üldplaneeringus. Endise sadama-ala kujundamiseks on koostatud Harku valla tellimusel Tilgu sadama detailplaneering.

Alates 1998. aasta juulist kuulub Tilgu sadam Harku vallavalitsusele.

Liina Rüütel

Tilgu sadama esimese järgu avamine.