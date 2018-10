Igaüks, kes sõitnud viimasel paaril kuul mööda Vaela teed Kiili poole, on märganud tee ääres vilgast ehitustegevust – maapind on üles võetud, töömehed sebivad ja maju tõstetakse paika. Tegu on Kiili vallas tegutseva ettevõtte EstNor Arenduse kinnisvaraprojektiga – kokku kerkib Vaelasse neli kortermaja, ja kui kõik hästi läheb, ka spordihoone ning väike ärihoone.

EstNor Arenduse omanik Renee Mikomägi sõnul osteti maatükk juba kaksteist aastat tagasi, vahetult enne seda, kui kinnisvaraturg kokku vajus. Keerulised ajad sundisid arendusplaanid riiulile tõstma.

„Mõni aasta tagasi mõtlesime, et nüüd on õige aeg alustada. Hakkasime detailplaneeringut tegema, sellega läks lõpuks kaks aastat,“ räägib Mikomägi.

Kunagine krahh on paljudel hästi meeles, kuid see pole takistanud kümmekond aastat hiljem uue arenduste laine teket. Mikomägi jääb uue buumi harjal tulevikku prognoosides ettevaatlikuks, kuid ei usu, et kordub midagi taolist nagu kümme aastat tagasi.

„Ohud on kindlasti olemas, aga sellist kukkumist nagu eelmisel korral kindlasti ei tule, sest me näeme ise, et pangad on hoopis teistsuguse suhtumisega. Kui eelmise buumi ajal läksime panka, siis küsiti, et kas nii vähe tahategi laenu, võtke ikka juurde. Nüüd on vastupidi, pigem pidurdatakse suuri plaane, nõutakse omaosalust“ räägib ta.

Mitte ainult elumajad

Vaelasse rajab EstNor Arendus kõigepealt neli kortermaja, kokku 32 korteriga. Esimesed kaks maja valmivad tänavu detsembris, järgmised kaks järgmise aasta märtsis.

Tegu on ridaelamu tüüpi kortermajadega, igas majas kaheksa korterit. Skandinaavia stiilis kahekorruselised kortermajad on projekteeritud ja toodetud sõsarfirmas EstNor, mis tegeleb puitmajade tootmise ja püstitusega. Sarnaseid maju on EstNor Mikomägi sõnul eksportinud 18 aasta jooksul Norra ja Rootsi turule, kus ettevõte on ehitanud kokku üle 600 maja.

Korterite müük on läinud siiani väga hästi – juba suvel, kui alles teid-trasse rajama hakati, oli juba üle poole korteritest müüdud. „Müügipool oli meeldiv üllatus,“ nendib Mikomägi, kelle sõnul on nüüdseks müüdud rohkem kui kaks kolmandikku korteritest.

Uus arendus rajatakse otse Vaela tee kõrvale

Hea asi müüb end ise, arvab EstNor Arenduse omanik, kuid kindlasti tulevad kasuks Tallinna lähedus ja head ühendusteed, rahulik roheline piirkond, kergteed jms.

Kortermajade kõrvale plaanitakse rajada ka spordihoone, kuhu tuleks ka Kiili valla esimene ujula, kuid selle ehitamine sõltub mitmest asjaolust. Kogu Vaela ja miks mitte Kiili (asub otse Vaela kõrval) piirkonnale väärtust juurde andva spordihoone on EstNor Arendus valmis ise ehitama, kuid kõhklusi tekitab hoone edasine saatus.

„Spordihoone ehitus sõltub paljudest asjaoludest, eelkõige valla valmisolekust meid toetada. Sest see, mida me teha plaanime, pole ärimudel – ujula ei ole kasumlik projekt, ja kasum ei olegi seal tähtis. Meil on vaja kindlust, et me jõuame opereerimisega vähemalt nulli,“ räägib Mikomägi.

Ärihoone tulevikus

Samal ajal ehitustöödega alustatakse läbirääkimisi spordiklubidega, kes oleks huvitatud spordihoone opereerimise enda peale võtma. Peale veekeskuse peaks majasse tulema jõusaal, pind rühmatreeningutele, riietus- ja pesemisruumid ning saunakompleks. Kui vald ei peaks arendaja plaanidega kaasa tulema, siis rajataksegi majast esialgu pool, ilma veekeskuseta osa.

Mikomägi ise on Kiili valla elanik ja elab uue arenduse lähedal. Kõik, mis sellesse kanti ehitatakse, peaks midagi piirkonnale juurde andma, leiab ta. „See aitaks kaasa nii arendusele kui kogu Vaela küla arengule,“ põhjendab ta spordihoone ehitamise ideed. „Lisaks on Kiili gümnaasiumil vaja ujulat – praegu sõidutatakse lapsi ujumistundi Tallinnasse Pelgulinna, mis tundub väheke absurdne.“

Kõik tänaseks tavapärane, mida kohalik omavalitsus arendajalt nõuab – teed ja kommunikatsioonid – rajatakse nagunii. Aga samas saab arendaja lahendada ka nii mõnegi kohaliku probleemi – näiteks selle, et läheduses pole kohta, kus perega või lõunapausil söömas käia.

„Meil on plaanis siia ehitada lisaks spordihoonele ka ärihoone, mille täpne otstarve on veel otsustamisel, aga huvi on üles näidanud toitlustusasutus, pagaritöökoda, paar ilusalongi ning laste mängutuba,“ räägib Mikomägi.

Ärihoone ehitamine sõltub juba kogu piirkonna arengust – Vaela on nimelt kogu Harjumaa üks kiiremini arenevaid piirkondi, kuhu järgmistel aastatel kerkib juurde nii kortermaju kui ridaelamuid. Võib-olla täna pole selliseks ärihooneks veel õige aeg, aga ühel hetkel, ja üsna varsti, kasvatakse Kiili aleviga kokku ja elanike kasvuga tekib selleks vajadus. See annab ka võimaluse mõelda suuremalt kui kümme aastat tagasi, mil arendajate eesmärgiks oli pigem võimalikult kiiresti ja odavalt arendus põllule püsti panna ja rahaga minema jalutada.

KOMMENTAAR

Aimur Liiva

Kiili vallavanem

Vastavalt õppekavale on igal koolil vaja organiseerida ujumistunnid. Kuna ujulat iga kooli kõrval ei ole, siis viiakse enamasti õpilasi ujulasse bussiga ning Kiili gümnaasiumi õpilased on käinud ujumas nii Rae vallas kui Tallinnas. Kui tekib võimalus lähemal ja see vastab tingimustele (25 m bassein ja võrreldav rendihind), siis päris kindlasti on kool selle kasutamisest huvitatud nii otsese kohustusliku ujumisõppe kui ka võimalike treeningute osas. Aga kõigepealt tuleb siiski arendajaga koos maha istuda ja konkreetsemalt läbi rääkida. Loomulikult nõuab selline pikaajaline koostöövorm ka vallavolikogu heakskiitu, kuna on seotud üle eelarveaasta ulatuva kohustuse võtmisega.