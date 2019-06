23. mail selgus TV3-e äriideede konkursi Ajujaht võitja. Parimaks tunnistati meeskond Timey, kes arendab keemilisi indikaatoreid toidukaupade jälgimiseks. Tiimi kuuluvad Martin Möllits (22) ja Laurent Läheb (22). Neist esimene on Aruküla ja teine Tallinna noormees.

Martin Möllits sai keemiapisiku Jüri gümnaasiumis kaheksanda klassi õpilasena. “Juba pärast teist keemiatundi ütlesin vanematele, et mina lähen keemiat õppima kui gümnaasium läbi saab,” muigab ta.

“Nägin väiksena telekast, et tehakse katseid, tehakse plahvatusi ja tehakse pauke,” räägib Laurent Läheb, kelle sügavam keemiahuvi tärkas siiski Tallinna Vanalinna hariduskolleegiumi kümnendas klassis.

2016. aasta sügisel alustasid Möllits ja Läheb õpinguid Tallinna tehnikaülikoolis, kus keskendusid rakenduskeemiale ja biotehnoloogiale.

Sensorid külmketi toodetele

2017. aasta lõpus märkas Läheb, et poest ostetud jäätisel on jälle härmatis peal. “Vaatasime, et külmketi toodete transport on valulik koht,” meenutab ta. Ettevõtluse aluste loengu raames tegid noormehed turu-uuringu, et kas probleem on reaalne või väljamõeldis. Sealt hakkas idanema äriidee toota keemilisi indikaatoreid toidukaupade jälgimiseks.

Eelmise aasta veebruaris astusid Möllits ja Läheb tehnikaülikooli programmi STARTERtech. “Eelmise aasta mais võitsime Tallinnas Prototroni konkursi,” meenutab Läheb. Et kuskile kontole oli vaja auhinnaraha kanda, asutasid kursavennad 4. juunil 2018 Timey OÜ. Firmat oli vaja ka selleks, et oleks juriidiline keha prototüübi arendamiseks.

“Soovime toota külmketi kontrolli sensoreid külmketi toodetele. Meie lõppeesmärk on see, et kui klient läheb poodi ja valib oma piima, juustu, kala ja jäätise, siis iga toote peal oleks väike kleebis, mis muudab värvi rohelisest punaseks ja sa näed kohe selgelt ära, kas see toode on transporditud õigetes tingimustes ja on värske või ei ole,” ütleb Möllits.

Eelmise aasta juulis algas Tallinna tehnikaülikooli mereakadeemia laboris tõsine töö esmase lahenduse nimel. Prototüüp valmis oktoobris. “See oli plastikust suur robustne indikaator. Kui praeguse indikaatori läbimõõt on poolteist sentimeetrit, siis selle läbimõõt oli kümme sentimeetrit,” naerab Möllits.

Veel enne prototüübi valmimist võitsid Möllits ja Läheb juunis USA-Eesti vahelise Network Globally, Act Locally konkursi. Septembris käis Möllits Timey äriideed tutvustamas Namiibias. Oktoobris käisid kursavennad Kopenhaagenis ülikoolide start-up-firmade maailmameistrivõistlustel.

341-st parim

Sügisel alanud TV3-e äriideede konkursil Ajujaht soovis osaleda 341 meeskonda. Stardipauk anti oktoobri keskel, kui kuulutati välja TOP 100 tiimi. Timey’l oli otsepääse saja parema hulka tänu ühele varasemale võistlusele.

“Kui TOP 100 oli välja kuulutatud, tuli n-ö pitchida ehk müügikõnega ennast suruda TOP 30 hulka. Me saime sinna väga napilt, sest žüriil olid küsimused, kellel seda vaja on, miks seda vaja on,” meenutab Möllits.

“Ajujaht arendas meid tugevalt. Mentorlus, mis me sealt saime, tagasiside, on väga hea. Põhiline on see, et tuleb endale kindlaks jääda, aga samal ajal osata kuulata teiste nõu,” ütleb Läheb.

“Märtsi alguses valiti välja TOP 10, kus siis esimest korda kohtuti teležüriiga. Seal tuli jällegi esitada minutiline pitch ja selle põhjal tehti otsused,” kirjeldab Möllits võistluse arengut.

23. mail jõuti Ajujahi finaalini. “Kolmanda koha sai tiim ALU, kes toodab pimedatele lauamänge. Teise koha saavutas Groveneer, kes toodab kleebitavat vineeri disainielemendina seintele. Ja esikoha saime meie, kes me toodame indikaatoreid külmketitoodetele,” ütleb Möllits tagasihoidlikult.

Edu pähe ei löö

Ajujahi võitmisega ei kaasnenud üksnes auhinnaraha. “Lisaks sellele andis investeerimisplatvorm Funderbeam meile eriauhinna, mis sisaldab kolme külastust nende välisriikide kontoritesse, et sealsete investorite ja klientidega kohtuda. Meil on kaks sihtkohta juba välja valitud – Reykjavik ja Oslo –, mis on väga suured kalapealinnad. Lisaks sellele lubas advokaadibüroo Trinity meid aidata välisturgudel juriidilise abiga,” ütleb Möllits.

Timey lahenduse vastu tunneb praegu huvi jäätisetootja La Muu, samuti kalatootja M.V.WOOL, kellega noored keemikud on pidevas suhtluses. Praegu on pooleli patendi vormistamine noormeeste väljatöötatud indikaatorile. Paari nädala eest liitus Timey meeskonnaga Uppsalas magistriastmes rakenduskeemiat ja biotehnoloogiat õppinud Martin Johannes Talu.

Kas pole hirmu läbipõlemise ees? “Eks ikka on, aga selleks on igaühel lihtsalt omad meetodid ja viisid, kuidas seda kontrolli all hoida. Minule endale meeldib väga pikamaajooks. Jooksen poolmaratone,” ütleb Möllits.

“Hobid peavad olema. Minul isiklikult on suureks hobiks muusika. Ma mängin trummi ja kitarri. Bändil hetkel nime veel ei ole, alles mõtleme,” naerab Läheb.

Kursavendadest saavad bakalaureusekraadiga haritlased 27. juunil, kui Tallinna tehnikaülikoolis on lõpuaktus. Möllits kavatseb keskenduda Timey firmale. “Õppimiseks nii palju siis enam aega ei jää.” See tähendab, et magistrantuuri noormees esialgu ei lähe.

“Õpingud on kahtlemata väga olulised,” arvab Läheb, aga jätab enda magistrantuuri osas otsad samuti lahtiseks.