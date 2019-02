Seni Rae vallas Vaida alevikus tegutsenud Tankeri Brewery OÜ pruulikoda laieneb Jüri alevikku, kus uut tootmishoonet sisustatakse Saksa tehnikaga. Uus peapruulmeister leiti Soomest Jyväskylä linnast.

Tatu Hiitola õppis keemiat ja mikrobioloogiat Turu ülikoolis. “Õpingute ajal selgus, et Turu lähedal on põllumajanduskool, kus õpetati õlle ja veini valmistamist. Käisin seal aastasel kursusel,” meenutab mees. Esialgu töötas ta õllevabrikus Helsingis, siis Jyväskyläs.

Panimo Hiisi Oy Jyväskyläs on seitsme töötajaga väikeettevõte, mis annab aastas 200 000 liitrit toodangut. Pakutakse 12 erinevat õllesorti, mille kangus jääb 4 ja 13 protsendi vahele. Neist Ikiiurso pälvis 2018. aastal stout kategoorias Soome parima õlle tiitli.

Tatu abikaasa Maija töötab Jyväskyläs inkassofirmas. “Lapsi ei ole rohkem kui õllevabrik,” muheleb mees.

Tutvus õllefestivalilt

Hiitola sai Tankeri meeskonnaga tuttavaks kolme aasta eest õllefestivalil. Kui Tankeri peapruulmeister Martin Vahtra eelmise aasta novembris ettevõttest lahkus, küpses otsus soomlasest uus peapruulmeister teha.

Soomlase esimeseks tööpäevaks Tankeris kujunes 4. veebruar. Kas Hiitola juurutab seal oma sortimendi või jätkab kohalikku traditsiooni?

“Kindlasti mingi sünteesi me teeme. Tänu keemiateadmistele töötan ma täpselt ja puhtalt ning mõistan kogu seda protsessi, mida minult Tankeris oodatakse,” ütleb soomlane.

“Varasemaga võrreldes Tankeri tootmine kasvab. Õllepartiid on liitrites suuremad. Kui midagi läheb valesti, on kahju palju enam,” arvab mees.

Milline on aga Tatu enda lemmikõlu? “Kui üksikule saarele minnes peaks valima ühe õlle, siis see oleks kindlasti Pilsner Urquell. See on lihtne, kustutab janu, hõrgutava maitsega, selle valmistamist on Tšehhis harjutatud üle 200 aasta,” lisab ta.

Hinnatud keemiateadmised

Kuue aasta eest loodud Tanker Brewery OÜ laieneb jõuliselt. Kui Vaida alevikus vanas tootmishoones Hoidla tee 9 on tootmispinda 400 ruutmeetrit, siis Jüri aleviku uues tootmishoones Kesktee 10A saadakse lisaks 800-900 ruutmeetrit.

Jüri tootmishoonet ehitab Laheveer Ehitus OÜ, arendaja on Kesk Estates OÜ. Tanker hakkab majast kasutama ühte poolt, teises pooles on meditsiinitarvikute ettevõte ArteSyn. Kui ArteSyni pool hoonest valmis ja anti üle juba 1. veebruaril, siis Tankeri pool valmib veebruari teises pooles.

“Praegune plaan on jätta vana pruulikoda hapuõllede jaoks. Hapuõlu on mikrobioloogiliselt selline, kus kasutatakse nii pärmi kui baktereid. Selliseid baktereid ei tohi traditsioonilistes õlledes olla mitte üks raas. Vanas pruulikojas oleks hea võimalus katsetada edasi segatud pärmi- ja bakteritüvedega,” räägib räägib Tankeri juhatuse liige Jaanis Tammela.

“Meie koostöö Tatuga sai alguse just nendestsamadest katsetustest. Tatul on selle koha pealt väga kõvad teadmised ja kogemused,” arvab Tammela.

Patrick Fuchs ja Stefan Preuss seadmete tarbeks sobiva pikkusega torusid saagimas.

Läbi aegade on Tanker tootnud kokku 101 erinevat õllesorti. Põhivalikus püsib sortide arv üheksa-kümne piires, teist sama palju on hooajalisi. Eelmisel aastal toodeti ligi 150 000 liitrit õlut. Firmal on kaheksa alalist töötajat, kellele lisaks võetakse aeg-ajalt hooajalisi abilisi.

Saksa tehnika

Reaalse toodanguni jõutakse Jüri tootmishoones uute masinatega aprilli keskpaigas. Seadmed on imporditud Saksa firmalt Kaspar Schulz Brauereimaschinenfabrik.

Jüris askeldavad saksa insenerid Patrick Fuchs ja Stefan Preuss on mõlemad pärit Baieri liidumaalt Bambergi linnast. Mehed tulid Eestisse kolmeks nädalaks. “Nad panevad kõik ülesse. Nad on teinud meie ruumide planeeringu ja siis kogu selle inseneritöö seal taga,” kiidab Tammela.

Millistesse riikidesse Kaspar Schulz seni oma seadmeid müünud on? “Näiteks Austraalia, Lõuna-Aafrika, Rootsi, Norra, Šveits, Austria, USA,” selgitab Fuchs.

Kas neid masinaid on lihtne või raske käsitleda? “See sõltub pruulmeistrist,” arvab Fuchs.

Küsimusele, mis on tema enda lemmikõlu, vastab Fuchs: “Parim õlu on Bambergis. Seal on 80 000 elaniku kohta 15 õllevabrikut. Ja nad tulevad toime, sest kõik joovad õlut.”

“Bambergi lähistel on veel sada õllevabrikust,” lisab Preuss.