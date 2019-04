4. mai talgupäev ehk Teeme ära on tänavu suuresti eeloleva südasuve suurpeo lainel. Kuid meisterdatakse ka õueraamatukogusid ning hinnatakse looduse olukorda

Mida täpselt 12. talgupäeval tehakse ning kus toimuvad Harjumaal põnevad tegemised, selles rääkis Harjumaa vabatahtlik koordinaator Anneli Kana.

Millised on mai esimese nädalavahetuse talgute peamised teemad?

Tänavustel talgutel on kolm peamist teemat. Põhiline on laulu- ja tantsupeo juubeliaastaga seotud talgud. Koos panustades näitame hoolimist oma kodust. Eesti laulu ja tantsu juubeliaasta projektijuht Sten Weidebaum ütles, et üleskutse keskmes on korraldada talguid üle Eesti kõigis maakondades tuleteekonnale jäävates paikades. “Soovime seeläbi tuua rohkem tähelepanu kõigile kohalikele kultuuriväärtuslikele paikadele, mis on seotud laulu- ja tantsupeoga, tänavuse tuleteega või on inimestele oma kodukandis olulised,” sõnas Weidebaum. Just praegu on õige aeg plaane teha, millistes paikades talgutöid vaja oleks, et omakandi rahvast, kollektiive ja kogukondi kaasa kutsuda.

Lisaks veel õueraamatukogude meisterdamise üleskutse. Külaliikumise Kodukant ideest sündis tänavuse talgukevade üks toredaid üleskutseid meisterdada oma kogukonnale õueraamatukogu. Õue- ja tänavaraamatukogu aitab edendada inimeste vahelist suhtlust lugemisvara jagamise näol ning innustab kogukonnas jagama, vahetama ja ühiskasutusse andma ka muid tarvilikke asju, näiteks tööriistu, tehnikat või teisi vahendeid, mida koos on otstarbekam omada ja kasutada.

Loodusega on seotud nurmenukutalgud looduse seisukorra hindamiseks. Teeme Ära talgupäeva meeskond kutsub koos Tartu ülikooli teadlaste ja Eestimaa Looduse Fondiga sel kevadel liituma veel ühe põneva algatusega ehk nurmenukutalgutega. See lill aitab meie teadlasi olulise eesmärgi saavutamisel. Ehk hinnata Eesti looduse tervislikku seisundit, liikide ja elupaikade käekäiku. Aprilli keskpaigas avaneb ka nurmenuku nutiveeb, mis on varustatud spetsiaalse tehnilise lahendusega nurmenukutalgutel kogutava vaatlusinfo edastamiseks teadlastele.

Loomulikult toimuvad nendele teemadele lisaks ka kõik muud talgud.

Kas Harjus (v.a. Tallinna) on põhiline talgupäev ikka 4.mai? Kui palju on paiku juba kirjas?

Põhiline päev on jah laupäev, 4. mai. Andmed on 21. aprilli seisuga, sest registreerimine alles käib ja neid lisandub päevas mitmeid, seega pole arvud lõplikud!

Enne 4. maid (sh. aprilli viimasel nädalal, ning 1. mail toimuvaid talguid on kirjas 41, peale talgupäeva toimuvaid tegemisi on kirjas veel 26.

Harjumaal seni registreeritud talgutel toimub niiöelda tavapärane tegutsemine: kogukonnakeskuste, külaplatside, taluõuede, kiriklate, matka, – tervise-ja spordirajatiste korrastamine, uuendamine, värskendamine. Jätkub ka 2018. aastal alanud kihelkonnatriipude värvimine. Seda nii kuulutustahvitel kui ma muudel avalikel objektidel. Koolid on aktiivselt osalemas nurmenukutalgutel, samuti oma koolihoonete ümbruse korrastamisel. Õueraamatukogud ei ole väga laia kõlapinda leidnud. Talguid võib kirja panna talgupäevani välja. Kui talgud toimuvad peale 4. maid, siis ka vahetult peale seda kuupäeva. Samas- talgukoordinaatorid lõpetavad oma sellekevadise vabatahtliku töö umbes nädal peale talgupäeva

Vaata lisa: http://teemeara.ee/. Harjumaa talguinfo uueneb jooksvalt Kodukant Harjumaa kodulehel, alalingil Teeme ära Harjumaal.

Kuusalus talgud kirikuaias ja kuusikus

3. mail kell algavad talgud Kuusalu kirikuaias. “Laulupeotuli saabub kirikusse 1.juuli õhtul ja ööbib seal. Korrastatakse kiriku ümbrus,” ütleb Veljo Tormise kultuuriseltsi juht Ulvi Rand. 4.mail on aga talgud laulupeo kuusikus (asub aleviku ja uue Narva maantee vahel). Rand ütleb, et tööd algavad kell 9. “Kuusik istutati kohaliku meeskoori poolt 1969., kui tähistati laulupidude 100.aastapäeva. Oli ju Kuusalu koor ainus Harju kollektiiv, kes 1869 Tartus kohal käis,” teab Rand. 80-ndate keskpaigani istutati sinna ka uusi kuuski. Tänaseks on see paik veidi unaruses. “Korrastamist veab Näkiallika talu peremees, laulja Peeter Kivimäe. 2. juuli hommikul avatakse kuusikus ka mälestusmärk,” ütleb Rand.