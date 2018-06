Järgmisel nädalavahetusel toimub Sakus viiendat korda kogu vabariigis ainulaadne mandoliinifestival, kus lõppkontserdil tuleb lavale sajast mandoliinimängijast koosnev orkester. Kahepäevasele festivalile annavad eksootilisemat hõngu muusikud Brasiiliast.

30. juunil ja 1. juulil toimuv V Saku Mandoliinifestival leiab aset Saku Pruulikoja ees asuvas suures telgis, kus toimub ka laat. Peale festivali lõpetava saja mandoliini orkestri astuvad üles Eesti suurimad mandoliiniorkestrid Sakust ja Tapalt, brasiillaste bänd Quarteto Obi, Eesti ansambel MandoTrio ning klounid Piip ja Tuut, kes esitavad spetsiaalselt festivaliks valminud etenduse. Festivali esimese päeva lõpetab ansambel Robirohi, kellega koos saab tantsu lüüa.

Omapärase ürituse eestvedajateks on kohalik orkester Saku Mandoliinid, keda juhendab Joosep Sang.

„Et on viies festival, siis me üritame teha seekord suuremalt ja uhkemini – programm on mitmekesisem, rohkem on teisi tegevusi, lisaks korraldame laada,“ rääkis ta.

Festival on otsast lõpuni tasuta. „Kõigi jaoks on seal midagi, nii vanaemadele kui lastelastele,“ lubas Sang. „Saja mandoliini kontsert on kindlasti meeltmööda vanematele inimestele, aga laupäeval, kui õhtul mängib Robirohi, on rohkem tantsuõhtu moodi asi. On nagu iga suvine üritus, saab ringi käia ja nautida.“

Neljas suures saalis

Festivali peaetteaste, saja mandoliini kontsert, kõlab üleüldse viimast korda. Kokku tulevad mandoliinimängijad üle Eesti ning kogu see ilu on organiseeritud Eesti vabariigi 100. aastapäeva auks. „Me korraldasime saja mandoliini projekti koos Eesti Kontserdiga, esinesime neljas Eesti suurimas kontserdimajas – Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis,“ rääkis Sang.

Festivali kunstiline juht ja Saku Mandoliinide juhendaja Joosep Sang.

Saku Mandoliinides, praeguses Eesti suurimas mandoliinide orkestris mängib 33 inimest. Suuruselt teine orkester tuleb Tapalt, kuid mandoliinide orkestreid on ka mujal Eestis – Uhtnas, Põlvas. Pill ise on viimased sadakond aastat kuulunud kindlalt populaarsemate rahvapillide hulka Eestis. „Suur harrastajate hulk oli 1940ndatel–1950ndatel, kui väikestes maakoolides mängisid kõik lapsed mandoliini. Laupäeval näeb saja mandoliini kontserdil vaheklippidena vanemate mandoliinimängijate meenutusi,“ lubas Sang.

Orkestri juhendaja, kes ise mängib peale mandoliini üsna mitut keelpilli ja annab muuhulgas ka järjest populaarsemaks muutuva ukulele tunde, sattus Sakku teisi juhatama üsna juhuslikult, kui temani jõudis info, et otsitakse juhendajat mandoliinide orkestrile. „Kohalikul mehel Arvo Laual, kes on eluaeg mandoliini mänginud ja kelle kogus on kümneid pille, tuli mõte teha mandoliinide orkester, aga ta ise ei tahtnud seda juhendada. Alustasime seitsme liikmega, nüüd on meid üle kolmekümne,“ rääkis Sang.

Saab mängida kõike

Pilli mängima õppimine on iseenesest lihtne, kinnitab Sang, aga orkestris osalemiseks on vaja juba rohkem kui algaja oskusi. Aastate jooksul ootamatult suureks kasvanud Saku Mandoliinidesse aktiivselt uusi liikmeid ei otsita; kuid kui mõni kogenud mängija end pakkuma tuleb, ära ei öelda. „Olen ka nullist mängima õpetanud, aga praegu ma sellega ei tegele,“ ütles Sang.

Orkestri repertuaar on lai, ulatudes klassikast rahvalike lauludeni, nagu „Mustlase elu“, „Kerjuse laul“, „Ukuaru valss“ või „Capri saarel“. Kuid mandoliinil on oma ajalugu ka klassikalises muusikas – spetsiaalselt sellele pillile on kirjutanud teoseid näiteks Vivaldi.

„Me oleme oma kavades mänginud ka Bachi, järgmises jõulukavas, mida tahame esitada kirikutes, on samuti plaanis klassikalist muusikat esitada. Meil on olnud ka kavad itaalia ja prantsuse muusikaga,“ räägib Sang. Esinetud on ka Hiiu Folgil ja Jazzkaare ajal toimunud tasuta kontserdil, kus üritati mandoliinidega oma muusikasse ka jazzi elemente sõlmida.

Ajal, mil kõiksugu väikekeelpillid teevad maailmas suurt võidukäiku, tasub järgmisel nädalavahetusel kindlasti Sakku oma silma ja kõrvaga kaema minna, mis imeasi see siis on, kui sada mandoliinimängijat üheskoos oma pillid kõlama panevad.

TEAVE: Saku V mandoliinifestival

• Toimub 30. juunil ja 1. juulil Sakus Pruulikoja ees.

• 30. juunil algab üritus kell 17, 1. juulil kell 14.

• 30. juunil esinevad Saku Mandoliinid, Quarteto Obi (BRA), ansambel Robirohi ja üllatuskülalised.

• 1. juulil esinevad Tapa Mandoliiniorkester, Piip ja Tuut etendusega „Piip ja Tuut õpivad mandoliini mängima“, MandoTrio esitleb plaati ning festivali lõpetab „Sada mandoliini Eesti 100. sünnipäeval“. Toimub ka laat.

• Üritusel on kõikjale pääs tasuta.