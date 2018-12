Sihtasutus Kadunud alustas allkirjade kogumist kollektiivsele pöördumisele, milles nõuab, et kadunud inimeste otsimisel kaasaks politsei edaspidi kohe otsingu alguses kogu riigis olemasoleva ressursi.

„Riik on aastaid näidanud suutmatust luua ühtset süsteemi, kus kohe otsingu alguses töötaks üheskoos politsei koos oma lepinguliste, politseile alltöövõttu osutavate organisatsioonidega ning Eesti suurim ja ainus mittelepinguline, vabatahtlike abil ja annetustel toimiv 9-aastase otsingukogemusega üle Eesti vabatahtlikke ühendav organisatsioon SA Kadunud OPEROG. See, et need osapooled ei tööta täna ühiselt, on viinud ainuüksi selle aasta septembris olukorrani, kus kolm maastikul abitus olukorras olnud inimest jäid kogu olemasoleva ressursi mittekaasamise tõttu õigeaegselt ära toomata ja hukkusid,“ ütles sihtasutuse juht Aare Rüütel. „Seejuures olid kaks neist hukkunutest eelnevalt politseiga telefoniühenduses ning ühel juhul nägi hukkunu lisaks visuaalselt rakette ja helikopterit.“

„Nendel kolmel korral oleks inimesed olnud leitavad ja nende elud saanuks päästetud, kui otsingujuhil oleks olnud näiteks politsei- ja piirivalveameti (PPA) ennetus- ja süüteomenetluse büroo poolt antud selged juhised OPEROG operatiivse otsingugrupi kaasamiseks kohe otsingutegevuse alguses,“ märkis sihtasutuse Kadunud üks asutajatest Peeter Kaaret.

„Kuigi kadunud inimeste otsimine on politsei kohustus, ei ole see politsei isiklik eraprojekt, kus politseinik valib, kes saavad appi tulla ja kes mitte. Olen kutsunud PPAs otsuseid tegevaid kabinetiametnikke otsingute korraldamisest paremini aru saamiseks metsa otsingule, kuid keegi pole tulnud. Muutusteks PPAs on ametnikel vaja näha näiteks Ida-Virumaal Heinasoo saarel laagripaika, kus kadunud Ivan ootas abituna kolm päeva päästjate saabumist, kuivatas oma jalarätte ja sõi jõhvikaid, kuni ta abi tulemata ära suri. Täna oleme jõudnud punkti, kus muutusteks Eestis kadunud inimeste otsimisel on vaja riigikogu tasemel sekkumist,“ ütles Aare Rüütel.

SA Kadunud on sellel aastal tegelenud 109 uue kadumisjuhtumiga, millest 40 olid OPEROG operatiivse otsingugrupi maastikuotsingud. Operatiivse otsimisteate saab üle Eesti enam kui 5300 vabatahtlikku otsijat, neist ligi 900 on valinud võtta vastu otsimisteade SMSi teel ööpäevaringselt.

Politsei sellel aastal SA Kadunud otsingugruppi otsingute alguses appi kutsunud ei ole, teatas sihtasutus. “OPEROG vabatahtlikud on olnud kutsutud appi lähedaste palvel ja paljuski selle hilinemise tõttu on OPEROG leidnud kadunud inimesed enamasti hukkunult. Eeltoodust hoolimata on sellel aastal suudetud päästa kolme inimese elu,” kirjutati üleskutses petitsiooniga ühineda.

Kes soovib sihtasutus Kadunud petitsiooni toetada, saab anda allkirja rahvaalgatus.ee leheküljel, täpsemalt aadressil https://rahvaalgatus.ee/initiatives/4810be27-f033-4536-8454-b0343355d0a4