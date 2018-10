PropTechi turu suuruseks hinnatakse 56 miljardit USA dollarit ning MPIMi konverentsil Cannesis, mis on iga-aastane rahvusvaheline suurüritus, kus esitatakse kinnisvaraturu tulevikuvisioone, on samuti märkimisväärne tähelepanu PropTechil. Samuti on kavas korraldada sel teemal kohalikke konverentse, sealhulgas ka Baltimaades.

Aga mis on PropTech? Nagu nimest võib järeldada, kombineerib see omandi (ing. k. property) ja tehnoloogia ühes või teises vormis – tavaliselt teenuste digitaliseerimise, uued tooted ja uuenduslikud lahendused, mis säästavad raha.

Need hõlmavad laia ringi innovatiivseid lahendusi – kinnisvara ühisrahastus nagu näiteks Bulkestate Lätis, jagatud (läbi plokiahela) maaklerisüsteeme, kinnisvaraga tagatud ärilaene ja finatseerimist, nagu näiteks Estate Guru Eestis.

Üheks heaks näiteks on ReMoneta, kõrginnovaatiline Eesti ettevõte, kus kombineeritakse kinnisvara, rahastus ja tehnoloogia (ReFinTech). ReMoneta on loonud platvormi, kus saab arendada uuenduslikke äppe ja tooteid. Tegu on nullkuluga süsteemiga, mis tähendab, et kõik tehingud, maksed ja rahaülekanded on tasuta. Kogu süsteem ja kasumimudel põhineb maaomandil. See on juba iseenesest revolutsiooniline, sest esitab väljakutse maksesüsteemidele, mida kasutavad pangad, Paypal või ka Transferwise.

Ettevõtte tegevjuht Hadley Barrett märkis, et ReMoneta on üsna ainulaadne süsteem. „See tagab stabiilse sissetuleku ja kasumi kinnisvaralt, millele lisandub potentsiaalne tulu rahastatud idufirmade arendatud toodetelt. Sellest on kasu mõlemale poolele,“ märkis ta.

Endine Swedbank Investment Managementi (Läti) juhatuse esimees, Läti keskpanga direktor ja ReMoneta kaasasutaja Harijs Svarcs rõhutas samuti, et taolist asja pole varem tehtud. „Nüüd tundub see juba loomulik, et kui ühendada kinnisvara, finantseerimine ja tehnoloogia, siis tekib täiesti uus ja erinev ärimudel,“ lausus ta.

Üks ReMoneta uuenduslikke tooteid on raha, mille tagatiseks on maaomand, mille väärtus ajas tõuseb, vastupidiselt sellistele rahaühikutele nagu USA dollar või euro, mille väärtus väheneb. Seega on tegemist suure muutusega globaalmajanduses– kas te suudate ette kujutada, et kohvitass maksab homme vähem kui täna!?

Arusaadavalt on PropTech teerajaja kinnisvaras ja seetõttu peaksidki paljud ärimehed endalt küsima – kas mina olen juba sellesse tulutoovasse ärisse investeerinud? Kui tulevik kuulub tõesti PropTechile ning nihe turul on toimunud, siis iga praegune suur tegija kinnisvaraturul, kes pole end mõne ReFinTechi firmaga sidunud, võib tulevikus kaotada märkimisväärselt nii turuosa kui kasumit.