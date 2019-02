Bussijuhid on need, kellega puutume kokku hommikuti vara tööle või kooli sõites, olles ise veel unised; ning koju tagasi sõites, olles tihtipeale väsinud päevatoimetustest. Tervitused ja suhtlus bussijuhiga võib määrata meie meeleolu terveks päevaks. Istudes bussi, usaldame oma elu ja tervise inimese kätte, keda me ju tegelikult ei tunnegi. Ometigi tunneme bussis end tihtipeale nii turvaliselt, et pikendame oma ööund veel veerand tunni jagu; ometi bussijuhti me selle eest tänama ei kipu. Vastupidi. Bussijuhtidest räägitakse-kirjutatakse pahatihti ainult siis, kui midagi on läinud viltu – kas on eksikombel keegi peatusse jäänud või on bussiga midagi juhtunud. Need on aga harvad juhtumid selle kõrval, kui palju liinikilomeetreid meie bussijuhid ja bussid iga päev reisijaid teenindades maha sõidavad.

Selle pärast kuulutab MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus kolmandat korda välja konkursi „aasta bussijuht”. Konkurssi eesmärgiks on tunnustada bussijuhti tema töökohustuste eeskujuliku täitmise eest. Kui sul on olnud meeldiv kogemus bussijuhiga ja sa sooviksid teda professionaalsuse või heatahtlikkuse eest esile tõsta, siis anna meile teada, täites ankeedi meie kodulehel http://www.ytkpohja.ee/ või saates kirja aadressil info@ytkpohja.ee.

Kandidaate aasta bussijuhi tiitlile ootame kuni 28. veebruarini 2019.