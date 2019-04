Märtsi alguses saatis Kiili Kunstide Kool laiali teate, et otsitakse modelle. Kuulutuses teatati, et modellilt oodatakse kannatlikku meelt, positiivset suhtumist ja valmisolekut vähemalt kaks tundi poseerida.

Omalt poolt lubati modellidele sirutuspause ja kuuma jooki, sümboolset tasu kunstiedendamise eest ja igavest elu läbi kaunite maalide, mille jaoks nad poseerivad.

Pärast mõningast otsimist leitigi kaks soovijat. Soovist modellina üles astuda teatasid 17-aastane Karolina Perv ja 18-aastane Elisabeth Jõgi, kes on mõlemad kohalikud kooli- ja sporditüdrukud.

Jalgpalli kõrvalt

Õigupoolest on nii Karolina kui Elisabeth varemgi modellindust nuusutanud. “Viiendas klassis käisin ma kuu aega Agentuur Evitas, kus sai tantsida ja modelli õpetustunde. Seal õpetati enda keha tunnetamist läbi tantsude ja lavalist liikumist,” meenutab Karolina.

Miks siis tüdruk Evitast ära tuli? “Võib-olla tundus, et päris modellimaailm ei sobi minule. Ma mängin tegelikult hoopis jalgpalli. Nüüd algab seitsmes hooaeg,” üllatab Karolina, kes on Tallinna Kalevi hingekirjas ja mängib neli-viis korda nädalas.

Samas arvab Karolina, et ega jalgpall ja modellindus nii väga erinevad ei olegi. “Jalgpalliplatsi peal sa oled ju laval, pead ennast näitama. Kui fännid või tuttavad on vaatamas, siis sa tahad neile hästi esineda. Samamoodi on modellinduses.”

Karolina on modellina seni esinenud vaid Kiili Kunstide Kooli õpilastele, kes tema järgi maalimist harjutasid. “Istusin kaks tundi tooli peal ja poseerisin. Väike paus oli vahepeal,” meenutab ta.

Samadele õpilastele poseerib ta korra veel, et maalid saaksid ka värvid peale. Nõnda peaks valmima neli maali, sest ka noori kunstnikke, kes tema järgi pintslit seavad, on just selline arv.

Modell rulluiskudel

Elisabeth sai modellindusega käe valgeks samuti kuue aasta eest. “Ma kuulusin natuke aega Living Modelsi ridadesse.“ Living Models Agency tegevjuht on Evelyn Mikomägi – Miss Estonia 2000 –, kes elab samuti Kiili vallas.

“Ta kutsus mind enda juurde. Ma tegelikult otsisin sponsoreid oma sportlaskarjääri edendamiseks, aga ta pakkus mulle, et ma võiksin hoopis modelliks hakata,” meenutab Elisabeth kokkupuudet modelliagentuuri juhiga.

Elisabeth ei ole piirdunud üksnes Living Models Agency’ga. “Ma olen rohkem enda soovide ja huvide järgi modellitööd teinud. Pakun ennast sinna, kus tundub huvitav, näiteks moesõudele. Kui on normaalne pakkumine, lähen,” ütleb ta.

Mitmel aastal on Elisabeth käinud modellina ERKI moesõul, mis on Eesti üks suurimaid moeüritusi. “Hästi palju peab enda aega kulutama, aga tasu selle eest ei ole võrdne kulutatud ajaga. Need summad on nii minimaalsed, et neid pole mõtet mainidagi,” kurdab ta.

Sportlasena harastab Elisabeth kiirrulluisutamist. “Mul on palju Eesti meistritiitleid. Tartu maratonil olen saanud 5. koha, mis on Eesti mõistes kõva saavutus. Olen käinud ka välismaal võistlemas, näiteks Hiinas ja Saksamaal,” räägib neiu.

“Sporti ma teen igapäevaselt, aga modellimaailmale ma ei mõtle igapäevaselt,” lisab Elisabeth.

Viis-kuus sentimeetrit puudu

Kas modellindusega tegelemine võiks sarnaselt Carmen Kassile olla tulevikus Kiili neidude erialane töö? “Ei, seda kindlasti mitte, sest mul ei ole nii häid eeldusi. Siis ma peaksin kaaluma palju vähem, olema vähemalt viis sentimeetrit pikem ja võib-olla huvitavama ja isikupärasema näoga,” arvab Elisabeth.

“Modellid peaksid olema ikkagi 178 sentimeetrit pikad,” lisab Elisabeth. Nii pikk on nimelt Carmen Kass. Karolina ja Elisabeth peavad leppima kõigest 172 sentimeetriga ja see ongi see koht, kust king pigistab.

“Ma tahaksin teha midagi sellist, mis teeks mind õnnelikuks. Kaalukauss on kaldumas kas ärinduse või reklaami poole. Need on täiesti teisest teemast erialad,” sõnab Elisabeth.

Ka Karolina leiab, et tema tulevik on mujal, näiteks ametis, mis on seotud meditsiiniga. “Ma võiksin olla hambaarst või nahaarst,” arvab ta.

Arvamus

Evelyn Mikomägi,

Living Models Agency tegevjuht :

Eestist on pärit mitmed tippmodellid. Kes on järgmine Carmen Kass, Karmen Pedaru, Tiiu Kuik, Elizabeth Erm, Kätlin Aas, Alexandra Elizabeth Ljadov? Kõik nad on olnud lihtsad tüdrukud meie keskel – kellegi sugulane, sõbranna, naaber, kooliõde või trennikaaslane.

Lihtsalt ilusast näolapist ei piisa – põnev ja huvitav välimus on modellinduses kõige alus. Juba 13–14-aastaselt on endast hea märku anda, kuna enamjaolt siis näeb ära, kas on potentsiaali saada modelliks.

Modellimaailmas on omad kindlad parameetrid. Lavamodellide pikkus on ideaalis 177–180 sentimeetrit, puusaümbermõõt maksimaalselt 90 sentimeetrit, talje 59–63 sentimeetrit. Nahk peab olema puhas, terve ja klaar.

Peab olema visa, enesekindel, ei tohi karta üksi reisida ja ise hakkama saada. Enamjaolt löövad läbi need särasilmad, kes oskavad jätta endast esimeste sekundite jooksul meeldejääva esmamulje. Tähtis on olla õigel ajal õiges kohas ja õigete inimestega.