Kose vallas paiknev Tuhala nõiakaev jääb 50-hektarilise Sulu talu maadele, mille peremeheks on 72-aastane Ants Talioja – kümnendat põlve kohalik elanik. Nõukogude ajal pidas Ants ehitustöölise, põllundusbrigadiri ja metsaülema ameteid, pärast iseseisvuse taastamist elatus talu piimakarjast. Praegu peab Ants pensionipõlve, kui on huvilisi, siis pajatab ka Nõiakaevu tegemistest.

Rääkige, mis tänavu Nõiakaevuga toimunud on?

Ants Talioja: Nõiakaev hakkas nirisema 20. märtsil. Aegamööda see veesurve tõuseb. Nõiakaevu all on Tuhala maa-alune jõgi. Kui maa-aluses jões veesurve läheb tugevamaks, siis Nõiakaevu keemine läheb ka võimsamaks.

Nõiakaev päris oma täisvõimsusega veel ei kee (intervjuu on võetud 23. märtsil – A.T.), sellepärast, et lumi Leva rabas ja Mahtra soostikus sulab aegamööda, vett ei tuli nii palju peale. Kui Nõiakaev keeb täisvõimsusega, on veekardin ümber kaevu.

Mina mõtlesin, et ma ei tee suud lahti, sest Nõiakaev ei kee õige võimsusega, aga nüüd on nutitelefonid, nüüd ei anna midagi saladuses hoida. Nägite ise, kui palju rahvast siin liigub. Siin liigub tuhandeid.

Kui suur on olnud päevane külastajate rekord?

Seda ei oska kokku lugeda. Kõige pikem autode ja busside rivi maantee ääres on olnud kahe kilomeetri pikkune, kilomeeter ühele ja kilomeeter teisele poole teeviita. See oli 2010. aastal. Me kutsusime lennuki, et Nõiakaevu ümber kogunenud rahvast pilti teha, sest droone siis veel ei olnud.

Lendur elas ise Nabalas. Lendur helistas, et ta ei saa Tallinnast õhku tõusta, ei antud õhkutõusmisluba, et oodake, me varsti tuleme. Rahvast oli Nõiakaevu ümber tohutult. Lõpuks ta sai loa ja tegi selle aerofoto ära.

Mitu liitrit vett Nõiakaevust sekundis välja tuleb?

Kõige võimsam keemine on sada liitrit sekundis. Aga Nõiakaev ei hakka enne keema, kui Tuhala jões enne Ämmaauku on vooluhulk 5000 liitrit sekundis. Siis tekib maa-aluses jões surve ja vesi hakkab Nõiakaevust välja keema.

Nõiakaev on haruldane karstiallikas. Allika põhja on joogivee kaitseks kaevurakked sisse ehitatud. Geoloogiadoktor Ülo Heinsalu käis omal ajal seal kaevu põhjas, tegi kindlaks, et tegemist on ürgse allikapõhjaga. Selle ümbrus on ära täidetud, nii meeter-poolteist, ja sellepärast on moodustunud kaev. Nõiakaevus on pruunika värvusega vesi.

Me oleme siin talus üles kasvanud. Mina olen kümnes, minu lapselapsed on kaheteistkümnes põlvkond.

Mis aastal see kaev sinna ikkagi rajatud on?

Ei ole täpset aastaarvu teada, millal allika põhja joogivee kaitseks kaevurakked sisse ehitati. Aga 1639 asutati siin Tuhala kool. Arvatavasti siis rajati allika põhja joogivee kaitseks kaevurakked sisse. Täpselt ju ei tea.

Aga see praegune kaev, mis aastast see pärit on?

1958. aastal minu isa uuendas kaevurakked, tõstis kõrgemale, sellepärast, et siin talu laudas olid kolhoosi lambad. Neid oli siin palju. Lambad tallasid õue poriseks ja pori hakkas vihmaga liikuma kaevu poole. Isa tõstis kaevurakked natuke kõrgemale ja täitis ümbruse ära, aga allikapõhi on ikka sama.

Ehk siis Nõiakaev on teie isa rajatud?

Ei saa öelda nii. Kaev oli enne, puurakked on enne seal sees. Ta tõstis ainult rakkeid kõrgemale. Kuna me oleme siin elanud kaksteist põlve järgemööda, kes teab, kes need kaevurakked täpselt sisse tegi.

Mitu korda Tuhala Nõiakaev eelmisel aastal kees?

Eelmisel aastal ei keenudki üldse. Kolm aastat ei keenud. Viimati kees 2016. aasta veebruarikuus, 11. ja 12. veebruaril.

Mis põhjustel nõiakaev 2017. ja 2018. aastal ei keenud?

Sademeid olid vähe, talved olid vähese lumega. Ka sellel talvel ei olnud eriti palju lund.

Praegune keemine hakkas pihta 20. märtsil. Kaua ta teoreetiliselt veel keeda võib?

Seda ei tea mitte keegi. Ma kartsin, et täna öösel tuleb öökülm (ööl vastu 23. märtsi – A.T.) ja külm lõpetab kaevu keemise ära, aga nii tugevat külma ei tulnud. Ilmateade lubas viis-kuus miinuskraadi, see oleks vee kinni kaanetanud.

Kui tuleb vihma, siis hakkab kaev võimsamalt keema, sest vihm sulatab Mahtra soostikku ja Leva raba. Vesi tuleb paremini peale.

Kui pikk on olnud kõige pikem keemine?

1999. aasta aprillis kees Nõiakaev 21 päeva järjest.

2008. aasta sügisel tõusis Nõiakaev kolmel korral triiki täis, aga keema ei hakanud. Sademetest jäi puudu. Alles neljandal korral detsembrikuus hakkas kaev keema.

Millisel aastal Tuhala Nõiakaev kõige rohkem keenud on?

1981. aastal kees kuus korda. Kõike pikem vaheaeg on olnud aastatel 1972–1975, kui nõiakaev ei keenud, sest olid vähese lumega talved.

Kas inimesed Nõiakaevu ümber prügi ka loobivad?

Alguses oli prügi maantee äärtes, õllepurke ja pudeleid. Nüüd pannakse prügi ilusti prügikasti ja sellega on asi korras.

Tuhala karstiala on 188 hektarit suur. See on üks osa Nabala-Tuhala looduskaitsealast, mille pindala on 4629 hektarit.

Praegu on palju kaevandamishuvilisi, kes tahaksid siia piirkonda teha paekivikarjääre. Kas teie arvates Tuhala Nõiakaev jääks alles?

Ei jää, sest tegemist on laialdase karstialaga. Kaevandamisega lüüakse paekihid segamini ja muudab voolusuunad ära.

Ehk siis kaevanduse rajamine siia piirkonda teeks Nõiakaevule lõpu?

Võib juhtuda, et Nõiakaev lõpetab oma keemise igaveseks ajaks. Loodust ei saa ümber korraldada.