Kaluritepäeva on Neeme külas peetud juba nii ammusest ajast, et selle traditsiooni algusaastat ei mäletagi enam. Traditsioon on seegi, et kaluritepäeval on ilm alati ilus: nii ka sellel laupäeval, 14. juulil, mis meelitas kohale tõeliselt palju rahvast.

Viimased aastad on kaluritepäeva korraldanud Neeme Rannavalve Selts ning see on vaieldamatult Neeme küla iga-aastane tähtsaim sündmus. Iga järgmise kaluritepäeva korraldamine algab juba vahetult peale eelmise lõppu: teeme tähelepanekuid, mida peaks tegema teisiti, mida saaks teha paremini ning loomulikult broneerime juba varakult bändi järgmise aasta ürituse tarbeks.

Selle aasta kõige suurem uuendus võrreldes varasemate aastatega oli ehk see, et pöörasime rohkem tähelepanu just mudilastele: eraldi lastenurk pakkus terve õhtu pisidele tegevust, vahele batuudil hüppamist ning kõrvale amps Jäämari mahejäätist. Kel vanust natuke rohkem, sai oma kiirust ja osavust erinevates mängudes proovile panna.

Palli mängiti õhtuni

Sel aastal oli teistmoodi veel seegi asi, et võrkpallile registreerus rekordarv võistkondi: mängud algasid juba kella 10st ning kestsid kuni poole üheksani välja.

Ülipopulaarseks osutus ka tänavakorvpalli võistlus, mis toimus kaluritepäeva raames esimest korda ning jääb päevakavasse kohe kindlasti ka järgmistel aastatel. Loomulikult toimusid ka traditsioonilised võistlused: aerutamisvõistlus sadamas, siiavise ning päästevestide aja peale selgapanemine.

Neeme kalurite päeval on alati ilm hea.

Kuna platsil toimus koguaeg midagi, ilm oli suurepärane ja rahvast vooris rohkelt, siis kohaletulnud müüjad võisid ainult rõõmustada. Nende müük oli edukas ja järgmiseks aastaks kalendrisse juba märge kirja pandud. Kindlasti plaanime järgmiseks kaluritepäevaks natuke suuremat laadaosa, sest oli näha, et rahval oli huvi ja tahtmist osta ning uudistada.

Loositi ka merereise

Siiralt rõõm on selle üle, et kaluritepäev pole oluline ja oodatud sündmus mitte ainult oma küla inimestele, vaid ka paljudele teistele lähema ja natuke kaugema kandi rahvale. Mõni välismaal elav eestlane planeerib oma kodumaa külastuse just nimelt kaluritepäevaks ning kohalikele elanikele voorib selleks päevaks sugulasi ja sõpru külla igast Eestimaa nurgast.

Õhtu oodatuim hetk on ilmselt alati olnud loteriiauhindade loosimine. Peaauhinnaks oli kolm merereisi seltskonnale Neeme lähisaartele, lisaks kohalike ettevõtete kinkekaarte, loomaaia perepääse, spa-de kinkekaarte, tehnikavidinaid ja palju muud ahvatlevat. Eriline loosiõnn tabas sel korral üht vanahärrat, kes ostis lausa kümme loteriipiletit ning nendest võitis suisa neli (sh üks peaauhindadest)!