Pikanäpumehed külastasid eelmisel nädalal Kuusalu vallas Näkiallika talu sepikoda-muuseumit, kui peremees Peeter Kivimäe välismaal viibis. Viidi minema käru, kompressor, generaator ja üle kolmekümne tööriista.

Peeter Kivimäe sõitis sõpradega Soome 8. septembril, et uurida Talvesõtta soomlasi abistama läinud eestlaste saatust. Reisi käigus jõudis ta läbi Rootsi Põhja-Norrasse Narviki linna.

14. septembril hakkas Peeter Norrast tagasi Eesti poole sõitma. Sama päeva hommikul kell 11 märkas tema abikaasa Eda kodus Näkiallika talus, et õues puudub sinine Zubrjonoki käru.

Naine avastas varguse

“Peetril käivad siin vahest tuttavad. Ta laenab asju. Arvasin, et ta on midagi kokku leppinud,” meenutab Eda reede hommikut, kui ta veel halba aimata ei osanud

Päeva jooksul selgus, et puuduvaid asju on rohkemgi. “Ma avastasin, et kompressor on garaaži kõrvalt läinud, generaator on läinud,” meenutab Eda. Et naine pidi veerand neljaks pärastlõunal Baltic Spooni õhtusesse vahetusse tööle jõudma, helistas ta Tallinnas elavale tütar Kristiinale ja palus üle vaadata, mis veel kaduma on läinud. Edalt sai kõne ka välismaal viibiv abikaasa Peeter.

Kui tütar ja väimees Näkiallikale jõudsid, avastasid nad, et lõhutud lukuga puutöökojast olid praktiliselt kõik elektriga töötavad riistad minema viidud. Õhtul kella seitsme ajal teavitasid nad juhtunust politseid.

Politsei jõudis kohale üheksa paiku, kriminalistid veelgi hiljem. “Nad ei saanud varem tulla, sest Lasnamäel oli mingi pussitamine olnud,” selgitab Kristiina.

Eda sõnul ei ole vargad varasemalt Näkiallikal käinud. “Mitte kunagi, mitte kunagi,” kinnitab ta.

“Meil on noor koer, aga tema on meil siin hoones sees kinni,” põhjendab Eda, miks neljajalgne sõber vargaid takistada ei suutnud.

Turvakaamerad ei tööta

“Ma helistasin kohalikule konstaablile. Ma hakkasin kohe ka kõikidelt sõpradelt uurima, et kas keegi on näinud autosid liikumas. Sain teada, et Kuusalus on kaks turvakaamerat. Üks on Kuusalu ringi peal ja teine on Kiius ristmikul,” meenutab Peeter oma esimesi samme, kui ta veel välismaal oli.

“Konstaabel helistas mulle tagasi ja teatas, et turvakaamerad ei tööta. Kujutad sa ette – need ei töötagi! Politseile peaks relvad andma ka, mis ei tööta,” põrutab Peeter.

Puutöökoja ukselukk.

Peeter ise jõudis Näkiallikale kaks päeva hiljem ehk16. septembri pärastlõunal kella kolme ajal. “Ma ei ole kaks ööpäeva maganud, mitte ühtki silmatäitki. Ja mis kõige hullem – mul on süda rütmist väljas,” ütles ta pool neli Harju Elule.

Peremehe sõnul viidi talust minema üle kolmekümne eseme. “Siin olid Boschi ja Metabo tööriistad. Siin olid Husqvarna saag. Siin oli tutikas höövelmasin, kompressor ja jõujaam,” vehib varguse ohver kätega.

“Keskmiselt sellised asjad maksavad kuni 100 eurot tükk, jõujaam 250 eurot kompressor isegi 300 eurot. Ja ma ei tea veel, mis kõik võetud on,” arvutab mees oma kahjusid kokku.

“Nüüd on vahepeal vihm tulnud. Kõik jäljed on uhutud,” kurdab Peeter täiendavat häda.

Vihjete eest vaevatasu

Et Eda töötas ka 13. septembril Baltic Spooni õhtuses vahetuses, on tõenäoline, et vargad käisid Näkiallikal just siis. Õhtune vahetus kestis veerand neljast pärastlõunal veerand üheni öösel. Sel ajal oli talu pererahvast tühi.

Segadust suurendab seegi, et paljudel Näkiallika sepikoda-muusemi esemetel pole lipikuid juures, puudub ka kataloog. Asjad on lihtsalt riiulitel reas või seintel konksude otsas. “Mul ei ole aega teaduslikuks tööks,” põhjendab omanik.

Peeter on FIE, kes elatub Näkiallika ruumide rentimisest üritusteks ja lastele ringide korraldamisest. Natuke tiksub tulu ka muuseumikülastuste pealt, aga Näkiallikal kindlat piletihinda ei ole – see on annetustepõhine.

Perenaine Eda Kivimäe sõnul ei ole vargad varem Näkiallikal käinud.

“Selle eest ma olengi ostnud need tööriistad siia. Ma ei ole vallalt mitte üks penn toetust saanud. Ma ei ole riigilt mitte üks penn toetust saanud. Ma ei ole Euroopa Liidult mitte üks penn toetust saanud,” rõhutab Peeter.

“Kaks-kolm kuud on siin vargused käinud, kolme-neljapäevaste vahedega. Keegi pole midagi julgenud teha. Ma panen kopsaka rahasumma välja selle inimese jaoks, kes annab vihjeid,” lubab Peeter.

Harju Elu küsimuse peale, et kui suure vaevatasu ta välja käib, vastab Peeter: “Ma rahanumbrit ei ütle, aga ma ütlen, et raha käin välja ja vägevad teened saavad sellele inimesele kingituseks.”