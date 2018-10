12. oktoobri pärastlõunal kogunes Muugale Ploomipuu puiesteele ligemale kuuskümmend huvilist – Maardu linnavalitsuse esindajad, lasteaiakasvatajad, lapsevanemad ja mõned lapsedki.

“Kui tuju on mõnus, siis tralliga ma tervitan kõiki kalli-kalliga. Eks taatki meil kallista memmekest ja isa eks kaelusta emmekest,” laulsid 4-aastane Tregor ja 6-aastane Trisanna Muuga lasteaia avamisel mikrofoni.

Varem viidi Tregorit ja Trisannat autoga Lasnamäele Laagna Rukkilille lasteaeda, mis jääb pere kodust kümne kilomeetri kaugusele. Ploomipuu puiesteele on kolm korda lühem maa. “Emotsioonid on väga head. Kõik on uus ja tore,” kiitis laste ema Ave Lilleorg Harju Elule.

“Me kaksteist aastat tagasi kolisime Muugale. Siis lubati Muuga lasteaed valmis saada. Me oleme seda nii pikalt oodanud. Oli küll kartus, et enne jõuavad lapsed kooli minna,” lisas Ave.

Kõige väiksematele

“Elas kord Muuga aedlinnas väike tüdruk keset imeilusat looduslikku elamukohta,” jätkati lasteaiakasvatajate poolt näitemänguga. Süntesaatori saatel otsiti lasteaia võtit, mille osad leiti rahva seast.

“Tere, hea Muuga rahvas; tere, head külalised ja loomulikult ka lasteaia pere. Täna on meil väga tähtis, ja ma ütleks väga suur sündmus. Me oleme täna kogunenud siia selle jaoks, et rõõmustada meie kõige väiksemat kogukonda, meie lapsi,” ütles Maardu linnapea Vladimir Arhipov.

“Mul on väga rõõm selle üle, et tõesti meie Muuga rahva 80 last leidsid omale sellise koha, kus nad saavad terve päeva veeta ja kus nad leiavad omale head sõbrad, kus nad leiavad omale head kasvatajad ja õpetajad,” jätkas linnapea.

Lasteaia avamisel lõikas linnapea Vladimir Arhipovi ja direktor Liia Tuviku vahel linti ka pisike Trisanna Lilleorg.

Järgnevalt astusid esile õigeusu preestrid, kes õnnistasid lasteaia jumalaisa, poja ja püha vaimu nimel. Pühitsetud vee pritsimise kõrvale lauldi psaltri sajandat salmi. Ei unustatud ka meieisa palvet.

Siis lõigati läbi lint. Linnapea Vladimir Arhipovi ja lasteaia direktor Liia Tuviku vahel välgutas kääre ka pisike Trisanna, kellele lint ulatus silmade kõrgusele. Lasteaia saalis peeti taas kõnesid, anti kingitusi ja rüübati šampanjat.

Teiste seas õnnitles Maardu linna uhiuue lasteaia puhul Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja. “Kui ehitatakse uus lasteaed, siis see tähendab seda, et on toimumas areng, mitte taandareng. See on väga suur asi ühe omavalitsuse jaoks. Selle üle on mul siiralt hea meel,” ütles ta.

Tulevikku silmas pidades kinkis Umboja uuele lasteaiale seinakella. ”Loodetavasti see tulevik on sama ilus kui see maja siin,” soovis ta.

Labor integratsiooniks

Direktor Liia Tuvikule on Muuga lasteaia valmimine kui juubelikingitus – 6. oktoobril sai ta 50-aastaseks. “Minu staaž lastega töötamisel on 34 aastat,” ütles ta Harju Elule.

Kuidas ehitamine laabus? “Ehitustööd toimusid plaani järgi. Igal neljapäeval meil oli ehituskoosolek, kus me arutasime, kuidas kõik see edeneb. Kas on vaja midagi parandada või teha teistmoodi. Meil oli väga tihe koostöö Ehitus5ECO firmaga,” selgitas direktor.

Lasteaiale toodud kingitused.

Maaküttega Muuga lasteaias on suletud netopinda kokku 1170 ruutmeetrit. Lasteaias neljas rühmas hakkab käima kokku 80 last. “Nad on enamuses Maardu linnast. Paar last on Tallinnast,” ütles Tuvik.

Et igas rühmas on kaks õpetajat ja õpetaja abi, vajatakse kokku 12 pedagoogi. Lisandub majandusjuhataja, sekretär, koristaja ja perenaine. Koos direktoriga koosneb lasteaia personal seega 17 inimesest.

Lastest pooled räägivad emakeelena eesti keelt. “Teistel on kas vene keel, ukraina keel, inglise keel,” selgitas direktor ja rõhutas: “Meil on eesti keel õppekeel.”

Ehkki lasteaed on pidulikult avatud, päris viperusteta kõik siiski ei sujunud. “Natukene on vaja veel oodata, kuni terviseamet annab meile maja kasutamise loa,” ütles Tuvik 12. oktoobril.

Probleeme on hoone valgustusega, mistõttu majas on küll töötajad, aga igapäevast rühmatööd lastega ei ole veel alustatud.