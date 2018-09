Pühapäeva hommikul kell üksteist väljus aurik Katharina Tallinnast Lennusadamast, et Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldajad – ligemale sada inimest – Naissaarele tänuüritusele viia. Programm nägi ette, et saarelt lahkutakse sama laevaga õhtul kell kuus, aga plaanid lõi segi mootoririke.

Millal selgus, et midagi on valesti? “Käivitamise hetkel. Mootor käivitati kella kuue paiku, kui oli plaan hakata saarelt ära sõitma,” ütles Katharina kapten Herkki Haldre Harju Elule pühapäeva õhtul kell seitse, kui reisijaid oli kaks korda valjuhääldi teel teavitatud väljasõidu edasilükkumisest.

“Mootor paikneb laeva keskel. Viga andis tunda sellisel viisil, et õhkstarter ei teinud oma tööd korralikult. Oli säärane imelik hääl. Probleemi lahendamisega tegelevad kaks meest,” selgitas Haldre.

“Tõenäoliselt on mõni detail kulunud. Meil on olemas varudetailid, mis tähendab seda, et kui nad on selle starteri lahti võtnud, seda lähemalt uurinud, siis nad hakkavad seda koostama tagavaradetailidest,” arvas Haldre.

Lootus Katharina oma jõududega Naissaarel sõdukorda saada ei teostunud. “Tundub, et see probleem ei lahene nii kiiresti sel lihtsal põhjusel, et mehaanik ütleb, et ta ei ole tuvastanud viga. Seega, ma hakkasin nüüd organiseerima inimeste transporti Naissaarelt linna,” jätkas Haldre pärast abilistega konsulteerimist.

Kapten lükkas ümber arvamuse, et rikke võis põhjustada hommikune tugev lainetus. “See ei puuduta starterit mitte ühelgi viisil. Suure tõenäosusega, nii nagu kõikide mehhaaniliste ajamitega juhtub, on see, et nad ühel hetkel väsivad ära,” ütles Haldre.

“Midagi ei plahvatanud, vaid starter lihtsalt on jõuetu. Seega on mõni ventiil või vedru või midagi muud niisugust ära väsinud,” rääkis kapten.

“Katharina on neli aastat siin sõitnud. See on esimene kord, kui on tehniline rike, erinevalt mõnedest riigi laevadest, mis sõidavad Ruhnule või Pranglile, mis on väga uued laevad ja kus on tehnilisi rikkeid pidevalt,” väitis Haldre.

Mandrile Kalki ja Monicaga

Kuidas siis probleemid pühapäeva õhtul lahendati? “Ma vabandan veel kord meeskonna poolt. Me püüame teha kõik, mis võimalik. Igal juhul siia te ööseks ei jää,” lubas Haldre laeva reisijatele.

Need tänupidulised, kellel oli kiire, saadeti peale seitset õhtul mandrile mootorlaevaga Kalk, mis sai peale võtta aga kõigest 12 inimest.

Teise alternatiivina käidi välja reisilaev Monica. Haldre lubas esialgu, et Monica saabub Naissaarele ja võtab reisijad peale kell 20.40.Tegelikult läks Monical aega kauem. Naissaarelt lahkus ta reisijatega alles kell 21.20, jõudes Lennusadamasse 22.35.

Tänupeoürituse korraldaja Ruth Jürisalu suhtus laevafirma probleemi mõistvalt. “Nagu sa näed ise seda õhkkonda, siis keegi ei ole mures. Kõik võtavad seda väga rahulikult ja kuna meie pidu on läinud hästi, siis inimesed naudivad koosolemise rõõmu,” arvas ta.

Tänuüritusel esinenud tenor Oliver Kuusik leidis isegi, et Tallinnasse oleks jõutud varem, poleks reis nii äge olnud. Kuusik käis Naissaarel ema, kahe lapse, vennapoja ja prantslannast abikaasaga. “Planeeritud oli tore merereis ja see sai teoks,” ütles ta.

Aurik Katharina pukseeriti ööl vastu esmaspäeva Naissaarelt Tallinna Lennusadamasse. “Me tegeleme remondiga. Homseks on laev korras,” lubas Haldre esmaspäeva hommikul Harju Elule.

Aurik Katharina kuulub firmale Mereklubi OÜ, mille juhatuse liikmed on Herkki Haldre, Aarne Peenmaa ja Ave Haldre. Haldre peab ühtlasi Katharina kapteni ametit, lisaks temale kuuluvad meeskonda mehhaanik ja vahimadrus.

250 tonni kaaluv aurik on 35 meetrit pikk ja 8 lai. See ehitati 1964. aastal Norras. Laeva mootor Hedemora Diesel võimusega 400 kilovatti pärineb aastast 1979.