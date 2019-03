Taani Staten Serum Institut kinnitas, et 2016. aastast on Taanis tuvastatud üheksa listeeriasse haigestumist, viimati oli kaks juhtumit tänavu. Taanis on alustatud Hüüru ettevõtte M.V.Wool pakendatud külmsuitsu forelli ja lõhe tagasikutsumist kaubandusvõrgust. Ettevõte juht kinnitab, et ei nõustu Taani labori väidetega, sest toodete head kvaliteeti kinnitavad lugematud kontrollid.

“Sisuliselt on praeguseks dopingu B-proov avatud ja see on negatiivne,” ütles Mati Vetevool Harju Elule.

“Ainuüksi 2014. aastast on Eesti veterinaar- ja toiduamet (VTA) võtnud meie toodangust listeeria tuvastamiseks laboratoorseid proove üle 5500 korral ning kõik tooted on vastanud normidele. M.V.Wooli kvaliteeti kinnitavad sertifikaadid ja sõltumatu auditid. Töötame pidevalt selle nimel, et kohalikul turul ja välisriikides müüdav toodang oleks tarbijatele ohutu.”

Veebruari lõpus võeti Taanis ettevõtte toodangu 13 partiist kokku 65 listeeria osaproovi, mille kõigi puhul jäi näitaja selgelt alla Euroopa Liidus lubatud saja ühiku. “Analüüsidest 17 puhul oli listeeria näit nullis ning 48 puhul jäi see alla kümne ühiku – seejuures oleks alles alates tuhandest ühikust toode inimesele ohtlik,“ lisas ettevõtte juht.

Neljapäeva hommikul ütles Mati Vetevool Harju Elule, et tegeles kogu kolmapäevase päeva VTA proovide ning dokumentidega. Ta kinnitas, et kalatehasest on kogu toodang läinud välja kvaliteetselt, külmutatult ning seda kindlasti kuni edasimüüjate ladudeni. “Mis sai edasi, seda tõesti ei tea. Võib-olla hoidis keegi kala pärast ostmist näiteks +10 või +20 kraadi juures,” arutles ettevõtte juht.

Mati Vetevool lisas, et neljapäevane olukord on kujundlikult öeldes järgmine: dopinguproovide B-proov on tänaseks avatud ning see on negatiivne. “Olen kõik vajalikud ütlused andnud. Tõenäoliselt asi vaibub,” lõpetas Vetevool.

M.V.Wool müüb kalatooteid praegu seitsmesse välisriiki. Ettevõte on viimasel viiel aastal investeerinud tootmise kaasajastamisse kokku 2,5 miljonit eurot. Hüürus asuv tootmishoone omab IFS sertifikaati, mis on kõrgeim toidutööstustele antav sertifikaat.

TEAVE: Mis on listerioos?