Maadevahetuse käigus muudeti Kiili ja Saku valdade piire nii, et äärealade inimesed kuuluksid nendesse omavalitsustesse, kuhu nad kuuluda soovivad. Vahetamine hõlmas kokku 79 hektarit maad, millest Saku vald andis Kiilile 64,7 hektarit, vastu sai 14,3 hektarit.

Tagadi külas elav Helju Rahula oli 2005. aastal kimbatuses. Esimesse klassi mineva poja soovis ta saata Kiili gümnaasiumi, kuid et naise majapidamine jäi napilt Saku valla aladele, oleks laps tulnud viia Kurtna kooli.

Kiili kooli on Rahula kodust kaheksa kilomeetrit. Plussiks on aga see, et kõigest paari kilomeetri kaugusel asub Paekna bussipeatus. “Kurtna kooli ei lähe meie kodu juurest bussi,” selgitab Rahula.

Maja ja maaga

Tarmukas naine registreeris end Kiili valla elanikuks, pani poja Kiili gümnaasiumi ja kaks aastat hiljem ka tütre. “Tänu Vambo Kaalule,” kiidab Rahula endist Kiili vallavanemat.

Rahulal tuli mõte, et miks ei võiks ta kogu oma maise varaga – nii maa kui majaga – Kiili valda kolida. Kiili vallavolikogu nõustus Kiili ja Saku valla piiride muutmise algatamise eelnõuga 2009. aastal, nagu on näha vallavolikogu vastavast otsusest. Selle all on volikogu esimehe Toomas Väljataga nimi.

Mõistagi ei osanud Rahula arvata, et piiride muutmise peale kulub tervelt kümme aastat. “See oli valitsuse tegemata töö,” arvab naine. Omavalitsuste piiride muutmiseks on nimelt vaja vabariigi valitsuse otsust.

Peaminister Jüri Ratase, riigihalduse minister Jaak Aabi ja riigisekretär Taimar Peterkopi allkirjadega otsus “Haldusüksuste piiride muutmine Saku vallas ja Kiili vallas territooriumiosa üleandmisega” võeti vastu alles 6. juunil 2019. Otsus jõustus 1. juulil.

Asjaajamine kestis sedavõrd kaua, et praeguseks on mõlemad Rahula lapsed Kiili gümnaasiumi juba lõpetanud. Naise sõnul oli maja ja maaga Kiili valda kolimise põhjuseks siiski ka perearst, prügivedu ja poodide paiknemine.

Asjaajamisel aitas Rahulat Kiili valla sekretär Urve Valdna. Lisaks Rahula elamisele liideti Tagadi külast Kiili valla Kurevere külaga veel üks majapidamine – kokku 20,6 hektarit maad.

“Seal on noor pere. Nende lapsed käivad teises ja kolmandas klassis,” põhjendab Rahula naabrite soovi samuti Kiili valla elanikeks hakata.

Kuraditosin Sakule

Saustinõmme külas tekkis jälle teistpidi probleem. Ehkki enamus asulast paikneb Saku vallas, ulatusid viimaste aastate arendused Nõmme teel ja Õie teel otsapidi Kiili valda, kus neid tunti kui Sausti küla. Haldusjaotuse tõttu oleks tulnud osad lapsed saata Kiili gümnaasiumi, kuid koolibussid sõidavad Saustinõmmelt vaid Saku kooli ette.

“Kui siit juba Saku valda käib koolibuss, siis on vahetus loogiline. Meil on ainult ehitusosakond nendega tegelenud, sest Kiili vald on pidanud ehitusload andma,” selgitab Kiili vallavanem Aimur Liiva. Selliseid kinnistuid on Sausti külas 13, millest kümnel on majad – kokku 5,7 hektarit.

Nõmme teel elav ja kodukontoris töötav Sten Talviste väidab, et Kiili valda kuulumine talle otseselt probleeme ei tekitanud. Mehe lapsed on vanuses viis ja kolm ning koolibussi veel ei vaja.

Talviste lapsed käivad lasteaias Tallinnas. “Kolisime Sausti külla kahe aasta eest, ei hakanud lapsi teise lasteaeda ümber panema,” selgitab mees. Seda, et ka Nõmme tee ots on nüüd osa Saku vallast, said ta teada eelmisel nädalal e-maili teel. “Normaalne,” arvab ta lakooniliselt.

Aasta eest Nõmme teele kolinud Liina Heinluht aga särab õnnest. “Minu laps saab seitsmeaastaseks ja läheb sügisel esimesse klassi. Ma tahtsin ta Saku kooli panna, sest küla lapsed üle tee, kellega ta mängib, käivad kõik Saku koolis.”

Esialgu öeldi Heinluhale, et Saku kooli ta laps ei saa, et kõigepealt võetakse vastu oma valla lapsed, siis teised. “Paha on üksi viia last teise kohta, kui Saku kooli buss käib siia,” arvab naine.

Starost ne radost

Saku valla Tammejärve külast sai Kiili vald neliteist katastriüksust, millest majapidamised on kaheksal. See 44,1 hektarit liideti Kiili valla Kangru aleviku ja Luige alevikuga. Omalt poolt loovutas Kiili vald Saku valla Männiku küla koosseisu osa Luige aleviku metsasest alast, kus elamuid peal veel ei ole – 8,6 hektarit.

Tammejärve külast saadud kinnistute näol on tegemist omaaegse suvilarajooniga, mis on kohati üsna räämas. “Ei ole väga ilus, aga mis teha,” tunnistab Aimur Liiva kimbatust Kiili valla uute valduste osas, ehkki hektarite poolest on vahetuse näol tegemist justkui võiduga.

“Meie elame tegelikult Tallinnas Võlvi tänaval. Me oleme Luigel lihtsalt olude sunnil suvitajad,” räägib Luigel kõrgesse ikka jõudnud vanaproua, kes oma nimeks teatab lihtsalt Liina. “See ei ole maja, see on onn,” lisab ta oma suvila kohta, mille juures on ka garaažiboks.

Seda, kas ta suvila paikneb Saku või Kiili valla territooriumil, vanaproua ei tea: “Ma olen midagi kuulnud, aga ma ei oska öelda, sest tõesti – starost, ne radost.”

Küll jagub tal kiidusõnu Luige alevikku ehitatud kergliiklustee kohta. “Mina olen kogu aeg tahtnud tänada, et see tee sinna tehti. Ma muidugi käin nagu tigu, aga käin see kolm kilomeetrit poodi ära, kui vaja on.”

Saku valla ja Kiili valla piiride muutmisest teavitamine

1) Saku valla Tammejärve küla territooriumiosa antakse Kiili valla Kangru aleviku ja Luige aleviku kosseisu (katastriüksused Viljandi mnt 100, 100a, 100b, 102,104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120 ja 122) ning Kiili valla Luige aleviku territooriumiosa antakse Saku valla Männiku küla koosseisu;

2) Kiili valla Sausti küla territooriumiosa antakse Saku valla Saustinõmme küla koosseisu (katastriüksused Uue-Kustase; Õie tee 17, 19, 21, 23, 25 ja 27 ning Nõmme tee 37, 39, 41, 44, 46 ja 48);

3) Saku valla Tagadi küla territooriumiosa antakse Kiili valla Kurevere küla koosseisu (katastriüksus Kassaru).